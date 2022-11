Zes doden na bomaanslag in het centrum van Istanbul

Bij een bomaanslag in de belangrijkste winkelstraat van Istanbul zijn zondag zeker zes doden en 81 gewonden gevallen. De explosie vond plaats terwijl er veel toeristen en dagjesmensen op de been waren in Istiklal. „We beschouwen dit als een terreurdaad die is uitgevoerd door een vrouwelijke dader, die een bom tot ontploffing bracht”, verklaarde vicepresident Fuat Oktay.

De Turkse nieuwszenders HalkTV en OdaTV toonden beelden van de vermeende dader: een vrouw met een hoofddoek en een camouflagebroek. Ze zou een tas hebben achtergelaten op een bankje in de drukke winkelstraat. Beelden van bewakingscamera’s, gedeeld op sociale media, suggereren dat de explosie werd veroorzaakt door een bom in een tas. De minister van Justitie zei dat tien aanklagers op de zaak zijn gezet.

Ook president Erdogan wees kort na de aanslag op de betrokkenheid van een vrouw. Vlak voor zijn vertrek naar de G20-top van dinsdag in Indonesië sprak hij van een „verraderlijke aanslag”. „De verantwoordelijken zullen worden gestraft”, zei Erdogan tegen journalisten. „Pogingen om Turkije en de Turkse natie over te nemen door middel van terrorisme zullen hun doel niet bereiken, zoals in het verleden ook niet is gelukt.”

In reactie op de aanslag kondigde de mediawaakhond RTÜK een tijdelijk mediaverbod af. Dit betekent dat niemand beelden mag delen van de explosie, van de doden en gewonden die zijn gevallen, en van het werk van de hulpdiensten. Ook is het verboden om te speculeren over de mogelijke toedracht. De pers mag alleen officiële verklaringen van de autoriteiten overnemen. Dit gebeurde ook tijdens eerdere aanslagen in Turkije.

Daarnaast beperkten de autoriteiten de bandbreedte voor sociale media zoals Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. De officiële reden was om content te blokkeren die „in strijd is met de ethiek van de pers” of die „terrorisme aanprijst”. Het gevolg was evenwel dat het internet op veel plaatsen in Turkije erg traag was, en dat de websites van sociale media niet goed meer functioneerden.

In Turkije is met verbijstering gereageerd op de terreurdaad. Want het land leek dit soort dodelijke aanslagen achter zich te hebben gelaten. Turkije werd tussen 2015 en 2017 getroffen door een reeks bloedige aanslagen die werden opgeëist door Islamitische Staat of Koerdische terreurgroepen. De laatste grote aanslag in Istanbul was tijdens nieuwjaarsnacht in 2017, toen een IS-strijder 39 mensen doodschoot in een nachtclub.

De bomaanslag van zondag is nog niet opgeëist. In Turkse regeringskringen ging de verdenking al snel uit naar de Koerdische terreurgroep PKK, waarmee de vrouwelijke verdachte in verband wordt gebracht. Maar een aanslag door IS valt ook niet uit te sluiten. Twee weken terug werden twee leden van IS opgepakt in Istanbul die plannen zouden hebben gehad voor een aanslag in de stad. Een van hen, Zaher S., is onder toezicht van Justitie op borgtocht vrijgelaten in afwachting van zijn proces.