Een hoogbegaafde leerling in groep acht maakt zich niet geliefd bij zijn klasgenoten. Hij weet alles veel sneller en beter en laat dat goed merken. Wanneer hij even alleen in het lokaal is, zeg ik hem dat het niet nodig is om zijn kennis zo te ventileren. Ik weet toch wel dat hij knap is en alles weet. Je moet maar wat bescheidener doen. Onmiddellijk kwam zijn antwoord: „Juf, bescheidenheid is verkapte hoogmoed.”

