Weet je nog, toen trendwatchers zeiden, ‘binnenkort kan iedereen deepfakes maken’? Ze hebben inmiddels gelijk. Er komt een golf van kunstmatige bagger aan. Tijd om ons voor te bereiden. Als docenten, agenten, ouders en werkgevers binnenkort de volgende noodkreet horen, moeten ze weten waar het om gaat: ‘help, iemand heeft met generatieve kunstmatige intelligentie een schadelijke afbeelding van mij gemaakt.’ Een plaatje met het slachtoffer naakt afgebeeld. Of in dubieuze omstandigheden. ‘Heb je die foto van onze collega bij een extreem-rechtse demonstratie al gezien?’

Het grote verschil met huidige deepfake-tools – sites waarbij je iemands hoofd in een pornofilmpje kan plakken – is de eindeloze variëteit aan afbeeldingen die kunstmatige intelligentie-gedreven beeldmodellen genereren. Dat maakt foto’s lastiger als nep te herkennen.

Want een beeldmodel kun je elke mogelijke opdracht geven. Binnen een minuut verschijnen er vier interpretaties. Zeg ‘een foto van een hamster met een skateboard op de Dam’ en voilá, je hebt vier foto’s van sportieve hamsters in het bezit. Sinds afgelopen zomer zijn enkele van deze programma’s voor iedereen beschikbaar, met DALL-E als bekendste en toegankelijkste variant.

Deels vind ik dat geweldig nieuws. Het gaat voor allerlei nieuwe creatieve toepassingen zorgen. Maar ik maak me ook grote zorgen over het kwaadaardige potentieel.

Als je bij DALL-E iets onzedelijks probeert, geeft de online tool geen thuis. De eigenaar van DALL-E heeft controle over wat het model kan en mag. Maar het beeldmodel Stable Diffusion is publiekelijk beschikbaar. Daardoor kunnen gebruikers het model op een eigen computer laten draaien én het nieuwe dingen leren. Buiten elk toezicht om.

Een rancuneuze programmeur kan Stable Diffusion trainen door het tientallen foto’s van zijn ex te voeren. Op basis van die beeldverzameling genereert Stable Diffusion ieder denkbare afbeelding van de oud-geliefde. Het is een kwestie van tijd tot gebruiksvriendelijke toepassingen breed beschikbaar komen. Veilige varianten zijn al makkelijk te gebruiken via sites als avatarai.me.

„De meeste mensen zijn zich er nog steeds niet van bewust dat deze technologie bestaat”, schrijft technologiedenker Alberto Romero in zijn nieuwsbrief, „maar het zal niet lang duren voordat het mainstream wordt. Het is gemakkelijk te gebruiken, supergoedkoop en extreem veelzijdig. En het verbetert snel.”

In de technologiewereld gaat het vrijwel nergens anders over dan de opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie. Maar hebben ze op politiebureau’s al van Stable Diffusion gehoord als een slachtoffer binnenkort aangifte doet? Handelt een werkgever direct naar aanleiding van een dubieuze afbeelding van een personeelslid? Of denkt zij eerst: misschien is het nep?

Een deepfake van een bekende politicus ontkrachten nieuwsmedia snel. Maar voor een wethouder is het al ingewikkelder om zich te weren. Laat staan voor een normale burger zonder podium. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen in Nederland bij het zien van een opzienbarende afbeelding twee keer nadenkt. Postbus 51-materiaal, als je het mij vraagt.

En experimenteer in de tussentijd zelf eens met het kuise DALL-E. Niet alleen om die gezellige hamsters, maar ook om de technologie te doorgronden.

Ernst-Jan Pfauth schrijft om de week op deze plaats een column.