Moederbedrijf Google krijgt miljoenenboete vanwege ongeoorloofd volgen gebruikers

Alphabet, het moederbedrijf van Google, moet een boete van 391,5 miljoen dollar (379 miljoen euro) betalen voor het gebruikmaken van locatiedata van Google-gebruikers zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Dat heeft een rechter in Michigan maandag geoordeeld, schrijft persbureau Reuters. Het bedrag wordt betaald aan veertig Amerikaanse staten die de zaak hadden aangespannen.

In 2018 bleek dat Google de locatiegegevens van gebruikers opsloeg, ook als zij daar geen toestemming voor hadden gegeven. Daarmee werden de consumentenbeschermingswetten van verschillende staten overtreden. Tientallen staten in de VS sloten zich daarop aan bij een rechtszaak en eisten veranderingen in het transparantiebeleid van de techgigant.

Die veranderingen komen er ook, zo kondigde Google maandag aan. Het bedrijf gaat updates doorvoeren waarmee gebruikers meer controle over hun locatiegegevens hebben, makkelijker data kunnen verwijderen en meer inzicht hebben in welke gegevens Google van hen bewaart.