Debunken op steroïden

Verkeert u net als ik in de veronderstelling dat de irritante, flitsende beeldscherm-banners die zich tussen het dagelijkse nieuws wurmen u nauwelijks beïnvloeden? Beschouwt u zichzelf als een kritisch lezer van wat sociale media u zoal vertelt? Een lezer die beide kanten van het spectrum kent en er moeiteloos in slaagt om een uitstekend, afgewogen oordeel te vormen? Gefeliciteerd: u denkt net als iedereen. En u heeft ongelijk.

Ook al klikt u nooit op reclames en neemt u alle informatie met een verstandig digitaal korreltje zout, het is onmogelijk om in deze tijd volledig vrij te blijven van de effecten van reclamepraat en desinformatie. Al is de leugen nog zo snel… de waarheid is dat de waarheid zich slomer gedraagt dan ooit. Zo sloom dat geenszins gegarandeerd is dat ze de leugen ooit nog in zal halen.

Enter: debunken. Steeds vaker gaan feitencheckers aan de slag om informatie in geschreven stukken en zelfs tijdens toespraken of debatten op feitelijke onjuistheden te controleren. Het woord vindt haar oorsprong in het Amerikaanse bunkum dat in 1900 ‘onzin’ betekende. Bunkum is op haar beurt een fonetische misspelling van Buncombe, een district in North Carolina, waar in de negentiende eeuw politicus Felix Walker weigerde om zijn saaie speech af te breken omdat hij nog iets razend interessants zou gaan zeggen. Dat bleek klinkklare onzin. Bunkum, dus, in Buncombe.

Voorlichtingsfilmpjes

In 1923 werd het werkwoord debunken gepopulariseerd door de roman Bunk van Amerikaans journalist William Woodward (sorry, geen familie van Bob). Het kreeg nog een zetje in Harold U. Faulkners (nee, niet die Faulkner) artikel in Harper’s over het debunken van de geschiedenis. Helaas werd Faulkners stuk niet lang daarna op zijn beurt gedebunked. Afijn, de ironie kon niet verhinderen dat het woord in de jaren twintig van de vorige eeuw steeds gangbaarder werd.

Nu, een eeuw later, is er een nieuwe variant: prebunken – een soort debunken op amfetaminen. In een grootschalig onderzoek dat in Science werd gepubliceerd, deden wetenschappers een test onder ruim vijf miljoen YouTube-kijkers. Via een advertentie kregen de kijkers vooraf een filmpje te zien waarin de werking van bepaalde manipulatieve technieken werd uitgelegd. Extreem emotioneel taalgebruik, op de vrouw spelen, het aanreiken van valse dilemma’s: alles werd zorgvuldig uiteengezet in voorlichtingsfilmpjes.

Kijkers die eerst zo’n filmpje keken, bleken minder vatbaar voor de daaropvolgende advertentie of ongefundeerde theorie. De onderzoekers gingen zelfs zo ver de werking van prebunken te omschrijven als een ‘psychologisch vaccin’ tegen desinformatie. Een minidosis advertentie om de werking van de echte advertentie te neutraliseren. Volgens de optimistische wetenschappers is de methode makkelijk op grote schaal uit te rollen, omdat het om universele manipulatietechnieken gaat, niet om specifieke beweringen.

Het klinkt goed. Misschien biedt prebunken enige hoop in de gloriedagen van fake news, maar de waarheid is dat de leugen niet alleen sneller, maar vaak ook sappiger en flitsender is. Als prebunken de trage twintigste-eeuwse waarheid daadwerkelijk een boost (kuch) wil geven, tja, dan zullen het verdomd flitsende voorlichtingsfilmpjes moeten zijn.