OM kijkt of uitspraken FVD-Kamerlid over ten val brengen van regering strafbaar zijn

Het Openbaar Ministerie bekijkt of de uitspraken die FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren afgelopen weekend deed over het bezetten van het parlementsgebouw, strafbaar zijn. Dat meldt een woordvoerder aan RTL Nieuws en persbureau ANP. De uitspraken van het Kamerlid leidden dit weekend tot veel kritiek, onder meer van minister-president Mark Rutte.

In gesprek met de Belgische website Compleetdenkers, zei Van Meijeren dat regimes uit het verleden „die zich echt tiranniek gingen gedragen op enig moment ten val werden gebracht door de bevolking”. Volgens hem is er in Nederland genoeg animo voor zo’n „revolutionaire beweging”. Zij zouden „bij wijze van spreken naar het parlement [kunnen] trekken en zeggen: we gaan hier niet meer weg totdat de regering weg is”. Hij stelde te hopen op een vreedzaam verloop, maar „het verleden en tal van andere voorbeelden wereldwijd” laten volgens hem zien dat er in zulke slachtoffers kunnen vallen, „soms dodelijke slachtoffers”.

Het kabinet en de Tweede Kamer hebben de uitspraken van Van Meijeren scherp veroordeeld. Premier Mark Rutte zei zondag op Twitter dat het speculeren over het verstoren van het democratische proces „verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk” is. „De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit.”

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) twitterde: „Suggereren dat mensen naar het parlement moeten trekken tot de regering weg is, is onacceptabel. Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink.” Ze liet zich niet uit over de vraag of de opmerkingen van Van Meijeren strafbaar zijn. Dat is een overweging van het OM, zei ze. „Na de bestorming van het Capitool in Washington zijn deze uitspraken abject en onverantwoord”, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. „In een democratie is geweld nooit iets waar je ‘op hoopt’. Deze tijd vraagt om politici die verbinden en matigen in plaats van ophitsen en verdeeldheid zaaien.”

