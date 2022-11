De Europese energiecrisis is nog lang niet voorbij, en Poetin heeft nog meerdere troeven in handen

Vlak voor de kust van Zuid-Spanje dobberden eind vorige maand vijftien reusachtige schepen met een voor Europa uiterst waardevolle lading. Het waren tankers gevuld met vloeibaar gas, zogeheten lng, bedoeld om het continent de winter door te helpen nu er nog maar weinig Russisch gas komt.

In de grootste energiecrisis sinds de jaren zeventig, waarin een paar maanden geleden nog gevreesd werd voor het ergste – een rampscenario waarbij honderdduizenden burgers in een koude winter zonder stroom en verwarming komen te zitten, en massa’s bedrijven bezwijken vanwege onbetaalbare energierekeningen – was het belang van die ladingen moeilijk te overschatten. Eén tanker kan zo tienduizenden gezinnen een jaar lang van gas voorzien.

De schepen lagen te wachten totdat ze eindelijk hun lading konden lossen. Want in de Spaanse havens konden de installaties die het vloeibaar gemaakte gas weer tot ‘normaal’ gas omzetten de enorme toevoer niet aan. Ook de opslagen zaten tot de nok vol. En dus werd het nummertje trekken. Aan de horizon doemde de volgende file alweer op. Nog eens dertig schepen waren onderweg, meldde een Brits maritiem bureau dat de transporten volgt.

De opstopping werd uiteindelijk zo lang, dat sommige tankers zelfs zouden zijn weggestuurd. Ook bij andere belangrijke Europese lng-havens, in Rotterdam en Zeebrugge, was het afgelopen weken een komen en gaan van schepen.

In de energiecrisis die Europa al anderhalf jaar teistert, is het een hoopvol teken. De koortsachtige pogingen die landen hebben gedaan om alternatieven te vinden voor Russisch gas, werpen vruchten af. Vanuit alle hoeken van de wereld, Algerije, Nigeria, Qatar, de VS, komt het lng deze kant op. Europese landen hebben er diep voor in de buidel moeten tasten. Door paniekerig opkopen en tegen elkaar opbieden zijn de prijzen deze zomer tot ongekende hoogten gestegen – meer dan 2.000 procent ten opzichte van het gemiddelde in de vijf jaar voor de oorlog. Maar daarmee verweerden ze zich wel tegen Poetins machtige gaswapen. De schaarste nam zienderogen af.

Met dank aan al die vrachten zitten de gasopslagen in heel Europa nu propvol, ruim boven de niveaus waartoe de Europese Commissie EU-landen heeft verplicht. Op dit front is Europa helemaal ‘winterklaar’. Er zit meer gas in de opslagen dan vorige winter. De gasprijzen zijn door al het lng ook alweer flinke tijd aan het dalen. Ze zijn nog altijd historisch hoog, maar de astronomische niveaus van de zomer lijken verleden tijd. Een welkome ontwikkeling voor alle noodlijdende burgers en bedrijven – en overheden die bijsprongen.

Europa heeft voor deze winter veel gas kunnen kopen omdat China het niet nodig had. Dat is volgend jaar anders

In Europa overheerst nu het gevoel dat het continent de crisis langzaam aan het bedwingen is. Het risico op ernstige tekorten en ontwrichtende gas- en stroomverstoringen komende winter is op dit moment „uiterst gering”, zei een gasexpert van de Brusselse economische denktank Bruegel vorige week. In juli al zei gasbedrijf Gasunie dat Nederland dit stookseizoen zeer waarschijnlijk geen tekorten heeft. Een enkele marktvorser durft zelfs te stellen dat Europa de energieoorlog met Rusland bijna gewonnen heeft. Poetins gaswapen zou onschadelijk zijn gemaakt. En het einde van de energiecrisis was „in zicht”.

Voorbarig

Toch is al te veel optimisme voorbarig, waarschuwen experts ook. Er kan nog steeds veel misgaan deze winter. Al was het maar omdat bedrijven en huishoudens hun reeds ingezette pogingen om energie te besparen (verwarming lager, winkeldeuren dicht, verlichting uit) wel moeten volhouden de komende maanden – zonder die besparingen ontstaan alsnog tekorten.

Bij huishoudens zijn wisselende signalen te zien. De afgelopen twee maanden werd er inderdaad in veel landen volop bespaard, maar het weer was ook mild. Toen de temperaturen in Duitsland eind september voor het eerst een weekje flink daalden, ging de verwarming meteen weer aan. Er werd zelfs 14,5 procent meer gas verstookt dan in dezelfde week het jaar ervoor. Ja, het was toen beduidend minder koud dan nu. Maar de Duitse gasnetbeheerder noemde de ontwikkeling niettemin „ontnuchterend”. Er moet juist óók bezuinigd worden als het koud wordt, waarschuwde de dienst. De eerste de beste stresstest was duidelijk „geen doorslaand succes”.

Maar belangrijker, waarschuwen kenners van de energiewereld: de schaarste is voorlopig niet over. Sterker, er rijzen nu ook zorgen over de volgende winter, die van 2023/2024. Een voormalige Amerikaanse diplomate die eerder op de ambassade in Kiev werkte als energie-expert waarschuwde eind vorige maand zelfs dat de problemen van nu een „eitje” zullen zijn vergeleken met wat Europa dan te wachten staat.

Ze kreeg bijval van het gezaghebbende Internationaal Energieagentschap (IEA), de intergouvernementele organisatie van westerse landen die belast is met de coördinatie van crisisbestrijding als er energietekorten dreigen. Ook deze organisatie waarschuwt nadrukkelijk voor de winter van 2023/2024 – en voor de winter daarna, die van 2024/2025. Want ook dan dreigen problemen.

Eigenlijk, zegt het IEA, moet Europa zich niet opmaken voor één moeilijke winter, maar voor een langdurige zware periode „We zijn bij lange na niet uit de gevarenzone”, aldus IEA-baas Fatih Birol.

In essentie komt dat doordat Europa de afgelopen maanden een aantal mazzeltjes heeft gehad die het naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar niet zal hebben. Zo hebben Europese landen een groot deel van al dat lng kunnen kopen, omdat China het niet nodig had. De Chinese economie zit nog altijd op slot vanwege de corona-epidemie, en dus is daar minder vraag naar energie. Er waren zelfs Chinese handelaren die de wanhopige Europeanen gas verkochten, omdat ze het zelf toch niet nodig hadden (dat gebeurde uiteraard wel tegen een fikse premie).

Veel economen verwachten niet dat China volgend jaar dicht blijft. En als het land weer opengaat, ligt er een formidabele kaper op de kust.

Komend jaar kan Europa bovendien niet meer rekenen op de Russische gasstromen die in de eerste helft van dit jaar nog wél kwamen, via met name de Nord Stream 1-pijpleiding. Die ging pas in de zomer definitief dicht – en is inmiddels vernield. Ook dat betekent dat voorbereiden op de volgende winter een stuk lastiger wordt. Het IEA vreest mede hierom dat Europa de winter van 2023/2024 in gaat met opslagen die slechts voor twee derde gevuld zijn. Zo ontstaat mogelijk een ‘regen-in-de-drup-effect’. Aan het einde van die winter zullen de voorraden waarschijnlijk nóg verder uitgeput zijn, en dan wordt het aanvullen voor de winter erop, die van 2024/2025, wéér lastiger. De startpositie is immers slechter.

Nog heel veel meer lng-leveranties van bijvoorbeeld Qatar en de VS hoeft Europa niet te verwachten. Deze landen, de grootste lng-producenten ter wereld, produceren al maximaal. Ze hebben weliswaar plannen om die productie uit te breiden, maar dat leidt pas tot extra capaciteit vanaf 2026 – als alles meezit.

Uitputtingslag

Al die lijntjes wijzen in de richting van een langdurige, onzekere periode, waarin er in elk geval in de winters schaarste blijft en de prijzen dus hoog zullen zijn. Tenzij er nóg meer bespaard wordt. Dan wordt het een uitputtingsslag. Want hoelang kunnen bedrijven, gezinnen en overheden dat volhouden? Voor veel ondernemingen is de situatie nu al extreem zwaar. Ze hebben hun productie noodgedwongen teruggeschroefd, waardoor banen en omzetten verloren zijn gegaan. Overal in Europa zijn bedrijven failliet gegaan. Eind oktober ging in Nederland nog aluminiumfabrikant Aldel onderuit.

Als het ene bedrijf omvalt, kan het andere volgen. Omdat het tweede bedrijf bijvoorbeeld leverancier is van het eerste. Zulke kettingreacties kunnen ver reiken. In Duitsland, Europa’s industriële hart, is er zorg over een mogelijke ‘de-industrialisatie’. De dreiging van een recessie is in veel landen groot, maar daar nog groter. En als de Duitse economie instort, heeft dat weer consequenties voor andere landen. Duitsland is voor menig Europees land, waaronder Nederland, een belangrijke handelspartner.

Verduurzaming is naast besparen de andere sleutel voor Europa om zich aan deze crisis te ontworstelen. De Europese Commissie heeft in mei dit jaar vergaande voorstellen gedaan om daar meer werk van te maken. Maar dat is een lastige en tijdrovende kwestie. Er is bijvoorbeeld een groot gebrek aan mensen en materialen die nodig zijn voor de energietransitie.

Rusland heeft in dit complexe spel om de energievoorziening nog een aantal troeven in handen

In Nederland riep een groep belangenorganisaties, waaronder Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, het kabinet recent op met een soort Marshallplan te komen om huizen sneller te isoleren. Zij denken dat het kan mits het kabinet bereid is om „groots” in te zetten. Ergo: geld mag geen rol spelen. Ze wijzen er daarbij op dat voor het geld dat de overheid nu wil uitgeven aan het helpen van huishoudens met hoge energierekeningen – 23 tot mogelijk 40 miljard euro – er volgens hun rekensommen ook vier à vijf miljoen woningen met een slecht energielabel kunnen worden verduurzaamd naar „de standaard voor woningisolatie”.

Of het plan er komt, is de vraag. Het kabinet zei eerder al heel veel te doen om de transitie te versnellen.

Kremin-vriendelijke landen

Rusland heeft in dit complexe spel nog een aantal troeven in handen. Poetin mag de gaskraan grotendeels hebben afgeknepen, er komen nog altijd hoeveelheden deze kant op die sommige landen voorlopig niet kunnen missen. Bijvoorbeeld via de TurkStream-pijpleiding door de Zwarte Zee. Dit gas gaat naar ‘Kremlinvriendelijke’ landen als Hongarije. Ondertussen, zonder dat veel mensen dat weten, stuurt Rusland ook nog tankers met grote hoeveelheden vloeibaar gemaakt gas naar Europa – Rusland exporteert dat soort gas óók. Tankers met dit Russische lng lagen vorige maand ook in de rij bij Spanje.

Als Poetin komende tijd besluit ook die stromen af te knijpen, en Europa er niet in slaagt op tijd alternatieven zeker te stellen, wordt de schaarste erger. En dan is het zwartste scenario niet genoemd, waarbij Poetin nergens meer voor terugdeinst en besluit tot sabotage van de onderzeese pijpleidingen van Noorwegen naar Europa. Sinds Rusland de toevoer heeft teruggeschroefd, zijn die van cruciaal belang geworden voor Europa. De Noren pompen enorme hoeveelheden extra gas deze kant op om de EU te helpen tijdens deze crisis. Op het uitblijven van aanslagen op zulke cruciale infrastructuur is sinds de sabotage van de Nord Stream-pijpleiding in september niemand meer gerust. Zo’n aanslag zou een ramp zijn voor de Europese economie.

Aanleidingen voor Poetin om verder te escaleren komen er nog genoeg. Het Westen voert ergens komende weken opnieuw een sanctie tegen Rusland in, die het Kremlin mogelijk kan beroven van belangrijke middelen om zijn oorlog in Oekraïne te financieren. Er komt een verbod aan op het verzekeren van scheepstransporten van Russische olie. Omdat 95 procent van alle scheepvaartverzekeringen wereldwijd door verzekeraars in Europa wordt verzorgd, maakt die maatregel het voor Rusland lastiger zijn olie nog ergens te verkopen, ook aan landen als China en India die niet meedoen aan de sancties.

Er is één uitzondering toegestaan: verzekeren mag wel als klanten de olie kopen tegen een vastgestelde, lage prijs. Dat betekent op papier minder inkomsten voor Rusland. Al zullen oliehandelaren ook weer allerlei trucs verzinnen om de sancties te ontduiken.

Eerdere westerse maatregelen greep Poetin steevast aan om de druk op te voeren. Het lijkt er dus op dat Europa zijn borst kan natmaken. De baas van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, Aleksej Miller, sorteerde er vorige maand al op voor. Op een congres in Moskou zei hij dat Europa de komende winter inderdaad wel zou overleven. „Maar de vraag is wat er gebeurt in de winter die daarna komt. Dan zal blijken dat de energiecrisis nog lang niet voorbij is.”

Sommige gashandelaren wier schepen nu voor de Spaanse kust dobberen, lijken op hetzelfde te gokken. In de gaswereld klinkt dat een aantal van hen het helemaal niet zo erg vindt als hun schepen nog een tijdje voor anker moeten liggen. Sterker, ze zouden voorlopig helemaal niet van plan zijn hun lading te lossen. In afwachting van betere prijzen.

De lange winter Een recessie dient zich aan. Hoe lang gaat de economische winter duren? Of mondt deze zelfs uit in een ijstijd? In deze serie onderzoekt de economieredactie wat de kansen zijn dat we in een lange economische crisis belanden, en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.