‘Zeker 1 miljard dollar aan geld van klanten verdwenen van cryptobeurs FTX’

Sam Bankman-Fried, de oprichter van cryptobeurs FTX, heeft in het geheim tien miljard dollar aan geld van klanten naar zijn eigen investeringsmaatschappij overgemaakt. Minstens een miljard dollar van dat geld is spoorloos. Dat meldt persbureau Reuters.

Of het geld gestolen is, is niet duidelijk. FTX rept zelf van „ongeautoriseerde transacties”, waar The Wall Street Journal schrijft dat hackers voor ruim 370 miljoen dollar aan crypto hebben gestolen van de cryptobeurs. Het verdwenen geld kwam aan het licht tijdens een vergadering van Bankman-Fried met juristen, die keken hoeveel geld nodig was om de tekorten van de noodlijdende beurs te dekken.

Bankman-Fried zou tijdens die vergadering hebben aangetoond dat hij tien miljard dollar van FTX had geleend aan zijn investeringsbedrijf Alameda. Tussen de één en twee miljard dollar kon echter niet worden teruggevonden in de administratie. Later zou zijn ontdekt dat Bankman-Fried een zogenoemde „achterdeur” in het boekhoudsysteem van FTX had ingebouwd, waarmee hij geld uit de cryptobeurs kon halen zonder dat accountants dat merkten. Op deze manier zou hij de tien miljard dollar zonder enige problemen hebben kunnen overmaken.

Ondergang van FTX

FTX, een van de belangrijkste cryptobeurzen ter wereld, vroeg vrijdag faillissement aan nadat beleggers en cryptohouders deze week massaal hun geld van het platform haalden. Aanleiding waren berichten over hoe Bankman-Fried op grote schaal geld van FTX had gebruikt om zijn bedrijf Alameda te financieren. Alameda had zelf eerder dit jaar verlies geleden op reddingspogingen van noodlijdende cryptobedrijven.

De waarde van de eigen crypto van FTX, die FTT heet, daalde vervolgens enorm. Beleggers haalden binnen drie dagen zes miljard dollar aan crypto van de FTX, die daarop in acute geldnood kwam, zeker toen een overnamepoging door concurrent Binance faalde. Ook andere cryptomunten zagen daarna hun waarde kelderen. Nadat het faillissement van FTX, dat in januari nog 32 miljard dollar waard was, werd aangevraagd vertrok Bankman-Fried als ceo van het cryptoplatform.