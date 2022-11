Het was een interessant debat, afgelopen donderdag in de Tweede Kamer. Verantwoordelijk minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, ChristenUnie) verdedigde de nieuwe Wet toekomst pensioenen, waarover de afgelopen tijd veel discussie is geweest. Discussie tussen voor- en tegenstanders.

Ger Jaarsma is voorzitter van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van de Nederlandse pensioenfondsen.

Voorstanders, die er een noodzakelijke hervorming van het pensioenstelsel in zien, zoals FNV, VNO-NCW en de ondertekenaars van een open brief over de voordelen van het nieuwe stelsel. En tegenstanders, die om een veelheid aan redenen kritiek hebben op de nieuwe wet, zoals Kamerlid Pieter Omtzigt, en de ondertekenaars van een open brief waarin afstel van de wet wordt bepleit.

Als voorzitter van de koepelorganisatie van de Nederlandse pensioenfondsen, schaar ik mij onder de eerste categorie betrokkenen, die van de voorstanders van de nieuwe wet. Daarvoor keer ik na alle soms zeer gedetailleerde bespiegelingen van de afgelopen periode graag terug naar de grote lijn. In die grote lijn staan de vooruitzichten die we als pensioensector kunnen bieden centraal.

Dat zit zo: onder de bestaande wet worden relatief vergaande beloften gedaan over de uiteindelijke hoogte van elk pensioen. Dat kan, maar dat kost geld. Om de beloofde uitkeringen te kunnen blijven volhouden, zijn de pensioenfondsen verplicht zeer hoge buffers aan te houden. Geld dat dus niet aan pensioenen kan worden uitgekeerd. Dat is de belangrijkste reden dat de pensioenen de afgelopen jaren nauwelijks verhoogd zijn.

In de nieuwe wet wordt dat anders. Er worden geen uitgesproken beloften gedaan over de hoogte van het pensioen, en daardoor kan er meer worden uitgekeerd. De hoge buffers van nu hoeven niet meer te worden aangehouden, en kunnen dus aan hogere pensioenen worden besteed.

Verhogingen

Een voorschot hierop konden de pensioenfondsen de afgelopen periode nemen. Afgelopen zomer werden de uitkeringen van de meeste fondsen met enkele procenten verhoogd, en er staat een nieuwe ronde aan te komen met soms echt behoorlijke verhogingen.

Deze verhogingen zijn echter alleen maar mogelijk vanwege de nieuwe wet. In de aanloop daar naartoe zijn de regels namelijk tijdelijk versoepeld. Zonder die versoepeling had Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) bijvoorbeeld nooit de pensioenen met 6 procent kunnen verhogen, zoals recent is aangekondigd. Onder de regels van de huidige wet was de verhoging bij PFZW 0 procent geweest. Die 6 procent is dus te danken aan de nieuwe wet, die snellere verhoging van de pensioenen mogelijk maakt.

Lees ook: Wie heeft er tijd voor 500 pagina’s pensioenwet?

Deze snellere verhogingen hebben wel een prijs, want onder de nieuwe wet zullen de pensioenuitkeringen wat meer fluctueren. Als het economisch goed gaat, kunnen de pensioenen sneller stijgen. Daar staat tegenover dat de pensioenen dalen als het economisch slecht gaat, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar per saldo zullen de pensioenfondsen meer uitkeren, omdat ze zich niet meer aan allerlei regels hoeven te houden die hen dwingen om de hand op de knip te houden.

Dit alles betekent niet direct dat de pensioenuitkeringen maandelijks gaan veranderen. Dat raakt aan een in mijn visie ander sterk punt van de nieuwe pensioenwet. Al te grote schommelingen in de pensioenuitkeringen zijn namelijk niet gewenst. Niet voor individuen en niet voor het pensioenstelsel als geheel. Bij een redelijke mate van voorspelbaarheid is iedereen gebaat.

Ook daarin voorziet de Wet toekomst pensioenen. Er wordt namelijk een reserve ingebouwd om al te grote schommelingen in de uitkeringen te voorkomen. Als de beleggingsresultaten in een bepaald jaar tegenvallen, kun je dat deels compenseren uit de reserve. Hoe hoog die reserve wordt, dat mogen sociale partners en pensioenfondsen tot op zekere hoogte zelf beslissen. Maar het effect is in elk geval dat de stabiliteit van het systeem nog verder toeneemt. Hetzelfde kun je overigens doen in jaren met goede beleggingsopbrengsten, met eenzelfde resultaat.

Gedegen

Is de Wet toekomst pensioenen daarmee een honderd procent perfect geheel? Natuurlijk niet. De Wet toekomst pensioenen is een wet die veel verschillende belangen moet dienen. Maar het is wel een goede wet. Alles afwegende een betere dan de huidige. Daarom staan we er achter.

Er speelt tot slot nog iets anders, en dat is het proces van politieke besluitvorming. Dat proces verloopt zoals hierboven al aangestipt zeer gedegen. Er is in de Tweede Kamer lang gesproken over de nieuwe wet, en deze is als gevolg daarvan voortdurend verfijnd. In het debat van afgelopen donderdag alleen al, moest minister Schouten 170 vragen van vaak kritische Kamerleden beantwoorden. Daar wordt zo’n wet alleen maar beter van. Op diverse punten is hij daardoor nog verder aangescherpt.

Wat de pensioenfondsen betreft is de nieuwe wet dus een stap vooruit, maar uiteindelijk beslist de politiek.