Recent constateerde de Onderwijsraad nog eens wat iedereen betrokken bij het onderwijs al jaren weet: het taal- en rekenniveau van Nederlandse schoolkinderen daalt gestaag. Behoorde Nederland twintig jaar geleden nog bij de top van de OESO-landen, inmiddels zitten we in de middenmoot, en wat betreft taal zitten we daar zelfs onder. Nederland hoort in de topcategorie thuis, vind ik als rechtgeaarde chauvinist, anderen zullen misschien denken dat een 6 of een 7 ook best netjes is, maar waar we het allemaal over eens zijn, neem ik aan, is dat een gestaag dalende trend een slechte zaak is.

Sezgin Cihangir is directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut (een particuliere onderwijsinstelling) en lid van team Red het Onderwijs.

Het onderwijs is een mammoettanker; als het niveau dalende is, dan zullen we tegen de tijd dat inspanningen om het niveau omhoog te krijgen effect sorteren, al een flink stuk onder het gemiddelde zitten. Dan staan wij aan het begin van aan lange, moeizame weg terug omhoog. Een enorme gezamenlijke inspanning waarbij alle aandacht lange tijd geconcentreerd moet blijven op één ding: taal en rekenen, rekenen en taal. De basis.

De kans dat dat gaat gebeuren is helaas klein. Want, ik voorspel u, over een paar jaar roept de Onderwijsraad weer iets heel anders. Een krantenbericht uit 2013: Onderwijsraad: verschraling door te zwaar accent op taal en rekenen. Dus: hetzelfde adviesorgaan dat ons negen jaar geleden nog waarschuwde voor ‘verschraling’ door te veel aandacht voor taal en rekenen, luidt nu de noodklok omdat taal en rekenen gevaarlijk achterblijven.

‘Probleemoplossend vermogen’

„Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor onderwijskwaliteit”, schreef toenmalig Onderwijsraad-voorzitter Geert ten Dam. „Zeker, de prestaties in de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde moesten omhoog. Maar de nieuwe generatie moet over meer bagage beschikken. De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.”

De taal- en rekenprestaties moesten omhoog – onvoltooid verleden tijd? Maar die prestaties zijn al twintig jaar dalende. In 2013, als die dalende tendens al ongeveer 13 jaar gaande is, en nog voor zelfs maar een begin gemaakt is om haar te keren, kondigt de Onderwijsraad af dat het wel weer genoeg geweest is, omdat anders de eveneens o zo cruciale vaardigheden als „zorgzaamheid” en „culturele sensitiviteit” in het gedrang komen. ‘Probleemoplossend vermogen’? Ik ken maar weinig mensen met een sterk probleemoplossend vermogen die niet kunnen lezen of rekenen. De Onderwijsraad in 2013: meetbare doelen als taal en rekenen te dominant, dat moet anders. 2022: taal en rekenen ernstig verwaarloosd, meer toetsen en meetmomenten.

Inmiddels staat er een generatie pabo-gediplomeerden voor de klas die zelf ook niet goed zijn in taal en rekenen

Is het, met dit soort zwalkend beleid, een wonder dat het nu al twintig jaar niet lukt om dat niveau omhoog te krijgen? Als het hoogste adviesorgaan van het onderwijs die opdracht totaal niet serieus neemt en de oproep om aan die niveaus te werken alweer intrekt vóór er iets verbeterd is, om dan negen jaar later opnieuw gealarmeerd aan de bel te trekken omdat – verrassing! – de erosie maar doorgaat en vrijwel jaarlijks nieuwe dieptepunten bereikt?

Op zichzelf zijn de adviezen in het nieuwe rapport allemaal wel verstandig en behartigenswaardig, maar dat waren zij tien jaar geleden ook al. Het probleem is niet dat we niet weten wat er aan de hand is en hoe je dat kunt oplossen, het probleem is dat het niet gebeurt.

Antiracistisch vingerverven

Er is ook een opmerkelijk verschil met eerdere rapporten. Inmiddels is ook de fnuikende vicieuze cirkel in beeld gekomen die de onderwijsbeleidsmakers zelf gecreëerd hebben met al dit ontlopen van heldere keuzes en gemarchandeer met prioriteiten. Inmiddels staat er een generatie pabo-gediplomeerden voor de klas die zelf ook niet goed zijn in taal en rekenen. Stelt u zich eens voor hoe lang het gaat duren voor wij die mammoettanker gekeerd hebben. Vóór wij kinderen goede taal- en rekenvaardigheden kunnen bijbrengen, zal er een nieuwe generatie leerkrachten moeten worden opgeleid die zelf voldoende greep heeft op deze stof om die te kunnen onderwijzen aan kinderen op de basisschool. Een kolossale inspanning waarvan wij alleen maar kunnen hopen dat hij niet na twee of drie jaar alweer gestaakt wordt omdat de Onderwijsraad weer iets anders bedacht heeft. Dat hij bang is dat het antiracistisch vingerverven en genderdiversiteit in het gedrang komen.

Het nieuwe rapport van de Onderwijsraad maakt duidelijk dat het verbeteren van het taal- en rekenniveau van de Nederlandse basisscholen onverminderd urgent is. Maar het laat ook glashelder zien dat de beleidsvorming in het Nederlandse onderwijs veel te veel wordt gedreven door voor-elk-wat-wils-sentiment, academische seizoensmodes en politiek-opportune beeldvorming. En te weinig door heldere prioriteiten en toegewijde uitvoering.

Een oude leidinggevende van mij reageerde altijd wat kribbig als tijdens een vergadering ‘nieuw beleid’ werd afgekondigd. „Nieuw beleid?”, zei hij dan, „is het oude al op?” Mag ik voorstellen dat de Onderwijsraad zich de komende tien jaar uitsluitend bezighoudt met wat op dit moment in het Nederlandse onderwijs de allerhoogtste prioriteit heeft, zowel op de pabo’s als op de basisschool: beter taal- en rekenonderwijs?