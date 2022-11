Doden en gewonden bij explosie in centrum Istanbul

Bij een explosie in het centrum van de Turkse stad Istanbul zijn zondagmiddag „doden en gewonden gevallen”, meldt de gouverneur van de stad. De aantallen zijn nog niet officieel bekend, al hebben Turkse media het over meer dan vijftig gewonden en zes doden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan spreekt van een aanslag. „De daders van deze verachtelijke aanslag zullen worden gepakt. Laat ons volk er zeker van zijn dat de daders gestraft zullen worden”, zei hij live op de Turkse televisie zondag. „Op basis van de eerste ontwikkelingen, de eerste informatie die mijn gouverneur ons gaf, hangt hier een geur van terreur omheen”, aldus Erdogan.

De explosie vond plaats in de drukke en populaire winkelstraat Istiklal, in de wijk Beyoglu. Er was veel winkelend publiek in de straat, die als een van de hoofdstraten naar het Taksimplein leidt. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe voetgangers wegrennen na een luide knal en vurige explosie. Andere beelden tonen veel hulpdiensten ter plaatse. De politie heeft de winkelstraat en diverse zijstraten afgesloten. Helikopters vlogen zondagmiddag boven het centrum terwijl ambulances af en aan reden.

Bom in een tas

Beelden van bewakingscamera’s, die werden gedeeld op sociale media, suggereren dat de explosie werd veroorzaakt door een bom in een tas die was achtergelaten op een bankje in de winkelstraat. Volgens president Erdogan duiden de eerste observaties erop „dat een vrouw hierbij een rol heeft gespeeld”. Hij gaf daarbij geen verdere details.

De Turkse mediawaakhond RTÜK heeft snel na de ramp een tijdelijk mediaverbod afgekondigd. Dit betekent dat niemand beelden mag delen van de explosie, van de doden en gewonden die er zijn gevallen en van het werk van de hulpdiensten. Ook mag er niet gespeculeerd worden over de mogelijke toedracht. De pers mag alleen officiële verklaringen van de autoriteiten overnemen. Dit gebeurde ook tijdens eerdere aanslagen, ongelukken en andere grote incidenten in Turkije.

Veel mensen in Istanbul melden dat het internet erg traag is en dat sociale media niet goed meer functioneren. Uit netwerkdata blijkt dat de autoriteiten de toegang hebben beperkt tot Twitter, Instagram, Facebook en YouTube.

Turkije werd voor het laatst tussen 2015 en 2017 getroffen door een reeks dodelijke bomaanslagen. Dat waren aanslagen die zijn opgeëist door de Islamitische Staat en door Koerdische groepen.

Dit bericht wordt regelmatig geactualiseerd. De laatste update was rond 17.00 uur.