In het laatste boek van Vonne van der Meer, Letselschade, jokt een meisje uit beleefdheid dat ze wel eens in de Bijbel leest, waarop de vrouw tegenover haar blij vraagt wat ze dan het mooiste verhaal vindt. Het meisje heeft geen flauw idee en de vrouw probeert het anders: „De mooiste woorden dan?” In wanhoop zegt ze maar: „De vis wordt duur betaald.” Die Bijbelse uitspraak weet de vrouw uiteraard niet meteen thuis te brengen.

Zelf roept ze desgevraagd, de wanhopige woorden: „God, mijn God, waarom…” Niet wat je hoopt dat iemand zal zeggen.

JHWH, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij. Israël, hoop op de JHWH, van nu tot in eeuwigheid. Psalm 131, NBV 2004

Zoals dat gaat als je zit te lezen, en zeker als het een boek van Vonne van der Meer is, laat je dan je boek even zakken en ga je denken. Welk verhaal zou ik dan het mooist vinden? Oef. Ook geen idee. Niet omdat ik er geen ken, maar misschien omdat ik niet zo met die verhalen leef, alleen als het uitkomt, bij een schilderij, een gedicht, soms in een gesprek. Mooiste zinnen dan?

Nu komen we ergens. ‘De mens, zijn dagen zijn als het gras’; ‘Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen’; ‘Doe wat uw hand te doen vindt’ – psalmverzen en wat Prediker, dat is wel het voornaamste geloof ik. Poëzie of wat daar veel op lijkt.

Als ik even nadenk schieten me nog andere teksten te binnen, stukken uit Job, de priesterzege, en natuurlijk: „Maar niet zoals ik wil, maar zoals U wilt.” Of hoe staat het er precies.

Onvermijdelijkheden

Ik zoek het op in de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. Veel uitvoeriger dan ik denk: „Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.” Hm. Beetje veel woorden. Wat stond er dan in de vorige Bijbelvertaling? Hetzelfde, zo blijkt. Hoe kom ik dan aan die korte versie? De Statenvertaling? Nee, die heeft het plechtstatiger: „Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt.” Dat korte maakt het veel pregnanter en makkelijker om die woorden als een soort spreuk te onthouden, een spreuk die zoiets zegt als: leg je neer bij het onvermijdelijke.

Liever nog zou je je niet alleen willen neerleggen bij onvermijdelijkheden, al moet dat heus wel, maar ook een beetje plezier hebben, zoals Prediker aanbeveelt: „Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. [...] Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven.” Prediker biedt dat als tegenwicht tegen de ‘lucht en leegte’ die het bestaan zouden uitmaken, aangezien we er aan gaan.

Zo dreef ik langzaam weg van mooie zinnen en passages en dus zocht ik die ene psalm op die ik het liefst metéén genoemd zou hebben als iemand mij iets gevraagd zou hebben, 131: „Nee, ik ben stil geworden,/ ik heb mijn ziel tot rust gebracht./ Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.” Prachtig.

Waarom is dat zo prachtig? Het doet dan toch op een of andere manier mee dat die regels uit de Bijbel komen denk ik, al weet ik niet goed op welke manier. En als die duurbetaalde vis uit de Bijbel was gekomen? Als Kniertje geen Kniertje maar Ruth had geheten? Maar je ziet meteen een foto van een toneelspeelster met een mand vis voor je, en dan voelt het gedateerd.

Dat die rustige ziel zo mooi is, heeft juist weer in gunstige zin te maken met de ouderdom van de Bijbeltekst. De waarheid moet nu eenmaal oud zijn. Zo oud als het verlangen van mensen om vrede te vinden met het bestaan en met de kortstondigheid.