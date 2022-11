46 mensen opgepakt om dodelijke bomaanslag Istanbul

Na de dodelijke bomaanslag in de populaire winkelstraat Istiklal in Istanbul zijn 46 mensen opgepakt, onder wie de persoon die de bom vermoedelijk tot ontploffing bracht. Dat heeft de politie in Istanbul maandagochtend gezegd. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Süleyman Soylu is de bomaanslag uitgevoerd door de Turks-Koerdische organisatie PKK.

De bomaanslag, waarbij 6 doden en 81 gewonden vielen, vond plaats in de drukke Istiklal-straat, waar op het moment van de explosie veel toeristen en dagjesmensen op pad waren. Volgens vicepresident Fuat Oktay werd de aanslag uitgevoerd door een vrouw, die een tas vol explosieven zou hebben achtergelaten op een bankje in de winkelstraat. Hoewel vlak na de explosie een tijdelijk verbod werd afgekondigd op het delen van beelden van de aanslag en de nasleep daarvan, doken op sociale media video’s op waarin te zien is dat een vrouw vlak voor de explosie een tas achterlaat op een bankje.

De bomaanslag is nog niet opgeëist. Hoewel de verdenking al snel uitging naar de Koerdische terreurgroep PKK, valt een aanslag door IS ook niet uit te sluiten. Twee weken geleden werden twee IS-leden opgepakt in Istanbul. Het tweetal zou volgens Turkse autoriteiten plannen hebben gehad voor een aanslag in de stad.

Dit bericht is om 9.40 uur geactualiseerd met het actuele aantal arrestanten.