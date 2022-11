‘Skatefluencer’ Jutta Leerdam is meer dan alleen topsporter

Het waren stuk voor stuk nieuwtjes in aanloop naar de eerste wereldbekerwedstrijd van het nieuwe schaatsseizoen in het Noorse Stavanger: Jutta Leerdam die tijdens een schaatstraining onderuit gaat. Jutta Leerdam die tijdens het koken een potje pastasaus laat vallen. Jutta Leerdam die ‘worstelt met de rits van haar strakke outfit’. Jutta Leerdam die tijdens een fietstraining botst met een andere fietser. Jutta Leerdam die na vijf jaar haar relatie met oud-schaatser Koen Verweij verbreekt.

Met 3,3 miljoen volgers op Instagram is de 23-jarige schaatsster van ploeg Jumbo-Visma een van de meest populaire en invloedrijke sporters van Nederland. Een ‘skatefluencer’ wordt ze wel genoemd, een influencer op schaatsen. Zelfs in vergelijking met mondiale sportgrootheden is haar schare volgers groot. De Amerikaanse Megan Rapinoe, een van de boegbeelden van het vrouwenvoetbal, heeft 2,2 miljoen Instagram-volgers. De Japanse tennisster Naomi Osaka, meervoudig grandslamwinnaar, 2,7 miljoen.

Leerdams populariteit wordt vaak verklaard door haar uiterlijk – mannenblad FHM riep haar in 2019 uit tot knapste sportvrouw van Nederland – maar stoelt in de eerste plaats op sportief succes. In een paar jaar tijd won ze twee keer EK-goud op de 1.000 meter én de wereldtitel op diezelfde afstand. Op de Olympische Winterspelen, begin dit jaar, sleepte ze een zilveren medaille in de wacht op de 1.000 meter. Ook in Stavanger stelde ze de afgelopen dagen niet teleur. Leerdam pakte vrijdag zilver op de 500 meter en won zondag de 1000 meter.

Maar Leerdam is meer dan alleen topsporter. De manier waarop zij zich via tal van kanalen presenteert – als een onbevangen, ambitieuze, modieuze jonge vrouw – spreekt tot de verbeelding. „Jutta is voor mij, maar ik denk voor veel vrouwen, een voorbeeld”, zegt mode-ontwerpster en tv-presentator Nikkie Plessen, haar kledingsponsor. „Een vrouw die keihard werkt, doorzettingsvermogen heeft, weet wat ze wil en echt haar eigen koers vaart.”

Leerdam mag inmiddels gewend zijn aan alle aandacht voor haar persoon – ze kan er volgens haar omgeving van genieten – maar tegelijkertijd blijft het haar verbazen. „Ik zat gisteren te kijken met mijn management”, zegt ze in de dit jaar uitgebrachte documentaire Koen & Jutta – Alles of Niets. „Al die views…dat halen Kylie Jenner en Beyoncé niet eens. Die hebben nog nooit 100 miljoen views gehad. Ik heb 119 miljoen views!”

Foto Vincent Jannink / ANP / Hollandse Hoogte

Superambitieus

Leerdam is de derde van vier kinderen in een gezin uit het Westland. Ze werd vernoemd naar de Duitse windsurfster Jutta Müller, van wie haar vader een fan was. Aanvankelijk bracht de kleine Jutta haar tijd vooral op de plaatselijke hockeyvelden door, het schaatsen deed ze er een beetje bij. Maar toen zij als adolescent werd uitgenodigd door Gewest Zuid-Holland, een regionaal team van de schaatsbond, verlegde zij haar aandacht.

Ze koos definitief voor schaatsen, zei ze begin dit jaar tegen magazine Women’s Health, omdat hockey „niet meetbaar” is. „Je kunt natuurlijk wel scoren, maar je kunt niet precies in tijd meten wat je doet. En het is een teamsport. (…) Dan kun je de beste dag van je leven hebben en nog verliezen. Dat heb je met schaatsen niet. Dat individuele past eigenlijk meer bij mij. Niet dat ik egoï̈stisch ben – want ik ben echt wel een deler – maar met sport wil ik gewoon te graag winnen.”

Volgens Jetske Wiersma, haar voormalige coach bij Gewest Zuid-Holland, had ze die winnaarsmentaliteit als zestienjarige al. De „superambitieuze” Leerdam klampte haar vaak aan voor feedback, vertelt ze. „Dan vroeg ze wat er beter kon. Alles moest perfect. Ze wilde niet achteraf moeten zeggen: ik heb iets laten liggen.”

In die honger naar feedback zat ook een vorm van kwetsbaarheid, vindt Wiersma, want het getuigt van onzekerheid: doe ik het wel goed? En dat laat weer zien hoe open en eerlijk Leerdam is, zegt ze. „Ik wist als coach altijd wat er in haar hoofd omging, want dat verborg ze – anders dan veel andere jonge sporters – niet.”

Leerdam had in die tijd al een heel goede techniek, zegt Dave van Dam, die haar samen met Wiersma coachte. En ze schaatste met veel power, „als een vent”. Er was in die tijd nog een ander groot talent, zegt hij, Sandra Dekker. De twee leverden behoorlijk wat strijd. „Tijdens trainingen wilde Jutta niet dat Sandra achter haar ging schaatsen, want dan zou zij zich aan haar gaan optrekken en nóg sneller worden, en daar had ze hélémaal geen zin in.”

Leerdam droeg in die tijd nog net geen hoge hakken, zegt Van Dam, maar verder was ze in alles een dame, inclusief de nu door veel jonge fans geïmiteerde ‘winged eyeliner’, ooit het handelsmerk van sekssymbolen als Brigitte Bardot en Audrey Hepburn. „Ik zal nooit vergeten hoe ze ’s avonds tijdens een trainingskamp in haar pyjama naar beneden kwam met een kussen tegen haar hoofd. Ze wilde weten hoe laat de training begon. ‘Half zeven’, zei ik. Maar waarom had ze een kussen tegen haar hoofd? ‘Dit is mijn minst mooie kant, die mogen jullie niet zien, ik heb geen make-up op’, antwoordde ze lachend.”

Zorgvuldig bewaakt merk

Jutta Leerdam groeide de afgelopen jaren uit tot een merk. Een merk dat zorgvuldig wordt bewaakt. Als NRC haar vader benadert voor een interview, komt het antwoord via haar management. Bij medewerking aan media-uitingen wordt – ook als het om een profiel gaat – exclusiviteit betracht, staat in een mail. „Dit omdat we willen voorkomen dat Jutta een te groot publiekelijk uithangbord wordt. We kijken daarom jaarlijks goed naar de planning en wanneer we bepaalde publiciteit wel en niet wensen.”

Het behoort tot de taken van een manager, zou je kunnen zeggen, maar het verraadt ook iets over de wijze waarop Leerdam als merk gepositioneerd wordt. Voor iedereen zichtbaar, maar niet voor iedereen toegankelijk, zodat er iets te raden overblijft. „Jutta heeft heel goed in de gaten wat haar doelgroep wil”, zegt Kees Rozema, docent marketing aan de Hanzehogeschool Groningen, waar Leerdam een hbo-opleiding commerciële economie volgt via de Johan Cruyff Academy. „Daar begint het bij marketing mee. Wat willen mensen van je zien?”

Jutta Leerdam tijdens de teampresentatie van de schaatsploeg Jumbo-Visma. Foto Vincent Jannink / ANP

De wijze waarop Leerdam zichzelf als merk neerzet, is voor velen een voorbeeld, zegt Rozema. Via snapshots en korte filmpjes op Instagram en TikTok (251.000 volgers) maakt ze anderen deelgenoot van haar leven. Ze laat zien welke plekken ze bezoekt en welke mensen ze ontmoet. Van een galadiner tot een ontmoeting met de koning. „Ze deelt zelfs vakantiefoto’s met haar volgers.”

Omdat Leerdam veel met sociale media bezig is, wordt er veel gepraat over haar buitenkant, denkt vijfvoudig olympisch kampioene Ireen Wüst, die onlangs door Leerdam als voorbeeld werd genoemd. „Ik zie vooral een technisch goede schaatsster die supergoed weet wat ze wil en hoe ze dat moet bereiken. Dat maakt het verschil tussen echte kampioenen en mindere goden. Het is een kwestie van tijd voor ze olympisch kampioen wordt.”

Het merk Jutta Leerdam is ondergeschikt aan de sporter Jutta Leerdam, zegt ook performancecoach Rico Briedjal, die sinds een kleine twee jaar met Leerdam werkt aan haar mentale weerbaarheid. Het merk profiteert van de atleet, niet andersom, zegt hij. Leerdam heeft volgens hem een goede balans tussen de twee gevonden. „Toen ik met haar begon te werken dacht ik dat dat niet het geval was, maar daar ben ik van teruggekomen.”

Meer werk heeft Briedjal aan wat hij „energielekken” noemt, zaken waaraan mensen onnodig veel tijd verspillen. „Jutta heeft al snel het gevoel dat zij anderen belast. Ook op momenten dat zij eigenlijk ontlast zou moeten worden. Zoals aan het begin van het seizoen, als bij veel schaatsers de onzekerheid toeslaat, omdat het gevoel er niet meteen is. Zou Jutta die onzekerheid meer delen, dan kan ook een mooi en nuttig gesprek ontstaan.”

In die zin is het goed, zegt Briedjal, dat zij de ploeg die Leerdam in 2020 met haar inmiddels ex-partner Verweij oprichtte, Worldstream, eerder dit jaar verruilde voor Jumbo-Visma. „Bij het runnen van een eigen schaatsploeg, een bedrijf, komt veel verantwoordelijkheid kijken. Het geeft druk, zeker als je ook een merk bent en door je favorietenrol alleen maar kunt verliezen.”

Onderdeel vormen van een ploeg waarvan je mede-eigenaar bent – dus ook verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen – het was een moeilijke combinatie, zegt Rutger Tijssen, een van haar coaches bij Worldstream. De ploeg viel volgens hem uiteen omdat reisorganisatie Corendon het sponsorcontract na drie maanden niet verlengde, terwijl dat wel de verwachting was. „Schaatsers werden daardoor onrustig en legden hun oor ergens anders te luister. Jutta voelde zich verantwoordelijk om de boel vlot te trekken, maar dat lukte niet.”

Gevend karakter

Voor een topsporter heeft Leerdam een gevend karakter. Tijssen beschrijft hoe zij tijdens de Olympische Spelen in Beijing bijna elke ochtend havermout voor hem maakte omdat hij „er niks van bakte” en zij hem dankbaar was voor hun samenwerking. „Veel sporters denken: als mijn havermout maar lekker is.”

Anouk Boonstra, die veel van Jutta’s Instagram-foto’s maakt, vertelt hoe Leerdam haar hielp over uiterlijke onzekerheden heen te komen. „Dan trok ze me mooie kleren aan en zei: het wordt tijd dat je van jezelf leert houden.”

Boonstra en Leerdam werken al drie jaar samen, de twee zijn inmiddels bevriend. Toen Leerdam na de breuk met Verweij naar Ibiza vloog voor een vakantie, ging Boonstra mee. „We zijn van de spontane foto’s”, zegt ze. „Een kwartier, hooguit een half uur, langer duurt zo’n fotoshoot niet. Eerst trainen en presteren, dan pas fotograferen. Haar sport lijdt er nooit onder.”

Jutta Leerdam maakt via snapshots en korte filmpjes op Instagram en TikTok anderen deelgenoot van haar leven. Foto Vincent Jannink / ANP

Niemand zal ontkennen dat Leerdam voor haar leeftijd veel bereikt heeft als schaatsster. „Maar ze kan zeker nog stappen maken”, zegt Kosta Poltavets, die haar coachte in de twee jaar voordat zij een eigen ploeg oprichtte. Hij wil er niet te veel over kwijt, want hij wil haar geen druk opleggen, maar zegt wel dat zij te veel twijfelt over eigen kunnen. „Jutta is een perfectionist. Ze wil elke dag haar beste race schaatsen. Maar zo werkt het niet. Het kost veel tijd en geduld om je kwaliteiten als topsporter te ontwikkelen.”

Verbreed je kennis over de wereld, raadt Poltavets zijn voormalige pupil aan. Lees en leer van andere grote sporters. Duik eens in een databank om antwoorden te vinden op vragen over sporttechnische zaken. Voed je nieuwsgierigheid. „Dat helpt je om twijfels te pareren.”

Poltavets gelooft dat Leerdam ook in het baanwielrennen uit kan blinken. Afgelopen zomer bracht ze veel tijd op de racefiets door. Bij een trainingskamp in het Italiaanse Cecina verbeterde ze op een tijdrit over 3 kilometer het record van oud-schaatsster Laurine van Riessen, die tegenwoordig baanwielrenster is. „Ze zeggen dat ik misschien een keer moet gaan baanwielrennen”, zei Leerdam eind september bij de presentatie van schaatsploeg Jumbo-Visma. „Ik heb het wel eens overwogen, maar ik weet niet of ik sturen zo leuk vind. [..] Het lijkt een afgrond naar beneden. Misschien ooit, maar dan wil ik ook meteen aan de Olympische Spelen meedoen.”

Poltavets en performancecoach Rico Briedjal zijn ervan overtuigd dat zij ook in die sport olympische medailles kan winnen. Waarom niet beide sporten naast elkaar beoefenen, zegt Briedjal. „Baanwielrennen bij de Zomerspelen en schaatsen bij de Winterspelen, zou dat op termijn niet fantastisch zijn?” Nick Stöpler, een van de bondscoaches bij het baanwielrennen, noemt Leerdams kansen op olympisch eremetaal „heel realistisch”. Hij juicht haar komst toe.

Ireen Wüst vindt dat Leerdam niet te veel bezig moet zijn met wat later komt, maar „nu moet pakken wat ze kan” en daar zoveel mogelijk van moet genieten. „Pas nu ik gestopt ben, weet ik dat er geen mooier leven is dan het leven van een schaatser. Ook als het soms wat minder lijkt te gaan.”