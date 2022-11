‘Een van de beste werken’ van kunstschilder Rein Dool is weggehaald door de Universiteit Leiden: ‘Ongelooflijk bekrompen’

Hij noemt het „een van zijn beste werken”. De 90-jarige kunstschilder Rein Dool is nog steeds trots op het schilderij dat hij midden jaren zeventig van de vorige eeuw maakte, van het bestuur van de Leidse universiteit: zes serieus kijkende mannen, dikke sigaren in de mond. 55 jaar hing het aan de muur van ene vergaderruimte, maar eind vorige week werd het weggehaald. Op het schilderij is onder meer Dolf Cohen te zien, voormalig rector die de oorlog overleefde door onder te duiken.

Mensen met een Twitteraccount konden het ‘weghaal’-proces de afgelopen week nauwgezet volgen, alsof het een livestream was. Het begon met een tweetje van een Leidse promovendus, die een foto maakte van het schilderij. Ze vroeg zich af of het doek geen ironisch of kritisch bijschrift verdiende.

Twee dagen later deelde een decaan van de universiteit een foto waarop het doek door universiteitsmedewerkers van de muur wordt gehaald. „Done’, twitterde een hoogleraar vervolgens, bij een foto waarop het schilderij omgedraaid tegen de muur staat. Geen spoor meer van de rokende mannen, wel ophef op Twitter. En in de echte wereld: Tweede Kamerlid Hatte van der Woude (VVD) kondigde maandag aan kamervragen te stellen, omdat het staat voor iets groters. „Waar stopt dit”, vroeg ze zich af. „Het is geen grondrecht om je niet gekwetst te voelen.” Hoogleraar Remco Breuker van de Leidse universiteit had er grote moeite mee dat de afgebeelde Dolf Cohen met zijn gezicht richting de muur is gezet.

Tijdsbeeld

Rein Dool vindt het weghalen van het doek „ongelooflijk bekrompen”. Hij heeft een tijdsbeeld gemaakt, zegt hij. „Dat bestuurscollege rookte als een ketter, die kamer stond blauw van de rook. Ik ben er meerdere keren geweest en heb dat bestuur getekend zoals ik ze heb gezien.” Hij vindt dat het „heel raar” dat niemand van de universiteit hem heeft gebeld.

Maar, zo zegt een woordvoerder van de Universiteit Leiden, er is nog geen beslissing genomen over wat met het schilderij gaat gebeuren. Sinds 2011 zijn er volgens de universiteit jaarlijks opmerkingen en klachten over het schilderij. Dat heeft vooral te maken met de kamer waar het hangt: een kleine ruimte, waardoor het beeld van de vijf mannen nog dominanter zou zijn. Klagers voelen zich „niet gerepresenteerd” door het werk.

De woordvoerder benadrukt dat het schilderij niet officieel is weggehaald, het was een „spontane en ludieke actie” van twee medewerkers. Het bestuurscollege vindt de actie een goed startpunt voor een discussie. Het werk staat nog steeds in de ruimte, totdat er een beslissing over is genomen. De universiteit vindt het belangrijk dat er een gesprek over het onderwerp gevoerd wordt, om te beginnen intern.

Rein Dool zegt dat hij het schilderij terug wil als de universiteit het niet meer wil hebben. Zijn telefoon rinkelt onafgebroken, door „dit hele gedoe”. Zoveel belangstelling op zijn oude dag vindt de schilder wel leuk. „Wat dat betreft heeft elk nadeel ook weer een voordeel.”

Lees ook: Is er tussen ‘safe space’ en ‘vrijplaats’ nog ruimte voor kunst?