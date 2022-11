Toeristenbus uit Nederland botst in België op vrachtwagen, twintig gewonden

Een Nederlandse touringcar met vierenveertig inzittenden is maandagmiddag nabij de Belgische stad Gent ingereden op een vrachtwagen. Bij het ongeval raakten in totaal twintig mensen (veelal licht)gewond. Dat meldt de gemeente Destelbergen, waar het ongeval plaatsvond.

De botsende bus was van vervoersbedrijf Betuwe Express uit het Gelderse Herveld. Volgens de Belgische politie raakte de chauffeur van de bus bekneld en is hij zwaargewond, maar buiten levensgevaar. De overige negentien gekwetsten kwamen er met lichte verwondingen vanaf, bleek na controle in verschillende ziekenhuizen. Het betreft ouderen die op weg waren voor een rondreis in Spanje en Portugal.

Telefoon in beslag genomen

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Belgische media melden dat de chauffeur de file, waarin de vrachtwagen stond, te laat opmerkte. Zijn mobiele telefoon is in beslag genomen, omdat de politie wilde controleren of hij die tijdens het rijden gebruikte. Ook is de chauffeur zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

De snelweg E17 tussen Antwerpen en Gent was door het ongeluk volledig geblokkeerd, wat flinke files veroorzaakte. Rond 15.15 uur werd de weg na ruim twee uur vrijgegeven en het kwam het verkeer weer op gang.

Er is vervangend vervoer naar België gestuurd, zegt Betuwe Express-directeur Albert Winnemuller tegen persbureau ANP: „De inzittenden worden opgevangen in een hal in Destelbergen. Met de andere touringcar kunnen ze hun reis voortzetten of terug naar huis gaan.”