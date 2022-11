Indonesië zoekt balans tussen geopolitieke rol en economische ontwikkeling

„Zie mijn land als een brug naar vrede”, zei de Indonesische president Joko Widodo (‘Jokowi’) in juni, toen hij tijdens een reis naar Moskou en Kiev zijn Russische en Oekraïense ambtgenoten uitnodigde om tijdens de G20-top op Bali met elkaar in gesprek te gaan. Hoewel het daarvan niet komt – Vladimir Poetin en Volodymyr Zelensky laten allebei verstek gaan – tekent de oproep het toenemende zelfvertrouwen van Indonesië op het wereldtoneel.

Jokowi wil aan het eind van zijn termijn als president graag internationaal indruk maken, denkt de Indonesische politiek econoom Riza Noer Arfani van de Gadjah Mada Universiteit. De G20 is daarvoor een mooie gelegenheid, zegt hij. „Er zit voor Jokowi weinig risico aan. De oorlog in de Oekraïne is ver weg. Het raakt zijn binnenlands beleid amper.”

En daarbij heeft Jokowi gunstige kaarten: het kan tijdens de energiecrisis wijzen op zijn ruime voorraden steenkool, nikkel en palmolie. Met name China heeft, vanwege de grondstoffen, interesse in de archipel. Tegelijkertijd geldt Indonesië voor het Westen als een stabiele bondgenoot in tumultueuze tijden. Toch is de mondiale invloed van het land, „zeker gezien de omvang van Indonesië, nog altijd beperkt”, zegt Joshua Kurlantzick van de Amerikaanse denktank Southeast Asia Council on Foreign Relations (CFR). „Buurland Singapore is bijvoorbeeld maar een klein landje, maar in het internationale veld een stuk machtiger dan Indonesië.”

Infrastructuur

Volgens Kurlantzick is dat niet gek. Indonesië heeft tot dusverre weinig geïnvesteerd in buitenlands beleid. „Jokowi heeft jarenlang geen interesse gehad in het opbouwen van internationale relaties”, stelt Kurlantzick. „Zijn focus lag bij het opbouwen van de infrastructuur. En ik denk dat zijn hart daar nog steeds ligt.” Arfani beaamt dit. „Ook bij het aangaan van internationale relaties heeft de bouw van infrastructuur prioriteit.”

China is de grootste handelspartner van Indonesië, maar diens machtsuitbreiding is ook voor de archipel een hoofdpijndossier. China breidt in een flink tempo zijn militaire macht in de regio uit. Vietnam en de Filippijnen hebben een doorlopend conflict met het land over de grens in de internationale wateren. Om de haverklap worden vissers geïntimideerd door Chinese schepen.

Ook Indonesië zag Chinese schepen varen in omstreden zeegebied. Zo zijn er Chinese vissersboten, geflankeerd door Chinese kustwacht, gezien in de buurt van eiland Natuna, nabij wateren waar Indonesië een ‘speciale economische zone’ wil uitroepen vanwege de grote olie- en gasvoorraden die er zijn aangetroffen. De Indonesische marine reageert uiterst voorzichtig op de Chinese aanwezigheid en kiest ervoor de schepen slechts op enige afstand te schaduwen. Ook de spanningen die deze zomer uitbraken rond Taiwan kan Indonesië – dat regelmatig deelneemt aan militaire oefeningen met de Amerikanen – missen als kiespijn.

Lees ook: De vissers van Natuna hebben steeds minder beet

Toch laat Indonesië zich niet zomaar door China of het Westen intimideren. Het land heeft een jonge bevolking die steeds beter is opgeleid. Speerpunt van het Jokowi’s beleid is daarom economische groei. Het land ziet kansen en staat open voor Chinese investeringen die die groei bevorderen. Voor Jokowi gaan neutraliteit en economische belangen hand in hand. „Ik praat met iedereen”, benadrukte hij recent in een televisie-interview met Al Jazeera. Hoewel Indonesië ook economische banden heeft met landen als Japan, Singapore en de VS, is de handel met China de laatste jaren de belangrijke levenslijn. De handel tussen beide landen was in 2020 ongeveer drie keer zo intensief als die met de Verenigde Staten. Ook investeringen in Indonesië komen vooral uit China. „China communiceert beter”, verklaarde Jokowi daarover. Op de vraag of China wellicht ook minder moeilijke vragen stelt dan de Verenigde Staten, gaf de president geen antwoord. Volgens critici komen mensenrechten in Indonesië de laatste jaren vaker in het gedrang. Ook is het milieu ondergeschikt aan industriële groei.

Neutraliteit

„Het buitenlandse beleid is op dit vlak kortzichtig”, stelt politiek econoom Arfani. Leidraad in de Indonesische buitenlandpolitiek is neutraliteit, maar is dat houdbaar? „Er is geen langetermijnstrategie. China staat centraal, omdat investeringen op dit moment het belangrijkst worden geacht. Naast de geopolitieke zorg dat we vooral in zee gaan met China, moeten we ook nadenken over de duurzaamheid van de investeringen. Zeker als we het Klimaatakkoord van Parijs serieus willen nemen.”

Jokowi is echter vastberaden de ruime voorraden steenkool, bauxiet, ijzererts, nikkel en palmolie te gelde te maken. „In het verleden was er een piek in oliewinsten, daarna waren er enorme winsten in houtkap. Die oplevingen hebben we al gemist”, zei hij vorig jaar bij een presentatie. „De huidige opbrengsten van steenkool en mineralen vormen het fundament voor verdere economische ontwikkeling.”

De Indonesische president Joko Widodo ziet de opbrengsten van steenkool en mineralen als ‘het fundament voor verdere economische ontwikkeling’. Widodo is de gastheer van de G20 op Bali. Foto Willy Kurniawan/Reuters.

Een groot deel van de Indonesische mijnbouw is in handen van de staat, of op andere manieren verweven met belangen van politici of machtige zakenmensen. „De wederopbouw na de val van Soeharto is twintig jaar geleden gestart. We komen van ver, maar er zijn nog veel uitdagingen”, vertelt Arfani. „Het beroepsonderwijs is nog in ontwikkeling. Er is amper een industrieel ecosysteem. We kampen met corruptie en er zijn nog weinig instrumenten die dat tegengaan.”

Nikkelvoorraad

Ondanks deze obstakels probeert Jokowi buitenlandse investeerders te bewegen om niet alleen de delving maar ook de meer geavanceerde verwerkingsindustrie in Indonesië op te zetten. Zo is de Indonesische nikkelvoorraad de grootste ter wereld; het metaal is een onmisbaar ingrediënt voor de batterijen die elektrische auto’s aandrijven. Begin dit jaar stelde Indonesië een exportverbod in: kom de nikkel halen, was de boodschap, maar bouw de verwerkingsindustrie én de autofabrieken op onze bodem.

„Op papier zijn de plannen hartstikke goed”, zegt de Indonesische onderzoeker Putra Adhiguna van de Amerikaanse denktank voor energietransitie (IEEFA). „Maar tot dusver is er alleen nog maar een Zuid-Koreaanse fabriek van de grond gekomen. 70 procent van alle nikkel gaat rechtstreeks naar China. Bovendien is een exportstop wel een bruut instrument.” Die tactiek past Indonesië vaker toe. Adhiguna: „Indonesië moet zich ook bedenken, als je op elk moment een exportstop kan aankondigen, ben je dan wel een betrouwbare handelspartner?”

Volgens critici komen mensenrechten in Indonesië de laatste jaren vaker in het gedrang

Daarbij is de nikkelindustrie zeer vervuilend. Een groot deel van de afval wordt in de omgeving geloosd, en op de locaties staan kolencentrales om energie te genereren voor de verhitting die nodig is voor de verwerking van nikkel.

Jokowi is al maanden in gesprek met Tesla-oprichter Elon Musk, die hij ertoe probeert te verleiden in Indonesië elektrische auto’s te gaan bouwen, maar het is nog onduidelijk of de multimiljardair toehapt. Er zijn geluiden dat de vervuiling en het gebrek aan milieuhandhaving Musk tegenhouden. „Daarbij ontwikkelen de VS momenteel wetgeving om elektrische auto-industrie in de Verenigde Staten te stimuleren”, zegt Adhiguna. „Onderdeel van deze wetgeving is de eis dat de nikkel uit ‘vriendelijke’ landen moet komen. En aangezien veel nikkel uit Indonesië via China op de markt komt, zal de VS mogelijk importbeperkingen opwerpen.”

Nieuwe Zijderoute

En dan zijn er nog de problematische gevolgen van de Chinese investeringen via het Nieuwe Zijderoute-project. Wereldwijd investeert China in havens, snelwegen, spoorwegen en vliegvelden. Maar door de coronacrisis heeft ook China grote economische problemen. Investeringen betalen zich niet altijd terug. Infrastructuurprojecten blijven onaf liggen of landen raken zo diep in de schulden dat ze verlamd raken.

Indonesië kreeg er ook mee te maken: het ging een samenwerking aan met Chinese investeerders voor de bouw van een hogesnelheidslijn tussen Jakarta en Bandung, die de reistijd vanaf 2019 zou verkorten van drie uur tot zo’n veertig minuten. Nu is de oplevering voorzien voor medio 2023, en zal dan zo’n 8 miljard dollar hebben gekost, 2 miljard meer dan begroot. Het grootste deel van dat geld heeft Indonesië in China geleend. De treinverbinding wordt zo duur dat ook de overheid toegeeft dat zij pas na veertig jaar rendabel zal worden.

„Indonesië moet goed in de gaten houden hoe de Chinese economie zich herstelt en of investeringen zich wel gaan uitbetalen”, concludeert Arfani. „Indonesië moet ervoor waken dat de neutrale positie van het buitenlands beleid het uitgangspunt blijft, zowel in de richting van China als de VS.” Want de rol als mondiale vredesstichter kan dan een te grote broek zijn die Jokowi wil aantrekken, in het geopolitieke spel tussen de VS en China zal het land wel degelijk een steeds belangrijkere rol spelen.