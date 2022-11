Dit weekend stond ik op de golfbaan ballen weg te slaan die ik nooit meer ging terugzien. Het is een plek waar mensen mij niet snel zouden verwachten, hoewel wit en geprivilegieerd. Maar ik vind het spelletje leuk, het is ontspannend en de golfbaan is bij uitstek de plek voor wat antropologisch onderzoek, voor een beeld van een deel van de samenleving waar ik me altijd een beetje vervreemd van voel.

Hokje 49 op de driving range, niet te veel zon, niet te veel aandacht. In het hokje naast mij drie vriendelijke jongens, de Gooise R zat duidelijk in de maand. Ze waren er met twee golfclubs gaan staan, een grote en een nog grotere, want ze wilden rammen. Lekker lomp, lekker hard, lekker stoer – mannen! Een van hen was linkshandig, ze lieten hem met rechtshandige clubs slaan. Ik vertelde hem dat je clubs gratis kon huren bij de receptie, ook linkshandige, maar de jongens sloegen mijn advies, in tegenstelling tot hun ballen, in de wind.

Af en toe keken ze even naar mij, en waren ik en mijn mintgroen gelakte nagels opeens een voorbeeld, als ik weer een bal richting de als doelwit op het veld geparkeerde auto joeg. Maar ze waren meer aan het kletsen dan het slaan, vooral over geld. „Je moet gewoon in een osso investeren”, zei de een. „Gewoon met twee verdiepingen en een ervan gewoon voor heel veel geld verhuren.” Een ander had het over iets wat „zes barkie” kostte en iets anders wat „fatoe” was.

Eerder in de week zag ik een grappig filmpje waarin iemand ‘die Bloemendaalse jongen die ongemakkelijk veel straattaal gebruikt’ nadoet. Nu zag ik deze sketch live, in hokje 48. Drie witte golfjongens. ‘Osso’ voor huis, ‘barkie’ voor 100 euro, ‘fatoe’ voor iets grappigs. Ongemakkelijk dekte de lading niet. Iets verderop in de Bijlmer zouden ze een rolberoerte krijgen. Van straattaal naar P.C. Hooftstraattaal.

„Studeren is echt kaoloduur”, klonk het even later. „Alles zelf kopen, zelf koken? Ja, jij kunt tenminste nog bij je ouders eten.” Hij was net nog een week naar New York geweest, zoiets voel je natuurlijk.

Tien minuten later hadden ze honger.

„We kunnen hier wat lunchen?”

„Nee, veel te duur.”

Nadat ik mijn emmertje ballen leeg had geslagen, liep ik langs de receptie voor een flesje cola voor de metrorit naar huis. „Dat wordt dan 3,50 euro”, zei de vrouw achter de kassa. Kaoloduur, dacht ik.

