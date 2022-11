‘Verschillen promotieregels universiteiten te groot’

Universiteiten moeten de regels voor academische promoties verduidelijken en meer op één lijn brengen. De huidige grote verschillen dreigen de status van het doctoraat te ondermijnen. Dat stelt het Promovendi Netwerk Nederland, de belangenorganisatie van promovendi, in een onderzoek dat vorige week is gepubliceerd. De organisatie wil onder meer dat universiteiten vastleggen dat de openbare verdediging van een proefschrift een ceremonieel karakter heeft, wat inhoudt dat de titel niet meer kan worden geweigerd.

In het vergelijkende onderzoek heeft het netwerk verschillen in kaart gebracht tussen de promotiereglementen van de instellingen. Sommige zijn gedetailleerder dan andere over de procedure; bij enkele universiteiten telt het reglement twaalf pagina’s, bij andere bijna zestig. Ook de eisen aan een proefschrift lopen volgens de notitie uiteen, of zijn vaag omschreven.

Aanleiding voor het onderzoek van PNN was een promotie begin dit jaar aan de Universiteit Tilburg. Na een moeizame verdediging werd een promovenda rechten daar onverwachts de bul onthouden, ook al was haar proefschrift inhoudelijk goedgekeurd. Dat leidde tot ophef, ook bij het PNN. Na een herkansing kreeg de promovenda alsnog haar bul. Staande praktijk aan Nederlandse universiteiten is dat een promotie niet meer kan mislukken als een proefschrift eenmaal is goedgekeurd. Formeel blijf dat wel mogelijk.

Probleemloos

Het netwerk wijst erop dat in geen van de reglementen duidelijk is wat het vervolg is na een afwijzing en of daar beroep tegen kan worden aangetekend. Universiteiten zouden dat in elk geval moeten regelen.

Volgens PNN-voorzitter Anneke Kastelein wordt over de aanbevelingen gesproken met de koepelorganisatie van universiteiten UNL. Ook is er contact met rectors van diverse instellingen. Op dit moment, zegt zij, is nog geen enkel reglement aangepast.

Een woordvoerder van de UNL relativeert de ernst van de verschillen tussen de reglementen. „Hoogleraren van verschillende universiteiten nemen sinds jaar en dag probleemloos deel aan elkaars promotiecommissies.” Periodieke evaluaties bewaken volgens hem de uniformiteit in beoordeling van promoties.

De koepelorganisatie onderschrijft dat promovendi moeten weten waar ze aan toe zijn, maar vindt dat het louter ceremonieel maken van de openbare verdediging „geen recht doet aan de inhoudelijke en wetenschappelijke discussie'' die tijdens de plechtigheid plaatsvindt. Wel zouden universiteiten helder moeten maken wat de vervolgstappen zijn bij een eventuele afwijzing.

Na het incident met het juridische proefschrift zegde de Universiteit Tilburg toe het reglement aan te passen om herhaling te voorkomen. Dat is nog niet gebeurd, laat een woordvoerder weten. De universiteit wilde het onderzoek van PNN afwachten. „Wij verwerken dat met de eigen evaluaties in een bijgesteld reglement.” Dat moet er in december komen.