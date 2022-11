Onderzoek Arib ‘moet’ door, maar is opgeschort

Het presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer onder leiding van voorzitter Vera Bergkamp (D66), wil het feitenonderzoek naar meldingen over het gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) voortzetten. Dat schrijft Bergkamp namens het presidium in een brief aan Kamerleden.

Bij een deel van de Kamer ontstond de afgelopen weken twijfel over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Ook zijn er vragen of het onderzoek wel door moet gaan, aangezien Arib op 4 november haar ontslag indiende. „Doel van het feitenonderzoek was en is”, schrijft het presidium, om helderheid te verkrijgen over „de juistheid” van de signalen van sociale onveiligheid. Bergkamp benadrukt in de brief dat de Tweede Kamer als werkgever „een zorgplicht” heeft. „Die verantwoordelijkheid is niet verdwenen met het vertrek van de voormalig Kamervoorzitter.”

Stoppen met het onderzoek omdat Arib inmiddels is vertrokken, zou volgens het presidium de positie van werknemers „kwetsbaar” maken. „Daarmee zou de vaststelling van de aard en omvang van ongewenst gedrag kunnen worden gefrustreerd.” Bovendien kan het onderzoek ook uitwijzen „dat de meldingen onjuist zijn of ten onrechte zijn betrokken op mevrouw Arib”, schrijft Bergkamp. „Ook een dergelijke vaststelling is zeer van belang.” Arib gaf eerder aan niet mee te zullen werken aan wat zij op voorhand een „schijnonderzoek” noemt. De oud-Kamervoorzitter zal volgens het presidium hoe dan ook op „een aantal momenten” de gelegenheid krijgen om haar verhaal te doen bij de onderzoekers. Het presidium spreekt „de hoop” uit dat Arib alsnog mee zal werken.

Onafhankelijkheid onderzoek

Voorzitter Bergkamp reageert in de lange brief ook op de twijfel van Kamerleden over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Het presidium en de griffier gaven daartoe samen de opdracht maar (her)kenden zelf ook de klachten uit de twee anonieme brieven, die de aanleiding vormden tot het onderzoek. Die betrokkenheid poogden ze te ondervangen door twee „gedelegeerde opdrachtgevers” aan te wijzen: twee hoge ambtenaren van de Kamer. Die bleken bekend te zijn met de klachten en daarom niet volledig onafhankelijk. Een inschattingsfout, die het presidium, mede op advies van de twee betrokken ambtenaren zelf, wil rechtzetten door „het gedelegeerd opdrachtgeverschap te beleggen bij twee onafhankelijke derden”, schrijft Bergkamp.

Zover is het nog niet. Doordat de hele ambtelijke top vrijdag de taken per direct neerlegde, moet er eerst een nieuwe griffier komen – de hoogste ambtenaar van de Tweede Kamerorganisatie. Pas wanneer die vacature is vervuld, kunnen de twee externen worden aangesteld. Tot die tijd, zo heeft het presidium besloten, worden de „verdere voorbereidingen voor het onderzoek opgeschort”. Onduidelijk is wanneer een nieuwe griffier aantreedt.

Reflectie ontbreekt

Het presidium „betreurt” dat de ambtelijke top de taken heeft neergelegd en noemt het „pijnlijk” dat de (top)ambtenaren zich „te weinig gesteund hebben gevoeld”. Reflectie op hun eigen rol als presidium ontbreekt in de brief.

Dat geldt ook voor de opvallende suggestie die Vera Bergkamp vrijdagavond deed bij een persmoment na het opstappen van de topambtenaren. Toen zei ze het „belangrijk” te vinden, „voor onze rol als werkgever”, dat de „Kamer zich uitspreekt om door te gaan met dit onderzoek”. Daarmee impliceerde ze het besluit over het doorgaan van het onderzoek in handen te willen leggen van de Tweede Kamer, waar dat de verantwoordelijkheid is van het presidium.

Hóe ze de steun van de Kamer wil verkrijgen, in bijvoorbeeld de vorm van een motie, daar moest Bergkamp vrijdag nog over nadenken. Ook maandag kwam daarop nog geen antwoord. De vraag is of de Kamer haar de gelegenheid biedt om daar nog langer over na te denken of zelf de regie zal proberen te nemen.