Al jaren zijn er protesten tegen Zwarte Piet in steden waar die racistische karikatuur nog niet is vervangen door bijvoorbeeld de ‘roetveegpiet’. In 2014 nam Amsterdam als eerste gemeente afscheid van de piet die zwart moest zijn. Vorig jaar waren de meeste Nederlandse plaatsen om en vorige maand sloot zich daar Volendam bij aan, die tot dusver altijd standvastig het traditionele uiterlijk van Zwarte Piet verdedigde. In Noordwijk hadden de pieten ook roetvegen in plaats van dikke zwarte schmink op hun huid.

Foto Pepijn Kouwenberg