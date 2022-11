Duitsland nationaliseert voormalig Gazprom Germania, mogelijk gunstig voor Nederlandse gemeenten

De Duitse regering gaat het voormalige Gazprom Germania nationaliseren om energiezekerheid in het land te garanderen. Dat heeft het Duitse ministerie van Economische Zaken Robert Habeck maandag aangekondigd. Er is een toezichthouder aangesteld die het recht heeft om managers te ontslaan en aan te stellen. De bondsregering hoopt daarmee een faillissement van het bedrijf, dat het in juni onder langdurig overheidstoezicht werd geplaatst, en nu onder de naam SEFE (Securing Energy for Europe) opereert, te voorkomen.

Nadat de Duitse regering Gazprom Germania in april al onder curatele stelde, pompte het 11,8 miljard euro in het bedrijf en daar komt nu nog eens 2 miljard euro bij. Die steunmaatregelen zijn nodig omdat het bedrijf zijn gas niet langer uit Rusland haalt, maar het op de dagmarkt moet kopen, waar de prijzen veel hoger liggen. Volgens Haebeck is SEFE, dat zich bezighoudt met de handel, het transport en de opslag van gas in Duitsland en buurlanden, „cruciaal” voor de Duitse energiezekerheid.

SEFE is na Uniper afgelopen september de tweede energieleverancier in Duitsland in twee maanden tijd die wordt genationaliseerd. Ook Uniper kwam in de problemen, nadat Rusland de gastoevoer terugdraaide. Duitsland, voor de oorlog in Oekraïne een van de belangrijkste Europese importeurs van Russisch gas, heeft sinds eind augustus geen gas meer uit Rusland ontvangen.

Nederlandse gemeenten

Met de geplande overname lijkt de Duitse regering een probleem voor een aantal Nederlandse gemeenten op te lossen. Die gemeenten hebben nog contracten met SEFE. Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66) was de link van de gemeenten met Rusland vanwege de eigenaars niet helemaal doorgeknipt, waardoor ze de Europese sanctieregels zouden kunnen overtreden. De gemeenten hadden tot maart 2023 gekregen om een andere leverancier te zoeken, maar mogelijk is dat nu niet meer nodig. Een woordvoerder van minister Jetten was maandagavond voor NRC niet direct bereikbaar voor commentaar.

In Polen, dat eind april al van Russisch gas werd afgesneden, besloot de regering tot een soortgelijke stap. Het wordt eigenaar van Poolse onderdelen van Gazprom, waaronder het Poolse deel van de Yamal-pijplijn, die via Rusland en Wit-Rusland door Polen naar Duitsland loopt. Waldemar Buda, de Poolse minister voor Ontwikkeling en Technologie, zei volgens persbureau Reuters dat de overname bedoeld is om de Russische invloed, die onderhoud aan de pijplijn tegenhield, te „elimineren”.