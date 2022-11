Digireligie: ieder zijn eigen altaar op het internet

Eindtijdvoorspellingen, digitaal kaarsjes branden of skypen met een heks: de ogen van Frank Smit gleden de afgelopen acht maanden over de meest uitbundige online vormen van religie en spiritualiteit. „Ik wist al wel dat Nederland een grote diversiteit kende op dit gebied, maar het zelf zien is toch wat anders”, zegt de masterstudent Digital Humanities. Het maakte hem bescheidener. „Jouw manier van leven is ook maar één stipje op de kaart.”

Smit stelde als stage- en afstudeerproject een 596 websites tellende collectie Religie & Levensbeschouwing samen die de Koninklijke Bibliotheek (KB) deze maandag toevoegt aan haar verzameling thematische webcollecties (zie kader). „Ons religieuze landschap is extreem verbrokkeld. Daar wilden we structuur in aanbrengen”, zegt Kees Teszelszky, conservator digitale collecties van de KB. Hij hielp Smit en is eindverantwoordelijk voor de collectie.

Daarin kregen niet alleen wereldreligies met diepe wortels een plek, maar ook de kleinste spirituele niches. Ook vanuit het idee dat het web geen hiërarchie kent. „De website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is als technologisch object gelijkwaardig aan een website die iemand in zijn kelder heeft gebouwd”, zegt Smit.

De collectiestukken lopen uiteen van gewoontjes – de site van een protestantse wijkgemeente in Hoogeveen – tot buitenissig, zoals die van Gerard Lenting, die het digitale portaal van zijn eenmansreligie decoreerde met glitterende gifjes van vlinders en duiven. De gebruiker kan er onder andere een tarotkaart trekken met ‘bijbehorend’ bijbelvers.

Kennis maken op Skypen en iInschrijven voor videolessen op heksenopleiding.nl.

Zulke ogenschijnlijk tegenstrijdige combinaties typeren volgens Smit hoe online de grenzen tussen stromingen vervagen. Ander voorbeeld: een site van een spirituele ondernemer waarop én boeddhisme én graancirkels én kabbala én het Hawaiiaanse ho’oponopono worden gepromoot.

De KB-collectie is géén representatieve staalkaart van religieus Nederland. „Wat we in Amsterdam tot monument uitroepen is ook niet per se representatief voor de geschiedenis van de stad als geheel”, zegt Teszelszky. „De belangrijkste vraag is: kan een site in de toekomst dienen om onderzoekers een fenomeen of ontwikkeling in het denken over religie en levensbeschouwing te helpen begrijpen?”

In welke zin geldt dat voor de glittersite van Gerard Lenting? „Een site zegt op zichzelf vaak niets, maar in een bredere context gaan zaken opvallen. Later zeggen mensen misschien: ‘Dit was zó typisch voor die periode, want: individualistisch, eigen waarheid.’ Dat zien wij nu nog niet altijd, omdat wij er zo dicht op zitten.”

Conspirituality

De nieuwe collectie is verwant aan de ‘Maatschappijkritische collectie’ van de KB, waar veel complotsites in zitten. De overlap zit hem in wat wetenschappers conspirituality noemen, een samentrekking van spirituality en conspiracy. Een enkele site zit in beide collecties, zoals ‘Eindtijd Informatie Web’, waarin 9/11-theorieën en bijbelse eindtijdvoorspellingen elkaar ontmoeten. ‘Eindtijd Informatie Web’ is tevens een zeldzaam voorbeeld van een site met een design uit de jaren negentig die nog online staat – de meeste van dit soort ‘webwiegedrukken’ zijn allang door de tijd verslonden.

Smit, die eerder een bachelor geschiedenis afrondde, en gepromoveerd historicus Teszelszky zijn geen religiewetenschappers. Is dat niet problematisch voor een collectie die dit onderwerp voor toekomstige historici moet duiden? Teszelszky: „Als religiewetenschapper blijf je al snel hangen bij de klassieke CBS-definities van religie. Wij bekijken met een open blik naar de online sfeer, door de bril van digitale cultuur en erfgoed.”

En dan kom je andere dingen tegen, die over de randen van klassieke definities vallen. Smit opent de website heksenopleiding.nl, van heks Margarita uit Appelscha. Geïnteresseerden kunnen kennismaken via Skype en zich inschrijven voor videolessen. „Oude paganistische religie wordt hier gecombineerd met de typisch moderne fixatie op jezelf ontwikkelen en zelfverbetering.”

Dinosite voor kinderen die de evolutietheorie afwijst en Christelijk Creationisme promoot.

Het zijn fenomenen waarvoor je wel het internet op móét om ze te vinden. Dat was vroeger wel anders, zegt Teszelszky. „In elke plaats stond een kerktoren, waren openbare processies. Nu bevinden veel religieuze uitingen zich online. Als het niet in je bubbel zit, kom je er niet mee in aanraking.”

De grote institutionele religies zijn online niet per se dominant, zegt Teszelszky. Sites van christelijke gemeenten in de collectie richten zich niet zozeer op zieltjes winnen en meer op de gelovigen die er nog zijn. Al zijn er nog genoeg sites in de collectie die wel degelijk op ‘zending’ gericht zijn, zoals op kinderen gerichte sites van christelijke creationisten die beargumenteren dat de geijkte kennis over evolutie en dino’s rammelt.

Een altaar op internet

Volgens Smit laat de collectie vooral zien dat Nederland geen post-religieuze samenleving is, zoals soms wordt gedacht. „Religie staat minder centraal in de samenleving, maar niet per se in het leven van mensen.”

In de collectiebeschrijving concludeert de student dat op internet een mozaïek aan levensbeschouwingen vredig samengaat en dat dat „precaire moment” bewaakt moet worden. Is het wel de taak van een neutraal instituut als de KB om te pleiten voor religieuze tolerantie? Volgens sommigen is religie juist een bron van ellende. „Ik denk dat objectief is vast te stellen dat religie bron van goed én kwaad kan zijn”, zegt Smit. „Maar daarom gebruiken we ook de term levensbeschouwing. Een levensbeschouwing heeft iedereen.”

Hij verwijst naar een veelbesproken reportage van omroep Rijnmond over een spirituele bijeenkomst in Ahoy waar Kamervragen over werden gesteld omdat er antisemitische complottheorieën voorbij kwamen. „Ik wil dat niet goedkeuren of onbevraagd laten. Maar als je mensen afschrijft als gek, blijven ze er juist in hangen.”

Het Ahoy-evenement was een voorbeeld van hoe de digitale onderstroom als een geiser de analoge wereld inspoot. Zoiets leidt er ook toe dat veel andere Nederlanders zich weer fel van dit soort denken afkeren. De contouren van een nieuwe verzuiling? Smit denkt van niet. „Verzuiling hing ook samen met locatie: je woonde in een dorp met een vaste gemeenschap en één of twee religies.” Dat is door het internet, waar iedereen zijn eigen altaar kan bouwen, verleden tijd.

Webarchivering XS4ALL-sites zijn nu werelderfgoed

De Koninklijke Bibliotheek (KB) mag wettelijk (nog) niet zomaar alle Nederlandse websites archiveren. Daarom legt het themacollecties aan. Andere webcollecties zijn bijvoorbeeld Hyves, Corona en vroege XS4ALL-homepagegina’s. Webpagina’s zijn volgens de KB’ers bijzonder kwetsbare dragers van informatie. „Een papyrusrol vergaat tenminste nog langzaam. Een site kan van ene op andere dag compleet verloren zijn.” Het belang van webarchivering werd onlangs erkend door UNESCO, dat de XS4ALL-collectie van de KB werelderfgoed doopte. De KB slaat websites op middels software die een site bouwsteentje voor bouwsteentje binnenhaalt, om vervolgens op de servers van de KB weer in elkaar gezet te worden. Een bijbehorende collectiebeschrijving duidt de inhoud. Deze zorgvuldigheid onderscheidt webarchivering van de website Internet Archive, die websites automatisch archiveert. Het Internet Archive mist soms bouwsteentjes en haalt ze op verschillende momenten in de tijd binnen waardoor een site niet altijd meer ‘klopt’. Een tekortkoming van de KB-collecties is dat er geen sociale media-uitingen worden opgeslagen: dat is juridisch en technisch moeilijk.