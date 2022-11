Sander Schimmelpenninck pist van binnen naar binnen

Wow. Tim doet wat Sander misschien wel wil. Een eigen land beginnen. Eigen volk, eigen wetten, geld, vlag, volkslied. Tim den Besten (35) werkt in zes afleveringen van de jeugdserie Timmyland (VPRO) aan de oprichting van een eigen rijk. In de eerste aflevering op zondag zat hij bij Willem-Alexander aan het bureau om tips te vragen voor zijn plan. In Tims land zijn er salons waar inwoners honden kunnen aaien. Elke zondag wordt er op staatskosten een Timmysnack uitgedeeld, half frikadel, half kipcorn met currysaus. Het idee is wel dat Tim den Besten zelf de leiding krijgt over het land. Als koning, president, generaal of alles tegelijk, zolang hij de baas maar is. Daar kon Willem-Alexander hem verder niet bij helpen, maar hij regelde wel een bezoek bij Mark Rutte voor hem. De „echte baas” van Nederland.

Sander Schimmelpenninck (38) is alleenheerser in zijn Twitter-koninkrijk. Daar mag hij bepalen wie er van zijn 164k inwoners mee mag praten en wie niet, maar hij kan niet voorkomen dat mensen die het erg oneens met hem zijn hem op straat te grazen nemen. Hij moet, zei hij zondagavond bij College Tour, soms rennen voor zijn leven. En Schiermonnikoog claimen, zoals hij in een tweet opperde? Dan geef ik het plan voor Timmyland meer kans, dat moet verrijzen op een nieuw op te spuiten Waddeneiland.

Op het podium waar menig wereldleider zat, werd Sander Schimmelpenninck onthaald als opinie-leider. De eerste vraag, altijd, is hoe de gast zelf was als student. Een minimumlijer, zei Sander. Luie studeerder, zelfverzekerde versierder. Op een meisje afstappen en vragen: „Waarom vind je me zo aantrekkelijk?” Precies in dat ene, arrogante zinnetje zit zoveel. De verwarring die het teweeg brengt, het zelfvertrouwen dat erin besloten ligt, de verwachting van succes die nieuw succes oplevert.

Hij is de eerste om te erkennen dat zijn succes grotendeels gebaseerd is op geluk in plaats van verdienste. Geboren in een welvarend land, in een goed nest, met een uitstekende opleiding. Hij heeft een ton op zijn bankrekening, twee miljoen aan vermogen, een jaarsalaris van om en nabij de half miljoen. „Veel te veel”, vindt hij zelf. Maar toch is hij een boze man. Een die van „binnen naar binnen pist”, zegt Jort Kelder over zijn „mini me”. Die suïcide pleegt op alles wat hem vormde: zijn adellijke afkomst, zijn klasse, zijn corps-verleden, zijn verwende vrienden.

Student Sanne werd verbannen

Student Sanne stond bij de microfoon met een vraag. Ze bleek verbannen uit Sanders Twitter-paradijs omdat ze iets geschreven had over Sander die vliegen te goedkoop vindt, maar zelf steeds naar zijn vriendin in Zweden vliegt. Daarop was Sanne door Sander geblokkeerd. Want: „Domheid is altijd een blok.” Ik weet niet wat zich nog meer tussen die twee heeft afgespeeld, maar Sander vond alles eraan „op alle niveaus ongemakkelijk”, en de camera bleef na haar boutade steeds terugkomen bij het meisje dat ooit fan van hem was, tot ze hem niet meer begreep. Wat ze zei was: Sander maakt een serie over de kloof tussen arm en rijk, maar is zelf rijk. Sander schrijft kritische columns in de Volkskrant, maar is nog steeds rijk. Sander is links, maar hij blijft rijk. Het wordt, zei ze, wat ongeloofwaardig.

Sander bleef soeverein. Je kunt, zegt hij, pro-geld verdienen zijn én vinden dat rijkdom eerlijker verdeeld moet worden. Hij is niet links, of overdreven empathisch met de armsten. Wel is hij „geërgerd” dat het economisch stelsel in Nederland de kloof verdiept. Moet hij niet zelf de politiek in? „Skin in the game.” Dat lijkt hem een garantie voor nog meer dreiging en „gezeik”. Daarom zeg ik, doe ook een eigen land. Ik weet wel wat Sander als eerste optuigt. Een nieuw belastingstelsel dat werken beloont en vermogen belast.