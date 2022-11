Bezit en verkoop lachgas voor recreatief gebruik strafbaar vanaf 1 januari

Lachgas komt vanaf 1 januari 2023 op lijst II van de Opiumwet te staan. Daarmee wordt zowel het bezit als de verkoop van de drug voor recreatief gebruik verboden in Nederland. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maandag bekendgemaakt. Zogenoemde slagroompatronen mogen alleen nog met ontheffing verkocht worden als ze in bijvoorbeeld de horeca gebruikt worden voor slagroomspuiten.

Lachgas is gas dat een korte maar hevige roes geeft. De drug is de afgelopen jaren steeds populairder onder jongeren, vaak in combinatie met andere drugs. Als gevolg van het toenemend gebruik kwamen er de afgelopen jaren steeds vaker ongelukken voor nadat automobilisten lachgas gebruikten achter het stuur. In sommige grote Nederlandse steden werden in bepaalde wijken in 2020 en 2021 al lachgasverboden ingevoerd nadat de overlast van gebruikers in de openbare ruimte te groot werd.

De Raad van State adviseerde in juli van dit jaar om geen totaalverbod op lachgas in te voeren, maar juist meer aandacht te vestigen op preventie en informatie. Het kabinet schrijft nu echter dat een verbod juist zo snel mogelijk ingevoerd moet worden „vanwege de grote risico’s van lachgasgebruik”.

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie, Volksgezondheid) kleven er „enorme gezondheidsrisico’s” aan het gebruik van lachgas en volgens minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz (VVD) kunnen autoriteiten met een verbod eerder in actie komen. „Nu is dat pas mogelijk op het moment dat iemand lachgas gebruikt en zorgt voor overlast of gevaarlijke situaties in het verkeer”, aldus Yeşilgöz in een verklaring. „Met het verbod kan de politie straks direct in actie komen als iemand niet-beroepsmatig lachgas in zijn bezit heeft en ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen.”