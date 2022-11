‘Amazon gaat tienduizend banen schrappen’

Techgigant Amazon gaat circa tienduizend banen schrappen. Dat meldt The New York Times maandag. De eerste ontslagen zullen deze week vallen, zo meldt de krant. Met name Amazon-winkelpersoneel en de afdelingen verantwoordelijk voor Amazon-apparaten en human resources zullen worden getroffen.

Met het aanstaande massaontslag voegt Amazon zich in een rijtje techbedrijven in Silicon Valley die de afgelopen weken de bezem door het personeelsbestand hebben gehaald. Zo stuurde Elon Musk, de nieuwe eigenaar van Twitter, de helft van zijn personeel de laan uit en kondigde Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, aan elfduizend banen te schrappen. Ook bedrijven als Netflix, Tesla en Stripe hebben onlangs op grote schaal personeel ontslagen.

De tienduizend banen bij Amazon staan gelijk aan pakweg drie procent van het gecontracteerde personeelsbestand. In welke landen de ontslagen vallen is nog niet duidelijk. De ontslagen worden gezien als een reactie op de tegenvallende groei voor Amazon, dat sinds het einde van de pandemie de laagste groeicijfers in twintig jaar heeft. Daarnaast zorgt het veranderende winkelgedrag van klanten, die minder online kopen sinds de pandemie voorbij is, en de hoge inflatie in de VS voor extra druk op de omzet.