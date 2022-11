Slovenië kiest voor het eerst vrouw als president

Natasa Pirc Musar heeft de presidentsverkiezingen in Slovenië gewonnen. Volgens persbureau Reuters kreeg de voormalige tv-presentator bijna 54 procent van de stemmen in de tweede ronde van de verkiezingen, waardoor ze haar conservatieve uitdager Andze Logar versloeg. Pirc Musar wordt de eerste vrouwelijke president van de EU-lidstaat.

Pirc Musar is een advocaat die zich tijdens haar campagne uitsprak voor een actieve rol voor Slovenië binnen de Europese Unie. Mensenrechten en sociale zekerheid stonden centraal in haar boodschap. „Ik zal mijn best doen om een echte president voor iedereen te zijn, om te werken voor fundamentele en grondwettelijke mensenrechten en democratie”, zei ze na afloop van de verkiezingen.

Tijdens het presidentschap van Donald Trump werkte Pirc Musar voor diens vrouw Melania Trump, die van oorsprong uit Slovenië komt. Als advocaat zorgde zij ervoor dat Sloveense bedrijven geen producten op de markt brachten onder de naam van Melania.

De rol van president in Slovenië is grotendeels ceremonieel, maar het is wel een positie met veel autoriteit en macht. Volgens de Sloveense grondwet is de president van het land opperbevelhebber van de strijdkrachten en verantwoordelijk voor de benoeming van niet-politieke topposities, zoals de directeur van de centrale bank.