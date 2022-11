Tien (oud-)militairen aangehouden voor bezit en verstrekken harddrugs

De Koninklijke Marechaussee heeft maandagochtend negen militairen en een ex-militair gearresteerd wegens bezit en verstrekking van harddrugs buiten diensttijd. Dat heeft de dienst maandag bekendgemaakt in een persbericht. Één militair is aangehouden in Duitsland, de anderen op kazernes in Doorn, Amersfoort, Hilversum, Oirschot en Schaarsbergen. De marechaussee sluit nieuwe aanhoudingen niet uit. Vorige week arresteerde de marechaussee ook al vier militairen wegens harddrugsbezit.

Eerder dit jaar werd een van de maandag gearresteerde militairen op een festival betrapt op het gebruik van harddrugs. Rechercheurs van de marechaussee, belast met onderzoek naar door militaire begane strafbare feiten, hebben vervolgens de telefoon van de betrapte militair doorzocht. Toen kwamen de andere gearresteerde militairen ook in het vizier. Ze hebben niet alleen harddrugs in bezit gehad, maar ook verstrekt aan andere militairen, zegt een woordvoerder van de marechaussee tegen NRC.

Drugsgebruik van militairen is een terugkerend probleem. Vorige week meldde de marechaussee nog dat vier andere Nederlandse militairen wegens drugsbezit zijn gearresteerd. Defensie hanteert als het gaat om drugsgebruik een zogeheten zerotolerancebeleid: één fout en je ligt eruit. Inmiddels is Defensie na aansporing van voormalig defensieminister Henk Kamp (VVD) begonnen met het preventief fouilleren van militairen, onder meer vanwege het „afschrikwekkende effect” ervan.