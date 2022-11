Aflevering 6: Put a spin on it

Wie in Qatar kritiek uit op de arbeidsomstandigheden rondom het WK, wordt de mond gesnoerd. Zo ook Abdullah Ibhais, die opkwam voor arbeidsmigranten en in de gevangenis belandde. In deze laatste aflevering reist Joris Kooiman naar Qatar, waar hij polst hoe het land zich voorbereidt op het naderende toernooi. Kunnen mensen zich nog op dit WK verheugen? En hoe doe je verslag van een WK vol schandalen?