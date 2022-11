In welke pap heeft Erdogan tegenwoordig géén vinger? De wijze waarop de Turkse president zich sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft ontpopt tot internationale machtsfactor van belang is indrukwekkend. Wie wat wil ondernemen op de Zwarte Zee kan niet om poortwachter Istanbul heen – en dus Erdogan. Of het nu gaat om het militaire NAVO-bondgenootschap of om de graandeal tussen Rusland en Oekraïne – telkens weet Erdogan een sleutelrol op te eisen. Wat hem betreft mochten Zweden en Finland pas NAVO-lid worden als zij meewerkten aan het isoleren van Koerdische dissidenten. En dat gebeurt ook: Zweden nam onlangs alvast formeel afstand van de Koerdische YPG-militie. Met betrekking tot de graandeal wist Erdogan Rusland weer in het gareel te krijgen, in elk geval voorlopig, nadat Moskou enkele dagen eerder de overeenkomst nog dood had verklaard.

Onder Erdogan zijn mensenrechtenschendingen in Turkije toegenomen. In andere tijden zou dat reden zijn om het land streng toe te spreken en niet al te stevig tegen de borst te drukken, al helemaal niet als potentieel lid van de Europese Unie. Nu niemand meer met goed fatsoen met Poetin kan praten blijkt het best handig te zijn om iemand in de buurt te hebben die dat zo nu en dan wél kan. Turkije bewijst de EU ook al jaren een grote dienst door 3,5 à 4 miljoen Syrische vluchtelingen op te vangen. Na de aftocht van de Amerikanen uit Afghanistan in augustus 2021 bleef het vliegveld van Kabul open dankzij Turkse militairen. Turkije de les lezen, een populair tijdverdrijf in de Tweede Kamer, wordt kortom steeds moeilijker.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) roept in een nieuw rapport op tot ‘principieel transactionalisme’ richting Turkije. Nederland moet, in EU-verband, de eigen principes blijven koesteren, maar moet ook erkennen dat deals met Turkije nodig zijn. Een pleidooi voor realpolitik. Rusland is op hol geslagen, China kijkt de andere kant op en ja: dan ziet Turkije er nog zo slecht niet uit. Volgens de AIV is met zo’n strategisch gelegen land een pragmatische houding goed te verdedigen. Een soortgelijke discussie speelt rond Qatar. Na de val van Kabul werd het voor EU-landen een cruciale diplomatieke hub. En het blijkt ook nog eens vloeibaar gas (LNG) te kunnen leveren, net nu de EU cold turkey is gegaan met Russisch gas. En ja, het is ook het land waar bij de bouw van WK-stadions over lijken is gegaan.

Hoelang mag je de ogen sluiten? Ook ten aanzien van Rusland was er sprake van ‘principieel transactionalisme’. De annexatie van de Krim in 2014 werd door de EU veroordeeld. Duitsland ving dissident Navalny in 2020 groothartig op na diens vergiftiging. Maar intussen bleef Poetins gas onverminderd stromen. Het enthousiasme waarmee EU-landen zich jarenlang afhankelijk hebben gemaakt van Russische energie kent geen equivalent in de relatie met Turkije, maar toch: te veel pragmatisme, zo blijkt, kan uitmonden in een geopolitieke kater van jewelste.

Wat de AIV adviseert is verstandig, maar realpolitik kan alleen werken als er óók sprake is van een doorleefd geopolitiek besef. Daar schort het nogal aan in de EU. Onlangs nog ging Duitsland akkoord met de verkoop van een flink aandeel in de haven van Hamburg aan een Chinees bedrijf. Een schoolvoorbeeld van hoezeer EU-landen vaak nog op zichzelf gericht zijn, en op de korte termijn, terwijl de wereld in brand staat. Transactionalisme is een valide diplomatieke strategie, maar een coherente Europese visie op de wereld is nog veel meer aan te bevelen.