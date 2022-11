OM eist 14 jaar cel en tbs tegen turnleraar voor doden meisje (14)

Het Openbaar Ministerie heeft maandag veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een turnleraar die ervan verdacht wordt eind vorig jaar de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk te hebben gedood. De twee zouden „al een tijd seksueel contact” met elkaar hebben gehad. Turnleraar Olivier van de G. (33) uit Leiden wordt verdacht van ontucht met het meisje, doodslag en het wegvoeren van haar lichaam. Ook werden er bij hem 274 kinderpornografische afbeeldingen en een video aangetroffen.

Het lichaam van Esmee werd op 31 december 2021 gevonden in de bosjes van de Melchior Treublaan in Leiden. Volgens het OM verklaarde Van de G. later dat hij Esmee anderhalf jaar kende, eerst als begeleider van haar schoolkamp en daarna van de turnvereniging waar hij trainer was. In het laatste jaar hadden ze seks met elkaar. Van de G. stelde dat hij vaak ruzie had met Esmee en zij zou daarin hebben gedreigd hun contact publiekelijk te maken. Een dag voordat Esmee dood gevonden werd, zou ze bij hem thuis zijn geweest en kregen ze opnieuw ruzie, wat volgens het OM eindigde in „stoeien”.

Volgens justitie kwam het meisje om door wurging, al heeft het OM „geen duidelijke verklaring” gevonden waarom Van de G. haar zou hebben gedood. De leraar stelde zich niet meer te kunnen herinneren wat er tijdens het stoeien gebeurd was, maar verklaarde dat hij Esmee op een zeker moment in een wurggreep vasthad en dat hij toen realiseerde dat ze niet meer leefde. Daarna, zei Van de G., voerde hij haar lichaam uit zijn huis en verwijderde hij alle sporen van haar overlijden. Ook wiste hij ruim 25.000 appjes en honderden foto’s tussen hem en Esmee.

Van de G. voelt zich volgens justitie aangetrokken tot kinderen van twaalf tot zestien jaar oud en het OM vreest daarom voor herhaling. Ook zijn er stoornissen vastgesteld waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Welke stoornissen dat zijn is niet bekendgemaakt, maar deze maken tbs-behandeling volgens justitie noodzakelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.

