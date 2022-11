‘Geweld is nooit ver onder de oppervlakte van de Amerikaanse politiek’

Kan het vrediger? Professor Sean Wilentz loopt op zijn pantoffels over straat, wadend door de vurige herfstbladeren. Hij wil even laten zien waar Einstein woonde, bij hem om de hoek. Wilentz (71) doceert al vijf decennia geschiedenis aan Princeton in New Jersey, met zijn prestigieuze universiteit en zijn Institute for Advanced Study waar Albert Einstein hoogleraar was. We staan stil voor een eenvoudig houten huis met een veranda en een wollige heg. „Een paar straten verderop woonde Thomas Mann.” Iedereen die je hier op de stoep passeert kan een Nobelprijswinnaar zijn, zegt Wilentz terwijl hij zijn hand opsteekt naar een buurman. „Dat stemt heel bescheiden.”

Als we teruglopen, vertelt hij over een goede vriendin. Ze woont „twee dorpen verderop” en ze wilde haar tuinhek laten repareren. Haar eigen klusjesman had geen tijd, maar hij zou een gewaardeerde collega sturen. Komt een paar dagen later een pick-up truck voorrijden met allemaal Trump-vlaggen en stickers erop. De man repareert het hek, ze drinken samen koffie, alles in goede harmonie. Als hij wil weggaan, zegt hij: ‘Ik vond het erg plezierig hier. Mag ik u iets vragen?’ Natuurlijk. ‘Heeft u een vuurwapen in huis?’ Euh nee, zegt de vrouw. ‘Koop er een, alstublieft. Bij mij in de buurt zijn allemaal gewapende milities aan het trainen en die zijn erop uit mensen zoals u uit de weg te ruimen.’

Die ‘mensen zoals u’, daar hoort hij ook bij, dat realiseert Sean Wilentz zich wel. Dit vertelde hij vlak voor de Amerikaanse Congresverkiezingen van vorige week dinsdag. We spraken over hoe de VS er op dit moment voor staan, met radicalisering aan de rechterzijde en uitwassen van politieke correctheid aan de linkerkant. En over de vraag hoe serieus hij de dreiging van geweld neemt.

Lees ook De ergste president van de VS is Nixon. Of toch Trump?

„Het staat er heel slecht voor”, zegt Wilentz zonder aarzeling. „De principes van de Amerikaanse Revolutie, de legitimiteit van de instituties van de rechtsstaat, die lopen groot gevaar. Dit gaat veel verder dan politici die wetten aannemen die je verschrikkelijk vindt. George W. Bush nam verschrikkelijke wetten aan. Hij viel Irak binnen. Idioot. Maar nog altijd minder erg dan dit. Nixon zette de staatsmacht in om zijn politieke tegenstanders pootje te lichten. Maar het is klein bier vergeleken bij Trump en de Republikeinen van nu.”

Als de vergelijkingen met Bush en Nixon mank gaan, hoe staat het dan met de steeds vaker gemaakte vergelijking met de opmaat naar burgeroorlog van 1861 tot 1865?

„In de jaren 1850 was de Democratische Partij in feite overgenomen door de factie van de slavenhouders. Zo werd ze de partij van de slavenhouders. De Republikeinse Partij van 2022 is overgenomen door populistische elementen. Daar ligt de parallel, tussen de pro-slavernij-radicalisering van de Democraten toen en de populistische radicalisering van de Republikeinen nu. En we staan nu schijnbaar even dicht bij daadwerkelijk geweld.

„Geweld is nooit ver onder de oppervlakte van de Amerikaanse politiek. Mensen hebben een kort geheugen, maar je hoeft alleen naar de jaren zestig te kijken, met vier politieke moorden: John en Robert Kennedy, Martin Luther King en Malcolm X. Ons hele politieke systeem is verwrongen door die moorden. De aanslag op Congreslid Gabby Giffords in 2011: geweld. De aanslag op Congreslid Steve Scalise in 2017: geweld. De bestorming van het Capitool vorig jaar: geweld. De aanslag op de man van Huis-voorzitter Nancy Pelosi laatst: geweld. Dus ja, als zo’n man dat tegen die vriendin van mij zegt, dan neem ik dat serieus. Geweld is niet denkbeeldig. Dit gebeurt echt.”

Historicus Sean Wilentz worstelt met het misbruik van geschiedenis in een gepolariseerde samenleving. Foto Jan Reinier van der Vliet

Een publieke taak

Op een augustusavond in Washington sprak Wilentz samen met vier andere historici twee uur lang met president Biden op het Witte Huis. Biden was positief getest op corona en zat in zijn privévertrekken. Zijn gasten zaten in de kaartenkamer naast de zuidelijke entree. Ze communiceerden via een scherm.

„Ons is gevraagd die bijeenkomst vertrouwelijk te houden”, zegt Wilentz. „Wat ervan naar buiten is gekomen in The Washington Post, klopt. Meer wil ik er niet over zeggen.”

Het Witte Huis is best een eenzame plek. Zo vaak krijgen ze daar geen intellectuelen over de vloer

In de krant stond dat Biden zijn presidentschap in een breder kader wilde bezien. Er werd gesproken over de strijd tussen democratie en autocratie, in historische en internationale context. Wilentz wil het niet te groot maken. „Andere presidenten hebben ook historici uitgenodigd: Kennedy, Reagan, Obama. Het Witte Huis is best een eenzame plek. Zo vaak krijgen ze daar geen intellectuelen over de vloer.”

De suggestie dat een historicus als partijdig wordt gezien als hij bij een Democratische president aanschuift, wijst Wilentz van de hand. „Als Bush me had uitgenodigd, was ik ook gegaan.”

Historici hebben een publieke taak, vindt Wilentz. „Ik voel het als een maatschappelijke roeping. Niet al mijn collega’s zijn het daarmee eens. Sommigen willen gewoon onderzoek doen en verder niet naar buiten treden. Ik schrijf boeken die heel academisch zijn, waarin ik met collega-historici in discussie ga. Maar ik schrijf ook in de krant – dan probeer ik even intelligent en even serieus te zijn, zij het met een andere bedoeling.

De orthodoxie

„Geschiedenis wordt misbruikt voor politieke doeleinden en het is zeer twijfelachtig of historici daaraan iets kunnen veranderen. Dat vind ik een lastige vraag, niet alleen intellectueel, maar ook emotioneel. Ik heb altijd het idee gehad dat mijn werk kon bijdragen aan de publieke zaak en dat is niet gebeurd. Het is uiteen gerukt. Het is door beide partijen uiteen gerukt.”

„Er ligt enorme druk op de geschiedwetenschap, cultureel en intellectueel. Als je kijkt wat er aan de hand is in mijn beroep, dan zie je dat het sterk is gepolitiseerd. Ik heb zelf ook sterke politieke overtuigingen, maar ik weet waar politiek eindigt en geschiedschrijving begint. Daar komt logica aan te pas, bewijzen, argumentatie. En je mag verwachten dat dan iemand langskomt die alles overhoop schopt en zegt: je zit ernaast! Zo hoort het. De geschiedenis is een discussie zonder einde, zei de Nederlandse historicus Pieter Geyl. Maar niet: je bent a priori onacceptabel omdat jouw opvattingen niet in de orthodoxie passen.

„Er was ooit een plaats waar we van gedachten konden wisselen, los van politieke overtuigingen. Dan kon je zelfs met een racistische historicus in debat. Als ik nu teksten met een racistische strekking aan mijn studenten wil laten lezen, om ze te leren hoe de geschiedopvattingen veranderen, is dat veel lastiger dan vroeger. De hele cultuur van nu verzet zich daartegen.”

Lees ook ‘Het is beangstigend als je werk wordt aangevallen door de president’

Wilentz mengde zich in 2019 in een debat over de kern van de Amerikaanse geschiedenis. In een bijlage bij The New York Times schreef journalist Nikole Hannah-Jones (onlangs in NRC geïnterviewd) een provocerend essay rond de centrale stelling dat de Amerikaanse geschiedenis draait om de slavernij. Het jaartal 1619, waarin voor het eerst Afrikaanse mensen als slaven werden verkocht op Noord-Amerikaanse bodem, is het werkelijke begin van de historie van de VS, niet 1776, het jaar van de Onafhankelijkheidsverklaring.

Wilentz schreef een repliek. „Ik was helemaal niet boos over het 1619-project. Ik vond het een geweldig en prijzenswaardig initiatief. Maar er stonden fouten in, daar was ik boos over. Juist omdat het in The New York Times stond, een belangrijk en internationaal podium, vond ik dat ze die fouten moesten rechtzetten.

„De belangrijkste fout in mijn ogen was dat in dat essay stond dat de kolonisten in opstand kwamen tegen de Britse overheersers omdat de Amerikanen hun op slavernij gebaseerde economie wilden behouden en de Britten de slavenhandel wilden afschaffen. Het was precies omgekeerd. De Britten, de grootste slavenhandelaren van die tijd, wilden hun positie behouden. Dat is niet mijn waarheid, dat is de waarheid.

„Ik ging ermee naar de eindredacteur van het magazine. Die schamperde erover. Ik zei: als je ze laat staan, zul je zien dat de conservatieven die fouten aangrijpen om het hele project verdacht te maken. Dat is precies wat er is gebeurd. Het 1619-project is nu omstreden. Op sommige scholen is het verplichte literatuur, op andere is het verboden. En de fouten staan nog altijd op de krantensite.

„Met vier andere historici stelde ik een weerwoord op. We vroegen meer historici hun handtekening te zetten, maar niemand wilde. Veel van hen zijn geïntimideerd. Ik snap het, we bevinden ons in een moment van boetedoening, vooral voor witte mensen. Tijden van boetedoening zijn goed voor de ziel, goed voor het land, maar niet per se goed voor geschiedschrijving.

Ik zal vast voor elitair worden uitgemaakt, maar er bestaat zoiets als expertise

„Ik zal vast voor elitair worden uitgemaakt, maar er bestaat zoiets als expertise. Er bestaat zoiets als kennis. Kunde. Daar moet je niet schamper over doen. Ik doe niet schamper over mijn huisarts. Ik doe niet schamper over mijn loodgieter. Maar ik bel mijn huisarts niet om mijn verwarming te repareren. Populairwetenschappelijke geschiedschrijvers meten zich een air aan van we laten die ouwe zakken en stoffige types eens zien dat wíj de waarheid écht kennen.”

Een paar jaar geleden kwam Wilentz, die zelf werkt aan een boek over de Amerikaanse geschiedenis door het prisma van de slavernij, op een congres van de American Historical Association. Daar sprak hij een jongere collega. „Hij deed nogal nerveus, ik dacht: misschien wil hij niet met mij worden gezien. Die congressen zijn ook altijd een beetje een schoolplein met de populaire jongens. Nou, op dat moment was ik misschien niet een van de populaire jongens. Prima. Maar nee, hij zei dat-ie het geweldig vond waar ik mee bezig was. Leuk om te horen natuurlijk. Dus ik plaag hem een beetje: waarom vertel je dat niet even aan iedereen? Toen werd hij pas echt zenuwachtig. Ik vroeg: wat is er? ‘Twitter’, zei hij. ‘Ik kan dat echt niet doen.’ Ben je bang dat ze je uitjouwen? Zijn misschien duizend mensen, nou en? ‘Nee, dat is het niet. Binnenkort kom ik in aanmerking voor een vaste aanstelling. Als ik iets aardigs over jou zeg, dan jutten ze een menigte op Twitter op, mailen het college van bestuur en de rector en dan word ik ontslagen.’ Hij heeft geloof ik inmiddels zijn aanstelling, en daar ben ik blij om.

Verlossing

De dag na de verkiezingen bellen we elkaar weer. Wilentz bereidt zich voor op zijn reis naar Amsterdam, waar hij zaterdag op de Nexus-conferentie spreekt. Hij wil iets rechtzetten uit het eerste gesprek. Dat hij zei dat boetedoening slecht is voor geschiedschrijving, vindt hij achteraf „een beetje te lichtvaardig” gezegd. „Jezelf rekenschap geven van historisch onrecht dat tot dan toe over het hoofd is gezien, kan goed zijn. Maar je moet wel voorbij de boetedoening, naar de verlossing. Daar kan geschiedschrijving haar kritische rol innemen, liever dan te willen deugen of regelrechte propaganda zijn. In gepolariseerde tijden dreigt boetedoening van geschiedschrijving een moreel standpunt te maken.”

Lees ook Toch geen prelude op een nieuwe burgeroorlog in VS

Hij is opgelucht door de eerste verkiezingsuitslagen. De Republikeinen hebben niet de grote overwinning behaald die was voorspeld en Trumps kandidaten hebben gevoelige nederlagen geleden. „Politici die de verkiezingsoverwinning van Biden ontkenden, hebben alleen in de aller-Republikeinste staten gewonnen. Misschien dat mensen instinctief nog altijd respect hebben voor de grondwet. Ik heb altijd het gevoel gehad dat Amerikanen dat in hun bloed en botten hadden zitten. Als dit echt een oorlog is waarin we verzeild zijn geraakt, dan hebben we denk ik een veldslag gewonnen. Geen beslissende misschien, maar toch een slag.”

Nexus-conferentie Wilentz in Amsterdam

Sean Wilentz is een van de vele internationale gasten op de Nexus-conferentie die op zaterdag 19 november wordt gehouden in Amsterdam. Onder het thema ‘De oorlog en de toekomst’ debatteren schrijvers, filosofen, politici en (oud-)generaals in twee rondetafelgesprekken over vragen als ‘wat is ervoor nodig de oorlog te beëindigen?’ Andere gasten zijn onder meer de Poolse politicus Radek Sikorski (oud-minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, nu Europarlementariër), Achille Mbembe, historicus uit Kameroen en oprichter van een instituut ter bevordering van de democratie in Afrika, oud-CIA-spion Mary Beth Long, de Oekraïense journalist Oksana Forostyna en de Hongaarse schrijver László Krasznahorkai (vaste scenarist van filmer Béla Tarr). De conferentie vindt plaats in de Nationale Opera in Amsterdam. Kaarten via: www.nexus-instituut.nl