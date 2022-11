Amnesty: demonstratierecht in Nederland niet voldoende gewaarborgd

Het demonstratierecht wordt in Nederland niet voldoende gewaarborgd. Dat schrijft Amnesty International in een maandag gepubliceerd rapport. Burgemeesters nemen uit angst voor overlast en ongeregeldheden „onnodige en onrechtmatige maatregelen” om demonstraties de kop in te drukken. Vreedzame demonstranten worden ten onrechte behandeld als „lastposten” of „veiligheidsrisico’s”, schrijft Amnesty. De mensenrechtenorganisatie verzoekt gemeenten om het demonstratierecht beter te beschermen.

Volgens Amnesty wordt demonstreren — de „zuurstof voor de democratie” — te makkelijk ondergeschikt gemaakt aan angst voor openbare ordeverstoring. „Die lat moet veel hoger liggen; een protestmars met veel lawaai is immers al een verstoring van de openbare orde.” Als voorbeeld gebruikt Amnesty hoe de gemeente Haarlem begin dit jaar een protestmars tegen de wooncrisis verplaatste van de binnenstad naar een park. De vrees van de autoriteiten voor „ongeregeldheden” was hierin leidend.

Andere voorbeelden van hoe bestuurders het demonstratierecht in te nauwe kaders willen proppen: de anti-monarchistische actiegroep Republiek wilde dit jaar tijdens Koningsdag protesteren langs de koninklijke route, maar werd aanvankelijk naar een plek ver uit het zicht van de stoet verwezen. En de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb verbood in 2019 een stille protestmars van de Rif Werkgroep Rotterdam. Die mocht vanwege „veiligheidsoverwegingen” uitsluitend ‘s middags plaatsvinden en niet ‘s avonds.

Risicomijdend gedrag

Pas als de nationale of openbare veiligheid wordt bedreigd, of de gezondheid of de vrijheden van anderen in het geding zijn, is het gerechtvaardigd het demonstratierecht in te perken, schrijft Amnesty. Anti-abortusdemonstranten die fysiek proberen vrouwen toegang tot de abortuskliniek te verhinderen verdienen geen bescherming door het demonstratierecht. Hetzelfde geldt volgens Amnesty voor het „ongecontroleerd opwerpen van barrières van hooibalen of asbest op snelwegen” waarop auto’s rijden.

Zorgen over het demonstratierecht zijn niet nieuw; ze klinken al jarenlang uit verschillende monden. In 2019 schreef de Nationale Ombudsman in een kritische evaluatie ook al dat burgemeesters neigen naar „risicomijdend gedrag”. In plaats van zich tot het uiterste in te spannen om demonstraties te faciliteren en te beschermen, beschouwen overheden het demonstratierecht „niet zelden” als onderdeel van een belangenafweging: het recht op demonstreren versus het belang van de openbare orde en veiligheid, aldus het rapport.

Een deel van de oorzaak van het probleem ligt in de Wet openbare manifestaties (Wom), stelt Amnesty. Een aantal bepalingen daarin zou teveel ruimte voor inperkingen bieden. De mensenrechtenorganisatie doelt op het ontbieden van demonstraties vanuit verkeersbelang. Het voorkomen van files is niet belangrijker dan het demonstratierecht, schrijft Amnesty. Ook het bestraffen van niet-aangemelde protesten, mogelijk gemaakt door de Wom, is in strijd met mensenrechten.

