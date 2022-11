Vertel ik mijn zoon over mijn xtc-gebruik?

Vader: „Als jonge twintiger heb ik een tijdje recreatief drugs gebruikt, xtc voornamelijk. Mijn zoon (18) heeft me een paar jaar geleden gevraagd of ik drugs heb geprobeerd, en dat heb ik ontkend. Ik denk dat toegeven het drugsgebruik normaliseert, en ik vind hem er te jong en te gevoelig voor. Ik heb sowieso liever niet dat hij het doet; mij heeft het bar weinig opgeleverd, en ik heb begrepen dat pillen nu sterker en goedkoper zijn. Nu heeft mijn ex, zijn moeder, mij gezegd dat ze onze zoon over mijn vroegere gebruik heeft verteld, terwijl ik haar in die tijd niet eens kende. Mijn zoon heeft me niet verteld dat hij het weet. Wat kan ik nu het best doen?”

Naam is bij de redactie bekend. (Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen.)

Heeft u vragen over de opvoeding van uw eigen of andermans (klein)kinderen? In de rubriek Opgevoed leggen we dilemma’s van lezers anoniem voor aan de beste deskundigen. Onder de inzenders van vragen verloten we exemplaren van het boek ‘Andere ouders doen ook maar wat’, een bundeling van de eerste jaargangen van de rubriek. Ik heb een opvoedvraag Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig kunnen liggen. Als u een vraag inzendt, krijgt u altijd een reactie van de auteur van de Opgevoed-rubriek. Annemiek Leclaire gAAAAABjRS7HeWUm9FJ3rmAHDF7g5QF6EpB48wX5RR6N0DvmlM9sxor_C51kIA36MQUt6rbVxl5AqzXh65WpspsbWtGcp-DnDA== Laat hier de vraag achter

Open gesprek

Ina Koning: „Het begint ermee een kind, zodra het een vraag stelt, altijd de waarheid te vertellen. Als het te jong is voor details, zeg je: ‘Ik wil je er graag meer over vertellen als je ouder bent.’ Vanaf groep acht krijgen de meeste kinderen op school al iets van voorlichting over middelengebruik.

Ina Koning is hoofddocent ontwikkelingspedagogiek aan de VU Amsterdam en houdt zich bezig met de invloed van ouders op middelengebruik van jongeren.

„U zou zelf met uw zoon gaan moeten praten, vertellen wat u van zijn moeder gehoord heeft, en goed uitleggen waarom u het ontkende. Als het gebruik u slecht is bevallen, en u bang bent voor de effecten op hem, is dat een krachtiger boodschap dan het verzwijgen.

„Uit onderzoek naar alcoholgebruik onder jongeren blijkt dat goede communicatie tussen ouder en kind een belangrijke factor is ter preventie van risicovol drinken. Kinderen die thuis de ruimte voelen hun ervaringen te delen, hebben minder kans risicovol drinkgedrag te vertonen. Mogelijk geldt dat ook voor drugsgebruik.

„Een open gesprek is heel wat anders dan middelengebruik toestaan. Het is altijd belangrijk om te laten weten hoe u er als ouder over denkt. U kunt zeggen dat u niet wilt dat uw zoon drugs gebruikt en het gesprek aangaan over waarom hij dat wel zou willen. Wat weet hij over de risico’s? Xtc maakt serotonine vrij waardoor je je goed voelt. Na de ‘gelukspiek’ ontstaat een tijdelijk tekort dat kan zorgen voor depressieve gevoelens in de dagen na het gebruik. Regelmatig gebruik ontregelt het serotonine-systeem nog verder.”

Niet nieuwsgierig maken

Susan Branje: „Praat met uw zoon over wat u van uw ex-vrouw hoorde, en waarom u hem dat niet wilde vertellen. U kunt van de gelegenheid gebruik maken om te informeren wat uw zoon merkt van drugs in zijn omgeving, en zo een open gesprek over middelengebruik aangaan.

Susan Branje is hoogleraar ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie aan de Universiteit Utrecht.

„Dit is ook een kans om op een niet-belerende manier waardevolle informatie te geven, zoals over risico’s van pillen en de mogelijkheid drugs voor gebruik te laten testen. Probeer aan te voelen in welk stadium uw zoon zich bevindt. Als hij negatief tegenover drugs staat, wilt u hem niet nieuwsgierig maken.

„Het is verstandig als ouders afstemmen hoe ze over hun eigen en elkaars verleden praten thuis. Als kinderen ernaar vragen is het goed de waarheid te vertellen, maar het is beter om niet uit jezelf over middelengebruik te vertellen, inclusief eventuele negatieve ervaringen, want onbedoeld normaliseert dat drugsgebruik. Dat geldt ook voor alcoholgebruik, dat nogal eens wordt geromantiseerd.

„Co-ouders zouden, vóór hun kinderen in de puberteit komen, samen moeten bepalen hoe ze tegenover drugs en alcohol staan, zodat ze één lijn kunnen trekken.”