Celtherapie moet biotechbedrijf redden

Zal het aandeel Galapagos ooit weer in de buurt komen van 250 euro? De recordwaarde op de beurs, februari 2020, klinkt inmiddels als een overlevering uit een ander tijdperk van het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf.

Investeerders hadden Galapagos destijds op een voetstuk gezet. Maar daar viel het hard vanaf toen kort na elkaar twee kandidaat-medicijnen in de laatste onderzoeksfase faalden. Het bedrijf verloor 80 procent van de beurswaarde. Tot nu toe kunnen een nieuwe topman en een strategiewijziging het tij nog niet keren.

Onlangs maakte Galapagos bekend dat het de onderzoeken naar medicatie tegen longfibrose en nierziekten stopzet. Ook verdwijnen er tweehonderd banen (van de dertienhonderd). Het bedrijf gaat zich toeleggen op medicijnen voor mensen met auto-immuunziekten en op celtherapie voor kankerpatiënten.

„In termen van marktomvang en potentieel zijn immunologie en oncologie de grootste ziektegebieden op dit moment”, zegt analist Alex Cogut van investeringsbank Bryan, Garnier & Co over de redenen voor deze stap. „En klinische ontwikkeling van deze therapie is relatief snel te doorlopen, denk aan twee of drie jaar.”

Het was al eerder duidelijk dat Galapagos oncologie toevoegt aan het portfolio, door de recente overnames van CellPoint en Abound Bio. Deze bedrijven zijn bezig met ‘CAR T’-technologie: het ombouwen van witte bloedcellen, zogeheten T-cellen, tot een opgevoerde variant die kankercellen kan aanvallen en uitschakelen. Een behandeling die onder meer patiënten met agressieve lymfeklierkanker kan helpen.

Galapagos’ ambitie is deze vorm van celtherapie te versnellen en op meerdere plekken mogelijk te maken, zodat meer patiënten kunnen worden geholpen. „Nu werkt het zo dat bloedcellen van patiënten worden afgenomen in een ziekenhuis, ingevroren, naar één centraal laboratorium gebracht, daar bewerkt, weer teruggestuurd en vervolgens toegediend”, legt analist Sebastiaan van der Schoot van Van Lanschot Kempen uit. Het proces duurt zo’n twee tot vier weken. „Galapagos belooft dat ze het in zeven dagen kunnen doen, en op meerder locaties. Geautomatiseerd, met een klein apparaat dat CellPoint heeft ontwikkeld.”

Investeerders lijken nog niet onder de indruk van de nieuwe beloftes van Galapagos. Na de presentatie van de plannen, begin deze maand, daalde de koers met zo’n 10 procent. „Investeerders hadden meer acquisities verwacht, want Galapagos heeft een ontzettend goede kaspositie dankzij een deal met een partner, farmagigant Gilead”, zegt Van der Schoot. „Nu werd eigenlijk duidelijk dat we op dat front niet veel meer hoeven te verwachten de komende tijd.”

Cogut heeft daarnaast een andere verklaring: „Het succes van de nieuwe programma’s moet zich nog bewijzen, dus investeerders willen eerst meer gegevens zien van klinische tests.” Want CAR T mag dan een bewezen celtherapie zijn, innovatie van de technologie is opnieuw onderhevig aan regulering en goedkeuring door toezichthouders. Bovendien moet eerst nog blijken of de CAR T-cellen die gemaakt worden met de machine van CellPoint wel goed werken.

Kortom: er breekt opnieuw een periode van trial and error aan voor Galapagos. In het eerste halfjaar van 2023 wordt ook meer duidelijk over of het bestaande middel Jyseleca mag worden voorgeschreven aan mensen met de ziekte van Crohn. Dat zou een opsteker zijn voor Galapagos. Het middel is nu op de markt voor reumapatiënten en bij dikkedarmontstekingen, maar uitsluitend in Europa en Japan. De Amerikaanse toezichthouder keurde het middel af. Een extra patiëntengroep die het middel krijgt voorgeschreven zou de omzet van Jyseleca een duw geven richting de 500 miljoen euro.

