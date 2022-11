Een van de langste winterstops ooit biedt voetbalclubs ook kansen

Midden in het seizoen, ligt de competitie acht weken stil. Welke kansen biedt een van de langste winterstops – in de barre winter van 1963 lag de competitie zelfs ruim 2,5 maand stil – in de historie van de Eredivisie? Na de speelronde van afgelopen weekend, komen clubs pas begin januari weer in actie. De reden is bekend: het WK voetbal wordt van 20 november tot en met 18 december gehouden omdat het in de zomer te heet is in Qatar.

Hoe zorgen de ‘thuisblijvers’ – de grote meerderheid van Eredivisiespelers die niet naar het WK gaat – ervoor dat zij straks weer scherp aan de competitie beginnen? Een sportwetenschapper, een aanvoerder en een coach van drie verschillende clubs vertellen hoe zij de komende periode toewerken naar de hervatting.

Sportwetenschapper sc Heerenveen Jorran van Santen

sc Heerenveen: 9-15 december trainingskamp in Valencia, 7 januari hervatting van de Eredivisie tegen RKC.

„Het is voor iedereen nieuw. Dus er is ook niet echt kennis over wat de beste manier is om zo’n periode aan te vliegen. Uitgangspunt bij een zomerstop van tien weken is vaak: vier weken offseason, zeg maar ‘vakantie’. En dan zes weken voorbereiding. Wat we hebben gedaan: die verhouding van 40/60 gebruiken we voor de inrichting van deze achtweekse winterstop. Dan kom je uit op drie weken vrij en vijf weken voorbereiding. We hebben 2,5 week vrij gepland vanaf de laatste wedstrijd tegen Cambuur, en dan nog een halve week rond Kerst.

„De reden dat we zeggen ‘neem even volledig afstand’, is dat naast de fitheid van de spelers, ook de gemoedstoestand een belangrijke rol speelt. Het huidige voetbal vraagt dat spelers veertig van de 52 weken, en soms meerdere keren per week, cycli doorlopen van voorbereiden, presteren, herstellen, evalueren, en weer voorbereiden op de volgende wedstrijd. Daarom is het belangrijk om daar af en toe afstand van te kunnen nemen, om te voorkomen dat het te monotoon wordt.

„Cardiovasculair, dus hart en longen, verliezen de spelers niet heel veel als ze 2,5 week vrij zijn. Het individuele programma dat we meegeven voor de laatste fase van die 2,5 week, is dan ook met name gericht op de mechanische belasting, dus spieren en aanhechtingen. Spelers raken zo weer gewend aan de belasting van versnellen, sprinten en afremmen.”

„Als we op 1 december beginnen, hebben ze voetbalspecifiek stil gestaan, dat bouw je ook weer zo geleidelijk mogelijk op. We beginnen met voetbalvormen in grote ruimtes: partijen elf tegen elf. En oefenduels waarbij spelers toewerken naar stapsgewijs een volledig duel, van 45 naar 70 naar 90 minuten.

„Gedurende de voorbereiding ga je de spelers steeds in kleinere aantallen en ruimtes brengen. Dus van 11 tegen 11, naar 8 tegen 8, naar 6 tegen 6 en uiteindelijk 4 tegen 4. Hierdoor brengen we spelers in situaties waar ze vaker moeten gaan handelen en impliciet dus spelen met een hogere intensiteit.

„Met zeven wedstrijden in 29 dagen, direct na de onderbreking, maakt dat de eisen in volume in één keer heel hoog zijn. Dáár moeten spelers op voorbereid worden. Dat de belasting in die week niet van twintig naar honderd schiet, maar dat dat op een geleidelijke manier gebeurt. Wanneer die belasting in zo’n week veel hoger is dan spelers gewend zijn, is de kans groter dat je tijdens of na die week fysieke klachten krijgt of minder presteert. Dat wil je voor zijn.”

Aanvoerder FC Emmen Jeroen Veldmate

FC Emmen: 12-18 december trainingskamp in Estepona, 6 januari hervatting van de Eredivisie tegen FC Twente.

„Het is een beetje gek. Je moet je aanpassen aan hogere instanties omdat er in Qatar een WK moest komen dat niet in de zomer kan. Al heb ik niet zo’n probleem met lang vrij zijn. We zijn twee weken echt vrij. Ik ga met mijn gezin en ouders naar Hof van Saksen, in Drenthe. Eventjes eruit. Naar het buitenland lukt niet, mijn vrouw moet doorwerken, ze zit in het speciaal onderwijs.

„Bedoeling is om de eerste week afstand te nemen van voetbal, dan krijgen we niks opgedragen. De tweede week krijg je een individueel programma voor vier dagen, met kracht- en looptraining. Even afstand nemen is belangrijk voor mij, ik word daar gewoon weer fris van. Als ik een tijdje niet over tactiek en voetbal hoef na te denken, heb ik er daarna weer veel zin in. Vroeger wilde ik per se alles volgen. Nu met een gezin geeft het rust als ik het boek soms sluit.

„Na de winterstop wordt het druk. We hebben nog twintig duels te gaan in de competitie, plus de beker. In de winterstop kunnen we gaan schaven aan het elftal. Dat kunnen we wel gebruiken. Niet dat het niet staat. Het gaat om details, het is een dun lijntje. Er spelen twee dingen bij ons. De doelpunten vallen soms te makkelijk. In veel duels zijn we beter of gelijkwaardig, en dan: boem, ligt-ie erin. Die momenten moeten eruit. En we moeten meer kansen afmaken. Aan beide uiteinden van het veld moeten we net een paar procent scherper zijn, dan gaan we meer winnen.

„Het gaat ook over hoe we samenwerken. Wij willen graag druk zetten, maar als dat niet kan, moeten we dichter bij elkaar blijven. Dan moeten we vanuit een blok spelen, dat is ook voor verbetering vatbaar. We hadden gehoopt verder te zijn qua aantal punten en hoe we spelen [het interview was vóór de 3-3 tegen Ajax]. Als club zou je kunnen zeggen: we gaan op zoek naar kwaliteit voorin. Op dat vlak krijgen we nu een tweede kans om ons te versterken.”

Coach Sparta Maurice Steijn

Sparta: 12-18 december trainingskamp in Alicante, 7 januari hervatting van de Eredivisie tegen PSV.

„Die jongens krijgen twee weken vakantie. Ze vliegen uit naar alle windstreken. Je gaat ervan uit dat spelers zelf zorgen dat ze fit blijven. Maar ik vind het ook belangrijk dat ze lekker even genieten van de vakantie, echt rust nemen. Want er komt daarna een lange en drukke periode aan met veel duels in korte tijd. Op 28 november starten we weer. Zo’n zes weken voor de eerste wedstrijd, beginnen we aan een soort van tweede voorbereiding, met oefenwedstrijden en een trainingskamp.

„We zitten nu in een goed ritme [Sparta staat verrassend zesde]. Maar we hebben ook een aantal spelers die international zijn en langer door hebben gespeeld afgelopen zomer. Wij hebben twee Noorse spelers die helemaal geen vakantie hebben gehad. Die zijn gelijk van de ene competitie in de andere gedoken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het mijn spelers wel goed uitkomt dat ze nu even vakantie kunnen vieren.

„Ik begon de voorbereiding op dit seizoen al met veel nieuwe spelers. Wij zijn nog steeds bezig met het ontwikkelen van de speelwijze. Dat kan nog steeds beter. Dat we nu een vrije periode hebben met een aantal oefenwedstrijden, komt in dat opzicht ook wel goed uit.

„Aan de bal kunnen we verbeteren, moeten we finetunen. Het aanvalsspel, dáár gaan we in de komende periode nog meer aandacht aan besteden. We hebben na de winterstop meteen een megadruk programma. We spelen direct twee keer tegen PSV, eerst in de competitie en drie dagen later in het bekertoernooi. Die hele voorbereiding is gericht op de tweede seizoenshelft, maar de laatste week zullen we ons meer richten op PSV.”