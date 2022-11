Grote brand in wooncomplex Amsterdam, politie vermoedt brandstichting

Een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West, waar jongeren en statushouders wonen, is zondag deels ingestort nadat daar een grote brand woedde. Er is daarbij niemand gewond geraakt, maar een aantal bewoners kan niet terugkeren naar huis. Later op de dag maakte de politie bekend dat een 27-jarige bewoner van het wooncomplex is aangehouden. In zijn woning begon het vuur. De politie verdenkt de man ervan de brand opzettelijk te hebben aangestoken.

Tijdens de brand werden drie- tot vierhonderd omwonenden zondagochtend vroeg geëvacueerd. Volgens lokale nieuwsomroepen lagen toen nog veel mensen te slapen. Het blok waar de brand begon bevat 75 containerwoningen, waarvan een nog onbekend aantal even later instortte. Volgens de brandweer konden bewoners van zo’n tweehonderd woningen die geen schade hebben opgelopen, later op de dag weer terug naar huis.

De asielzoekers met verblijfstatus en de jongeren die hun huis deels of volledig zijn kwijtgeraakt, kunnen tijdelijk verblijven in een sporthal in Amsterdam Zuid. Een woordvoerder van de gemeente laat weten aan persbureau ANP dat er gezocht wordt naar een opvangplek voor de lange termijn.

De Amsterdamse studentenvakbond ASVA kaartte aan het begin van dit jaar de veiligheid van hetzelfde wooncomplex aan, nadat een storm het dak van een gebouw had geblazen. Dat het mogelijk gaat om brandstichting „maakt het gevoel van onveiligheid voor deze bewoners nog groter”, zegt de vakbond tegen NOS. Over een eventueel motief voor brandstichting is nog niets bekend.