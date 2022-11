Het zilverwerk was gestolen, had Mohamed dat kunnen weten?

Brandewijnkommen, geboortelepels, gegraveerde bekers en een tabakspot, afkomstig van een woninginbraak in Amsterdam in de zomer van 2019, worden een paar maanden later te koop aangeboden op een openbare veilingsite. De eigenaar van de spullen ziet dit en meldt het bij de politie. Via het veilinghuis kwam de politie uit bij de aanbieder.

Nu zit hij in de rechtszaal. „Ik heb in mijn carrière duizenden items ingediend bij het veilinghuis. Nooit is er iets misgegaan”, zegt Mohamed uit Abcoude. Hij heeft een half lange legergroene jas aan, lichte spijkerbroek, en een net baardje.

Handelen in edelmetalen, dat is wat Mohamed doet. Goud en zilver inkopen en aanbieden bij veilinghuizen. Betalen gaat vaak in cash.

De vraag van vandaag is of Mohamed wist, of een vermoeden had kunnen hebben, dat het zilverwerk dat hij aanbood aan het veilinghuis afkomstig was van diefstal.

„Hoe heeft u de spullen gekregen?”, vraagt de rechter. „Ik heb ze gekocht bij een juwelier. Alles zat in een boodschappentaszak. Ik wist niet precies wat er inzat.”

Een van de goederen die Mohamed wilde verkopen, was een tabakspot. Die deed het erg goed op de site. „Het veilinghuis belde me er zelfs over.” Opvallend, vond Mohamed. Hij vroeg zich af waarom en ging ernaar googlen.

Op nieuwssites zag hij dat de tabakspot gestolen was uit een grachtenpand in Amsterdam, samen met het andere zilverwerk dat hij inkocht bij de juwelier. Hij belde zelf de politie op.

Dit was ongeveer op hetzelfde moment dat het slachtoffer van de inbraak zag dat zíjn tabakspot te koop werd aangeboden. Het slachtoffer deed aangifte en Mohamed werd begin 2020 verhoord bij de politie.

Het Openbaar Ministerie seponeerde de strafzaak aanvankelijk. Het hof besloot dat het OM Mohamed tóch moest vervolgen. Twee jaar later verschijnt Mohamed alsnog voor de politierechter.

De rechter leest in het dossier dat Mohamed geen bewijsstukken van kan aanleveren. Geen bonnetjes. Geen overschrijvingen. „Waarom is dat?”

Mohamed: „Ik had de spullen in de eerste instantie voor mezelf gekocht. Een bonnetje vind ik dan niet nodig.”

„Maar uiteindelijk heeft u het aangeboden aan het veilinghuis?”, merkt de rechter op.

„Klopt.” Een deel heb ik gehouden. De rest is naar het veilinghuis gegaan.”

Het slachtoffer van de woninginbraak zit achterin de zaal. Hij vordert bijna 8.000 euro van Mohamed. Een deel van de spullen – sieraden en een zilveren schaal – heeft hij niet teruggekregen. Lijfsieraden worden maar deels vergoed door de verzekering, zegt hij tegen de rechter.

Verdachte heeft geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de goederen, zegt de officier van justitie. „Maar op het moment dat hij erachter kwam dat het zilverwerk gestolen was, belt hij de politie op voordat hij als verdachte was aangemerkt.”

Ze vraagt de rechter om een vrijspraak. „Verdachte had beter zijn administratie moeten bijhouden. Maar dat is niet strafbaar.”

De officier van justitie vindt niet dat de schade van het slachtoffer de verdachte aan te rekenen is. „Mohamed staat terecht voor heling. En niet voor een woninginbraak.”

Dat de goederen afkomstig waren van diefstal, dat is duidelijk, zegt de rechter. „Er ligt een aangifte. Maar schuldheling [Mohamed kon vermoeden dat het van diefstal afkomstig was] is moeilijk te bewijzen.” Hij vindt het wel opvallend dat Mohamed niet kan aantonen hoe hij aan de spullen is gekomen. „Maar u heeft de spullen op een openbare veiling aangeboden. Uw naam is daar bekend. En u heeft zelf contact opgenomen met de politie.” De rechter gaat mee met de officier van justitie: „Ik ga u vrijspreken.”

Tegen het slachtoffer zegt hij dat die zich kan richten tot de civiele rechter. „Ik wil u niet ontmoedigen. Maar het lijkt me een moeilijke weg.”