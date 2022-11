Nederlandse economie in 2021 sterker vervlochten met die van China

De Nederlandse goederenimport uit China is in 2021 met ruim een vijfde toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Afgelopen jaar kwam er voor bijna 50 miljard euro aan grondstoffen, halffabricaten en eindproducten uit China binnen in de Rotterdamse haven — bijna 10 procent van de volledige goederenimport. In 2020 was dat nog ongeveer 40 miljard euro. Vooral de Nederlandse telecomsector raakt steeds sterker van China afhankelijk, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Twee derde van de uit China geïmporteerde goederen vertrok vrijwel onaangeraakt weer van Nederlands grondgebied, een groter aandeel van de totale import dan in 2020. Dat zijn voornamelijk hightech eindproducten als computers, telefoons en microchips. De rest van de geïmporteerde goederen gaat wel naar Nederlandse bedrijven, overheden of huishoudens toe. Daar wordt het direct in gebruik genomen of verwerkt tot eindproduct, waarna het alsnog geëxporteerd kan worden.

Ook voor binnenlands gebruik zijn Chinese technologische producten — computers, telefoons, transformators — steeds meer in trek. Inmiddels is de Nederlandse telecommarkt voor zijn goederenimport voor een kwart afhankelijk van China. In 2015 betrof dat nog 14 procent. Ook de IT- en informatiedienstverlening haalt een groot deel (20 procent) van de goederen uit het Oost-Aziatische land.

De toenemende mate waarin de Nederlandse economie vervlecht raakt met die van China ligt gevoelig vanwege de Chinese kwesties rond het schenden van mensenrechten. Onderzoeken van mensenrechtenorganisaties en internationale nieuwsmedia hebben keer op keer uitgewezen dat het regime van de Chinese leider Xi Jinping een deel van de Oeigoerse minderheid dwangarbeid laat verrichten, ook voor merken als Apple, Nike en Volkswagen.

De Amerikaanse president Joe Biden dwong vorig jaar al per wet af dat alle goederen die in de Xinjiang-regio gemaakt worden, bij de Amerikaanse grens worden tegengehouden voor inspectie. Vorige week onthulde persbureau Reuters dat duizenden containers met Chinese zonnepanelen vastliggen in Amerikaanse havens, omdat Amerikaanse toezichthouders denken dat het producten van dwangarbeid zijn. De Europese Unie bereidt eveneens een algeheel verbod voor op onder dwang geproduceerde goederen.