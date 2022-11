Nederlandse industrie is sinds 2018 ‘nauwelijks duurzamer’ geworden

De achterstand van de Nederlandse industrie op de duurzaamste bedrijven in de Europese Unie neemt slechts lichtjes af. Dat komt doordat de Nederlandse industriële bedrijven de afgelopen vier jaar „nauwelijks duurzamer” zijn gaan produceren.

Dat blijkt uit de uitstootgegevens die de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) dinsdag bekend heeft gemaakt. Deze gegevens over broeikasgassen zijn afkomstig van de 264 Nederlandse bedrijven die via de Europese emissiehandel (ETS) moeten betalen voor hun uitstoot. Vorig jaar waren deze bedrijven gemiddeld 13,8 procent minder efficiënt dan de zogeheten benchmark van de Europese Unie. In 2018 was dat 14,9 procent. Die benchmark wordt bepaald door de 10 procent schoonste bedrijven in elke sector in Europa.

Als de Nederlandse ondernemingen vorig jaar op het niveau van de benchmark hadden gepresteerd, was de CO 2 -uitstoot volgens NEa 6,1 miljoen ton lager geweest. Dat is ongeveer 15 procent van de uitstoot door grote industriële bedrijven, zoals olieproducenten, metaalbedrijven of bierbrouwerijen.

De NEa houdt bij hoeveel broeikasgassen de grote industriële bedrijven in Nederland uitstoten. Samen zijn die 264 ondernemingen verantwoordelijk voor een kwart van de Nederlandse uitstoot, die vorig jaar 168 miljoen ton bedroeg.

De efficiëntie wordt berekend door te kijken naar de uitstoot die bijvoorbeeld plaatsvindt bij de productie van een ton staal. Met name de raffinagesector (bewerking van olieproducten) en de chemische industrie dragen, als gevolg van hun omvang, bij aan de ‘extra’ uitstoot van 6,1 miljoen ton. Samen stootten zij 4,35 miljoen ton CO 2 uit die volgens NEa voorkomen was als die twee sectoren even duurzaam zouden produceren als de bedrijven die op het niveau van de benchmark produceren.

Bedrijven in de olie- en gaswinning hebben zelfs de achterstand zien oplopen

De twee sectoren lopen wel in op de Europese benchmark. Vorig jaar bleef de raffinagesector bijna 22 procent achter, tegen bijna 24 procent in 2018. Dat geldt ook voor de chemische industrie die 11,6 procent achterblijft op de Europese top, tegen ruim 13 procent vier jaar geleden.

Procentueel lopen de bedrijven in de olie- en gaswinning (25,5 procent) het meest achter. In vergelijking met 2018 (25,2) hebben zij de achterstand zelfs zien oplopen. De bedrijven die glas, keramiek en asfalt produceren, scoorden vorig jaar 26,4 procent slechter dan de Europese top.

Meningsverschil

Vorig jaar betwisten de Nederlandse raffinagebedrijven de conclusies van de NEa toen die voor het eerst met deze Europese vergelijking naar buiten kwam. Het meningsverschil ging daarbij over de berekening van de benchmark. „We begrijpen hun standpunt, maar in de praktijk gaat die discussie echt om kleine verschillen en uiteindelijk is de Europese benchmark de norm die geldt”, zegt een woordvoerder van de Emissieautoriteit.

Vorig jaar waren alleen nog maar de cijfers tot en met 2019 beschikbaar, maar deze dinsdag presenteerde de NEa de uitstoot tot en met vorig jaar. „Je kunt van elke norm iets vinden,” zegt de woordvoerder van NEa, „maar wat we nu laten zien is dat de Nederlandse industrie in vier jaar nauwelijks de achterstand heeft ingelopen.”

Volgens directeur Erik Klooster van de branchevereniging van raffinaderijen (Vemobin) zijn „vanaf 2023 of 2024 echt grote stappen te verwachten die de uitstoot gaan beperken”. Een grote rol daarin speelt volgens hem het project Porthos, waarbij afgevangen CO 2 ondergronds wordt opgeslagen. Dit havenproject heeft echter vertraging opgelopen als gevolg van een recente stikstofuitspraak door de Raad van State.

