Frankrijk en VK sluiten akkoord om migratie via het Kanaal terug te dringen

Nieuwe afspraken, meer geld, meer toezicht. En dus hopelijk minder migranten die zich aan de gevaarlijke oversteek van het Kanaal wagen.

Maandag werd bekend dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een nieuwe overeenkomst hebben gesloten in een gezamenlijke poging de aantallen bootjes met migranten te laten dalen. Het aantal agenten dat patrouilleert aan de Franse kust gaat omhoog van 200 naar 300. Het VK betaalt komend jaar omgerekend 72,2 miljoen euro aan Frankrijk voor extra surveillances met manschappen, drones en teams met honden.

Dat bedrag ligt hoger dan eerder – verder is nieuw aan deze afspraken dat Frankrijk voor het eerst Britse ambtenaren aan de Franse kust toestaat om mee te kijken, zodat de onderlinge informatie-uitwisseling en coördinatie kunnen verbeteren. Frankrijk had hier altijd aarzelingen over, omdat het toelaten van Britse immigratie-ambtenaren op een soevereiniteitsschending zou neerkomen.

Sunak ziet Frankrijk als ‘vriend’

De onderhandelingen over deze deal waren al maanden bezig, maar liepen moeizaam. De verhoudingen tussen de twee landen waren gespannen onder de vorige premier Liz Truss. Ze had tijdens de strijd om het leiderschap van de Conservatieve Partij gezegd dat ze er nog niet uit was of Frankrijk een „vriend of vijand” van het VK is en dat bleef hangen toen ze eenmaal premier was.

Onder premier Rishi Sunak, hij is zo’n drie weken geleden begonnen, lijken de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk vlug gekalmeerd. Sunak en president Emmanuel Macron ontmoetten elkaar bij de klimaattop in Egypte vorige week, waar ze ook de problemen rond het Kanaal bespraken. En tijdens hun eerste onderlinge telefoontje bleef Sunak volgens nieuwssite Politico maar herhalen dat hij Frankrijk als vriend ziet. „Als vriend. Als vriend, oké?”

Onder de Britse premier Rishi Sunak lijken de diplomatieke betrekkingen met Frankrijk gekalmeerd

Zijn charme-offensief hielp kennelijk om deze afspraken rond te krijgen en dat kan de Britse regering goed gebruiken, want de afgelopen weken zijn de oversteek van migranten en de manier waarop ze worden opgevangen steeds negatief in het nieuws in het VK. In een opvangcentrum in Manston, vlakbij de kust, zaten meer dan vierduizend migranten in een voorziening die maar op een kort verblijf van ongeveer 1.600 personen is ingericht.

Een van de migranten uit het centrum had een brief over het hek gegooid met een smeekbede om hulp. Tientallen gezinnen zouden er al langer dan een maand zitten, terwijl het opvangcentrum daar niet toe is uitgerust. „We voelen ons alsof we in een gevangenis zitten, we hebben geen telefoon, geen geld. Ze laten ons niet naar buiten”, stond in de brief. Ook zouden besmettelijke ziektes als difterie zijn vastgesteld bij de bewoners.

Verblijf in viersterrenhotels

De minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman kwam in opspraak omdat zij de doorstroom vanuit Manston naar andere opvangplekken tegengehouden zou hebben, tegen juridisch advies in. Het VK vangt veel migranten in hotels op, waarvan de geschatte kosten neerkomen op zo’n 5,6 miljoen pond (6,4 miljoen euro) per dag. Migranten zitten maandenlang en soms zelfs langer dan een jaar in een hotel, in afwachting van hun asielprocedures of van huisvesting als ze hun verblijfsvergunning al hebben gekregen. De wachttijden voor de asielprocedures zijn de afgelopen jaren opgelopen. Er wachten nu meer dan 122.000 migranten op een eerste beslissing over hun asiel; in 2012 was die achterstand nog maar ongeveer een tiende daarvan met ruim 12.000 wachtenden.

Het beeld dat de migranten een luxe verblijf in viersterrenhotels krijgen aangeboden, daar maakt Braverman het liefst zo snel mogelijk een einde aan. Ze komt van de hard-rechtse flank van de Conservatieve Partij en noemde de komst van de migranten een „invasie”. Ze zei ook dat het haar „droom” is dat er een vlucht met asielzoekers vanuit het VK naar Rwanda vertrekt, een plan waar de regeringspartij al het hele jaar aan werkt maar waar eerst de rechter zich over moet uitspreken. Braverman ontkende in het Lagerhuis juridisch advies over de doorstroom naar hotels genegeerd te hebben en heeft voorlopig de politieke commotie overleefd.

Maar intussen blijven meer migranten de oversteek naar het VK wagen. Dit jaar ligt het aantal geregistreerde migranten boven de 40.000, vorig jaar waren het er in totaal nog geen 30.000. De ambtenaren van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hopen dat de nieuwe afspraken ertoe leiden dat de Franse politie meer bootjes tegenhoudt. Als 75 procent van de pogingen wordt tegengehouden, zou dat het verdienmodel van de mensensmokkelaars genoeg ondermijnen, is hun aanname. Probleem is alleen dat dat percentage van onderscheppingen de afgelopen maanden juist is gedaald. De politie wist vorig jaar ongeveer de helft van de bootjes te stoppen, dit jaar is dat zo’n 42 procent.