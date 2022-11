Politiek vluchteling voor eeuwig in transit

Hij is gestorven op de plek die hem wereldberoemd heeft gemaakt: terminal 2F van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Zaterdag werd het levenloze lichaam van de (wellicht 77-jarige) Iraniër Mehran Karimi Nasseri aangetroffen daar waar hij 18 jaar van zijn leven heeft doorgebracht – een surrealistisch parcours dat in 2004 de inspiratie vormde voor Steven Spielbergs film The Terminal.

Het tragische verhaal van Nasseri begint in 1988, wanneer hij onderweg van Brussel naar Londen strandt in Parijs. Nasseri, op dat moment erkend politiek vluchteling in België, is zijn papieren kwijtgeraakt – gestolen in een Parijs treinstation, zegt hij. De Franse autoriteiten laten hem toch op het vliegtuig naar Londen stappen, maar daar wordt hij teruggestuurd naar Parijs.

Giften

Nasseri installeert zich op een bankje in terminal 2F. Hij wast zich in de toiletten, en overleeft dankzij de liefdadigheid van het personeel van de luchthaven en giften van volslagen vreemden. Hij zal er achttien jaar lang quasi ononderbroken verblijven. Al die tijd zal nooit één familielid naar hem informeren.

Gaandeweg wordt hij een beroemdheid door de vele reportages in de media. Zijn verhaal inspireert twee bioscoopfilms: Tombé du Ciel in 1994 en dus The Terminal. In die laatste film speelt Hanks een man uit het fictieve Krakozhië wiens paspoort ongeldig is geworden door een coup in zijn thuisland. Het is een feelgood-film met een happy (zij het ambiguë) ending. Hoofdrolspeler Tom Hanks stapt in een taxi in New York en zegt tegen de chauffeur: „Ik ga naar huis.”

In het werkelijke leven is er geen happy ending. In 1999, nadat België eindelijk zijn vluchtelingenstatus heeft bevestigd, krijgt Nasseri een Franse verblijfsvergunning. Hij mag de luchthaven verlaten als een vrij persoon. Maar hij weigert de papieren te ondertekenen omdat zijn naam zogezegd verkeerd is.

„Ik heet nu Sir Alfred Merhan en ik ben geen Iraniër. Mijn vader is Zweeds en mijn moeder Deens”, zegt hij tegen de Franse media. „Hij is bang om de bubbel te verlaten waarin hij al die tijd heeft geleefd”, zegt de medische directeur van de luchthaven tegen The New York Times.

Tienduizenden dollars

Pas in 2006 zal ‘Sir Alfred’ de terminal verlaten voor een ziekenhuisopname. Hij verblijft vervolgens een tijdje in een opvangcentrum, waarna hij naar een hotel gaat met het geld dat hij heeft gekregen voor de Spielberg-film, naar verluidt enkele tienduizenden dollars.

Dat geld was blijkbaar nog niet op, want zaterdag zijn op zijn persoon enkele duizenden euro’s gevonden. Volgens Franse media werd ‘Sir Alfred’ sinds half september opnieuw gesignaleerd op de luchthaven, zij het nu aan de landzijde in de aankomsthal. Voelde hij het einde naderen en wilde hij terug naar een vertrouwde omgeving? Niemand die het weet, want ‘Sir Alfred’ was niet spraakzaam. „Hij was een heel kalm iemand die nooit voor problemen zorgde maar hij praatte met niemand”, zei een werkneemster tegen Le Parisien. „De laatste weken leek het niet goed met hem te gaan. Hij zat altijd uit het raam te staren met een lege blik in zijn ogen en zijn mond open.”

De Parijse luchthaven waarmee zijn lot was verbonden zei zondag in een mededeling dat het personeel door de jaren heen zo goed als mogelijk voor Sir Alfred heeft gezorgd. „Maar het was beter geweest als hij een echte opvangplek had gevonden, want hij leed duidelijk onder psychologische problemen.”