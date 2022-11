EU kondigt nieuwe sancties aan tegen Iran na neerslaan protesten

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben maandag bekendgemaakt extra sancties tegen Iran in te stellen. 29 personen en drie organisaties worden daardoor geraakt. Het is een reactie op het gewelddadig onderdrukken van de protesten in het land door het regime in Teheran, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring. „We staan achter het Iraanse volk en steunen hun recht om vreedzaam te protesteren en hun eisen en standpunten te kunnen uiten”, zegt hij daarin.

Van de personen aan wie sancties zijn opgelegd, worden de tegoeden in EU en het Verenigd Koninkrijk bevroren. Daar bovenop komt een reisverbod voor de EU. Ook mogen inwoners van de EU geen geld aan hen overmaken. Het gaat onder meer om de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi en vier agenten die de 22-jarige Mahsa Amini hebben gearresteerd, die daarop overleed. Ook enkele leden van de Islamitische Revolutionaire Garde worden geraakt door de sancties en Mohammad Naser Majid, het hoofd van de Iraanse cyberpolitie, voor zijn rol bij het willekeurig laten arresteren van mensen die online kritiek uitten op het Iraanse regime.

In totaal heeft de EU nu sancties afgekondigd tegen 126 mensen uit Iran en 11 Iraanse organisaties. Het VK heeft maandag sancties ingesteld tegen 24 Iraniërs, die gecoördineerd zijn met de EU-sancties. De Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly zei volgens persbureau Reuters dat de sancties zijn ingesteld tegen Iraanse staatsvertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor „gruwelijke mensenrechtenschendingen”.

