‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ is het tweede volkslied van Oekraïne

Tatjana Pyrogova van het Verjovka-koor doet een paar stappen naar voren in de repetitiezaal, iets buiten het centrum van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dan vult ze met haar stem in haar eentje de ruimte, twee keer zo groot als een gymzaal, en zingt de eerste regels van het patriottische lied ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ (‘Oh, in de weide een rode sneeuwbalstruik’):

Oh, in de weide hangt de rode sneeuwbalstruik gebogen

Ons glorieuze Oekraïne is ergens verdrietig over

Het koor valt haar bij:

En we zullen de rode sneeuwbalstruik weer omhoogtillen

En we zullen ons glorieuze Oekraïne, hey hey, opvrolijken!

Hetzelfde nummer zongen de inwoners van Cherson vorige week toen ze waren bevrijd. ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ is hét strijdlied van de oorlog tegen Rusland. Kinderen zingen het lied, op benzinestations klinkt het uit de radio, een inwoonster van Kryvyi Rih gebruikt het als ringtone, een straatmuzikant speelt het in Kiev, inwoners van de hoofdstad zingen het nummer schuilend in het metrostation, terwijl Rusland hun stad bestookt met raketten en drones.

De populariteit van het lied in de oorlog begon bij Andri Chlyvnjoek, zanger van de beroemde Oekraïense hiphop- en funkband Boombox. Toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, brak hij de Amerikaanse tournee af en keerde terug naar Oekraïne. Drie dagen na de Russische invasie zong Chlyvnjoek in zijn eentje a capella het eerste couplet van ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’. Hij stond in zijn legerkleding buiten voor de beroemde Sint Sofia-kathedraal in het centrum van Kiev. De Oekraïense hoofdstad was verlaten. De inwoners van Kiev verkeerden in shock in de schuilkelders of vluchtten toen de Russische krijgsmacht de hoofdstad dreigde in te nemen. Chlyvnjoeks stem klonk over het lege plein voor de kathedraal.

Hij zette de video van het optreden op zijn Instagram-account en die ging viraal. Het beeld van Chlyvnjoek in zijn eentje voor de kathedraal maakt indruk op een jonge doelgroep, verklaart Igor Koeryliv (68), directeur van het Verjovka-ensemble in zijn werkkamer de populariteit van ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’. „Visualisatie, daar gaat het om. Hiermee heeft Chlyvnjoek het nummer nieuw leven ingeblazen. Bij ons in een zaal heb je dat niet. Er kijken duizend mensen. Niemand neemt het op.”

Zijn befaamde Verjovka-ensemble, met een zangkoor, dansgroep en orkest, treedt al tientallen jaren met het lied op. Het zangrepertoire bestaat uit Oekraïense folklorenummers. Vandaag oefenen ze voor een reeks concerten in eigen land. Een dag eerder moest het koor de repetitie uitstellen vanwege het luchtalarm.

‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ roept, ziet Koeryliv, innerlijke gevoelens bij Oekraïners op. Hij noemt het het tweede volkslied. De gebogen sneeuwbalstruik, die overeind moet komen „staat voor de wederopstanding van Oekraïne. Of het nu bombardementen, raketten of stroomstoringen zijn, wij overleven dit. Oekraïne herrijst. Dit gevoel krijgen we van ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’.”

Het Verjovka-ensemble zingt ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’, dat is uitgegroeid tot hét strijdlied in de oorlog tegen Rusland. Foto Kostyantyn Chernichkin

Gericht tegen ‘onze enige vijand’

In de repetitiezaal beperkt het zangkoor zich tot een korte versie. De oorspronkelijke tekst gaat verder.

Onze vrijwilligers marcheren in een bloederige strijd

Om Oekraïense broeders te bevrijden uit Moskouse ketens

Het nummer, ontstaan in 1914 in West-Oekraïne, is gericht tegen de Russische overheersing van Oekraïne. De eerste keer dat het als strijdlied werd gebruikt is in 1917-1921 toen Oekraïne vocht voor zijn onafhankelijkheid tegen de bolsjewieken en het Rode leger, vertelt Koeryliv. Daarna wordt het massaal gezongen in de oorlog tegen Rusland in Oost-Oekraïne acht jaar geleden en nu weer. Pyrogova (40): „Telkens als Oekraïne in nood is, komt dit lied naar boven.”

„Het gaat over de wens om ons te bevrijden”, legt ze de betekenis uit. Dirigent Zenovij Korinets (55) valt haar meteen bij: „Meer dan 300 jaar is Oekraïne een gevangenis. We hebben nooit vrijheid gehad. We zijn alleen maar bezet door Rusland. Dit nummer geeft hoop op de overwinning. Het is echt alleen gericht tegen Rusland, onze enige vijand”, zegt hij bevlogen. „Niet tegen Turken, Roemenen of Bulgaren.”

Tekst werd verboden

Het lied wekt de woede op van Rusland. In september werden zes mensen gearresteerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim, meldde de Russische nieuwswebsite RBK. Zij hadden ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ gespeeld tijdens een huwelijk en werden beschuldigd van „het in diskrediet brengen” van de Russische strijdkrachten.

Het Kremlin kon ook in de Sovjettijd het lied niet verdragen. De tekst werd verboden, maar de melodie kon hetzelfde blijven, zegt Irina Melnytsjenko (74) die sinds 1968 in het koor zingt. „We pasten de tekst aan door de woorden gericht tegen Rusland te veranderen”, herinnert ze zich. „Maar de toeschouwers wisten heel goed waar het nummer over ging.”

En we zullen onze Oekraïense broeders bevrijden

En we zullen ons glorieuze Oekraïne, hey hey, opvrolijken!

Hoe de wilde wind waait over de weidse steppe

Dat zal de Sitsj-schutters ophemelen

De steppe is het oosten van Oekraïne. ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ gaat ook over de Oekraïense onafhankelijkheid. West-Oekraïne wil zich verenigen met het oosten, waar Moskou bij het ontstaan van het nummer heerst. „Daar zitten onze broeders. In Zaporizja. In Donetsk”, vertelt Korinets. „We vechten om dat deel te bevrijden.”

De muziek van ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ klinkt als een stampende, opzwepende mars. Foto Kostyantyn Chernichkin

Nieuwe versies

In de repetitiezaal valt het orkest het zangkoor bij. Blazers, slagwerk en violen knallen door de ruimte. De muziek klinkt als een stampende, opzwepende mars. „Daarom werkt het zo aanstekelijk”, lacht Pyrogova, terwijl ze haar armen in de lucht steekt alsof ze zelf marcheert. „Iemand begint het te zingen en anderen zingen mee.”

Het nummer kent van oudsher verschillende versies. Ook anno 2022 wordt het nummer bewerkt. Chlyvnjoek, die 30 november met Boombox optreedt in Den Haag, heeft er een eigen uitvoering van gemaakt. De Zuid-Afrikaanse muzikant The Kiffness zette muziek onder zijn a capella-versie. Daarna kwam Pink Floyd in april met een uitvoering, waarvoor de band Chlyvnjoeks optreden gebruikt: ‘Hey, Hey, Rise Up’, met aan het begin een stukje van het Verjovka-koor. Aan deze versie moet Korinets wennen. „Al dat gitaarwerk is voor ons ongewoon.”

Als Pyrogova straks in de volle zaal met toeschouwers staat en ‘Oj oe loezi tsjervona kalina’ inzet, ziet ze de emoties onder het publiek. In de zaal stijgt het patriottisme. Iedereen staat op. Mensen zingen uit volle borst mee, anderen hebben tranen in hun ogen. „Ze bedanken ons na afloop. En wij zingen het om onze dankbaarheid te tonen aan ons leger dat Oekraïne bevrijdt van de bezetters. We willen niet dat iemand ons controleert. Dat zit in dit lied.”

Met medewerking van Simone Peek