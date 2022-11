Oekraïense president Zelensky bezoekt heroverde stad Cherson

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky bezoekt maandag Cherson, de zuidelijke stad die de Oekraïense krijgsmacht vorige week heeft heroverd. In het centrum van Cherson sprak Zelensky militairen toe, zongen zij het Oekraïense volkslied en werd de nationale vlag gehesen. Het land is volgens Zelensky „klaar voor vrede”. De terugtrekking van de Russische troepen uit de zuidelijke stad luidt volgens hem „het begin van het einde van de oorlog” in.

De Russische krijgsmacht bereidde de terugtrekking uit Cherson al een aantal weken voor. Vorige week werd deze werkelijkheid, doordat Russische militairen zich naar de oostelijke linkeroever van de rivier de Dnjepr verplaatsten. In het weekend werd de herovering van de stad door Oekraïners gevierd, al stelde Roman Holovnja, de adviseur van de burgemeester van Cherson, dat de humanitaire situatie in de stad erbarmelijk was. Burgers hadden nauwelijks toegang tot elektriciteit, schoon water, voedsel en medicijnen. Naar schatting is momenteel ongeveer een kwart van het vooroorlogse inwonertal – destijds 320.000 mensen – nog in de stad.

Het verlies van Cherson, dat Rusland in maart bezette, zeer pijnlijk voor Moskou. Deels is dat psychologisch: Cherson werd eind september nog samen met drie andere districten officieel geannexeerd. Daarnaast bood de regio toegang tot de Krim, die in 2014 door Rusland werd geannexeerd, en lijkt het nu onmogelijk dat Rusland de hele Oekraïense zuidkust in handen krijgt, zoals het aanvankelijk wilde. Analisten beschouwen het verlies van Cherson desalniettemin niet als een omslag in de oorlog. Zo kunnen Russische eenheden nu effectiever in het oosten worden ingezet, waar de gevechten nog altijd hevig zijn.

