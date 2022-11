Na nieuwe rel rond FVD klinkt de roep om strengere regels

De ophef rond een nieuwe, vergaande uitspraak van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren over „een revolutionaire beweging” die zou moeten optrekken naar het parlement volgde zondag in eerste instantie een vertrouwd patroon. Kabinetsleden en Kamerleden keurden zijn woorden met grote verontwaardiging af en zeiden dat er een grens is bereikt. Concrete actie bleef na eerdere incidenten rond Van Meijeren uit, maar justitie kondigde maandag aan te gaan onderzoeken of de uitspraken van Van Meijeren strafbaar zijn. Moet het FVD-Kamerlid zich zorgen maken?

De commotie gaat dit keer over een interview met Van Meijeren dat zondag werd gepubliceerd via het Belgische YouTube-kanaal Compleetdenkers. Daarin zegt Van Meijeren dat de Nederlandse democratie op weg is te veranderen in „een totalitair systeem” waarin de staat „controle wil over alle aspecten van het leven”. De FVD’er zegt „nog maar heel weinig vertrouwen in een louter politieke oplossing” te hebben en speculeert daarna over een revolutie. „In het verleden is het vaker gebeurd dat regimes die zich echt tiranniek gingen gedragen, ten val werden gebracht door de bevolking”, zegt Van Meijeren.

Het FVD-Kamerlid hoopt dat het ook in Nederland „zo urgent wordt” voor burgers dat „zij naar het parlement trekken en zeggen: wij gaan hier niet meer weg tot de regering gevallen is”. Van Meijeren zegt dat bij zulke volksopstanden in het verleden ook dodelijke slachtoffers vielen. „Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen.”

Woorden van afkeuring

Premier Mark Rutte (VVD) noemde de uitspraken van Van Meijeren „verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk”, PvdA-fractieleider Attje Kuiken legt ze uit als het „openlijk fantaseren over geweld” en sprak van „levensgevaarlijke ophitsing”. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte schreef: „De democratie wordt kapot gemaakt van binnenuit. Door vijanden van de democratie. Hoe lang laten we dit nog gebeuren?” Fractieleider Pieter Heerma van het CDA maakte een vergelijking met de bestorming van het Capitool in Washington na de nederlaag van president Donald Trump en vindt de uitspraken daarom „abject en onverantwoord”.

Deze grote woorden van afkeuring klonken vaker, maar kunnen moeilijk verhullen dat partijen niet goed in staat lijken FVD effectief aan te pakken. Van Meijeren geniet, net als ieder Kamerlid, in de Tweede Kamer parlementaire immuniteit en mag daar in principe alles zeggen, tenzij de Kamervoorzitter ingrijpt, zoals bijvoorbeeld gebeurde toen Van Meijeren de coronamaatregelen vorig jaar met de Jodenvervolging vergeleek.

Buiten het parlement kan de FVD’er zich wel schuldig maken aan strafbare uitspraken. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie e Veiligheid, VVD) liet zondag weten dat het wel of niet vervolgen van Van Meijeren „een overweging van het OM is, niet van mij als minister”.

Het OM in Den Haag meldde maandag in een tweet de uitspraken van Van Meijeren te gaan „beoordelen”, maar was niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Strafrechtdeskundigen vermoeden dat het OM zal kijken naar wetsartikel 131 uit het Wetboek van Strafrecht, dat opruiing strafbaar stelt. In dit artikel staat dat iemand strafbaar is als diegene „in het openbaar tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit”. Op dit delict staan straffen variërend van een geldboete tot maximaal vijf jaar cel.

Toch betwijfelt stafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops zeer of de uitspraken van Van Meijeren onder strafbare opruiing vallen. „Het criterium voor de wet is dat iemand rechtstreeks moet aansporen tot het plegen van strafbare feiten, en dat is hier niet duidelijk. Van Meijeren waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van onvrede. Bovendien kun je ook op vreedzame wijze bij het parlement betogen, door voor de deur gaan zitten met een spandoek.”

Ook hoogleraar strafrecht Henny Sackers (Radboud Universiteit) denkt dat Van Meijeren net binnen de grenzen van de wet blijft. „Hij 'hoopt' dat er dingen kunnen gebeuren, maar zet niet direct aan tot geweld. Dat is wel het kernelement voor opruiing.”

Beide deskundigen wijzen er nog op dat de rechter zal meewegen dat Van Meijeren zijn uitspraken in de context van het publieke debat heeft gedaan, en dat politici zich in dat opzicht meer kunnen permitteren dan gewone burgers. „Een politicus heeft een aanzienlijke bandbreedte, ook als zijn uitspraak heftig of shockerend is’, zegt Knoops. Sackers denkt dat het OM daarom „heel voorzichtig” zal zijn met het vervolgen van Van Meijeren. „Ze kunnen zeggen: we gaan het proberen, maar het OM is in zo’n zaak echt niet gebaat bij vrijspraak.”

‘Regels aanpassen’

Als de juridische weg niet haalbaar blijkt, zouden kabinet en Tweede Kamer serieus moeten kijken naar het verbreden van de gronden voor vervolging bij dit type uitspraken, vindt hoogleraar parlementaire geschiedenis Bert van den Braak. „Als iedere keer blijkt dat rechter en politiek nu eigenlijk niets kunnen doen moet je kijken of de regels moeten worden aangepast, anders blijft Forum overal mee wegkomen. Dat is raar als je toestanden zoals de bestorming van het Capitool hier in Nederland wil voorkomen.”

Onafhankelijk Kamerlid Nilüfer Gündoğan is het daar volmondig mee eens. Ze deed in juli al aangifte tegen Van Meijeren toen hij in de context van mogelijke onteigeningen voor boeren zei „dat het niet altijd gezond is, als er een taboe rust op het gebruik van geweld". Ze is nog in afwachting van een besluit van het OM over de aangifte. Als justitie niets kan doen tegen de uitlatingen van Van Meijeren, wil ze steun zoeken bij andere partijen om de wet aan te passen. „Niet iedere keer alleen die sleetse tweets. Ik hoop dat een meerderheid van de Kamer dan zegt: tot hier en niet verder.”