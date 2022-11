‘Lehman Trilogy’ door ITA biedt geweldige acteurs, maar over de drijfveren van de sjoemelende bankiers kom je niks te weten

Het eerste dat je moet weten over de voorstelling Lehman Trilogy is dat de acteurs van Internationaal Theater Amsterdam je door die drie keer een uur heen gaan trekken. Chris Nietvelt versaagt nooit met haar geladen spel, Gijs Scholten van Aschat geniet zelf nog het meest van al die woorden die hij proeft, Aus Greidanus jr. levert een niet te onderschatten laag robuustheid, Maria Kraakman mengt spelplezier met ernstig precieze klemtonen, Hélène Devos biedt haar door alles heen schemerende melancholieke oogopslag, als een kind voor wie je terstond een zak snoep opentrekt, en Jesse Mensah acteert jeugdig elan met de uitstraling van een oude ziel. Levendige vertellers zijn het, en die heb je nodig.

Het tweede dat je moet weten is dat Lehman Trilogy verteltheater is. Het is een historisch verhaal dat grotendeels over mensen wordt verteld, in de derde persoon, en niet wordt uitgebeeld of gespeeld. Dat valt niet altijd mee. Sommige passages worden wel gespeeld, in korte dialogen waarin de acteurs plots in de ik-persoon spreken. Dan zie je meteen hoe leuk theater is, hoe leuk het is om iets te zien ontstaan en te ervaren, en hoe leuk die acteurs dat doen.

Want het derde dat je moet weten is dat Stefano Massini, de auteur van het stuk, een bloedeloze tekst schreef. De samenvatting klinkt belangwekkend en interessant: anderhalve eeuw beslaat de familiegeschiedenis van de Lehman Brothers, die begint bij drie broers, Duitse joden, die halverwege de negentiende eeuw emigreren naar Amerika, daar hun fortuin maken als handelaren, een bank beginnen en dan uiteindelijk het middelpunt worden van de bankencrisis van 2008, waarin ze een van de rotte appels zijn, zwendelaars met ondeugdelijke hypotheken, en ten onder gaan.

Scène uit ITA’s Lehman Trilogy. Foto Fabian Calis Scène uit ITA’s Lehman Trilogy. Foto Fabian Calis Scène uit ITA’s Lehman Trilogy. Foto Fabian Calis

Oppervlakkig

Massini beperkt zich tot wat er gebeurt en houdt het waarom erbuiten. Dat resulteert in een oppervlakkige, vanzelfsprekende reeks gebeurtenissen, in een universum waar geen twijfel, emotie of afwegingen bestaan. Brand, oorlog of recessie beïnvloeden de handel, maar de mannen kiezen zonder haperen de juiste oplossing, zoals ze steeds een neus hebben voor de meest lucratieve nieuwe mode. Drama of inzicht levert dat niet op. De deur naar de machinekamer van het kapitalisme blijft dicht, zoals je ook geen begrip krijgt voor de amorele ambitie en hebzucht van deze succesmannen.

Terwijl het vierde dat je moet weten is dat dit een heuglijk, want zeldzaam, optreden is van Guy Cassiers, gevierd Vlaams regisseur, die door zijn werk in België weinig in Nederland te zien is geweest. Zijn voornaamste ingreep is dat ook vrouwen de mannen spelen en vice versa. Net als bij De Dokter van ITA, vorig jaar in de regie van Robert Icke, is dat een prettige correctie op een wereld waarin vrouwen geen rol spelen.

Cassiers geldt onder meer als een van de pioniers wat betreft videogebruik in het theater en de Lehman Trilogy heeft een hoge videomuur als achterwand. De invulling is teleurstellend: brave landschapjes in oude tijden en een clichématige beeldenstorm in de moderne tijd. Plus een afleidende brij aan historische feitjes op een lichtbalk, die alleen benadrukt hoe weinig van de wereld doordringt tot deze mannetjes. In zijn spelregie valt vooral op dat Cassiers de acteurs drie keer langdurig dansend of boksend laat spreken, met koddig effect.

Het laatste dat je moet weten is dat de volhouder niet wordt beloond. De eindfase, met de ondergang van deze machtige sjoemelbank, symbool voor een wereldwijde crisis, wordt afgeraffeld. De Lehmannen hebben het bedrijf al verkocht als de windhandel ineen stuikt. Hoe dat kon gebeuren, waarom dat gebeurde? Net als bij alle andere vraagstukken over de keuzes en motivaties van de hoofdpersonen ontbreekt een begin van een antwoord of suggestie. Wat rest is een vurig applaus voor de inzet van de acteurs, voordat je je gaat afvragen waarom dit verhaal zo nodig verteld moest worden.

Lees ook: Een boeiend denkstuk over genderongelijkheid, racisme en klassenverschil

Theater Lehman Trilogy, door Internationaal Theater Amsterdam. regie Guy Cassiers. Gezien: 12/11, ITA Schouwburg. Aldaar t/m 23/12. Info: ita.nl ●●●●●

Bekijk een overzicht van onze recensies over theater