Toch geen kort geding van atletiekcoach Van Commenée tegen atleet Van Diepen

Voormalig Atletiekunie-hoofdcoach Charles van Commenée (64) ziet af van een kort geding tegen atleet Tony van Diepen (26). Dat blijkt uit een verklaring die sportkoepel NOC-NSF maandag heeft gedeeld. In een verhaal in NRC en Trouw zei Van Diepen dat Van Commenée hem niet geheel vrijblijvend het gebruik van schildklierhormoonpillen had voorgesteld. De coach heeft dat altijd ontkend. Van Diepen heeft zijn beschuldiging nu ingetrokken, waarmee het kort geding van de baan is.

Het onderzoek van NRC en Trouw richtte zich op een onveilige werksfeer in de top van de Nederlandse atletiekwereld, waar sprake zou zijn van intimidatie, verbale agressie, pestgedrag en het kleineren van atleten. Van Commenée speelde hier volgens meerdere atleten een centrale rol in. Van Diepen zegt nu dat hij tijdens gesprekken met Van Commenée over topsporters en hun grenzen „ten onrechte” het gevoel heeft gekregen dat zijn coach het gebruik van schildklierhormoonpillen had aangemoedigd.

Enkele dagen na de publicatie van het onderzoek bracht een groep van zestien atleten een steunverklaring aan Van Commenée naar buiten. In oktober trok de Atletiekunie de conclusie dat de beschuldiging van Van Diepen „fundamentele grondslag” miste, maar Van Commenée stapte alsnog naar de rechter om zijn reputatie te redden. In de maandag gepubliceerde verklaring zegt hij „voor een schone sport” te staan en dat hij blij is dat de resultaten van door hem gecoachte atleten „nu weer boven verdenking staan”.

