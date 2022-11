Alle ogen in de kwestie-Arib zijn nu gericht op het presidium van de Kamer

Op papier, in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, lijkt de taakverdeling helder: „De griffier heeft de leiding over de ambtelijke organisatie. Het presidium oefent hierop toezicht uit.” De praktijk blijkt weerbarstiger. In een tijdsbestek van 24 uur is het presidium, de dagelijkse leiding van de Tweede Kamer, het vertrouwen kwijtgeraakt van de voltallige ambtelijke top.

Griffier Simone Roos, de hoogste ambtenaar, wond er vrijdag in haar afscheidsbrief geen doekjes om. Ze constateert dat er „niet of nauwelijks oog en aandacht is voor, of compassie met, de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht hebben gevraagd voor sociaal onveilig gedrag”.

Lees ook het onderzoek: Onder bejubeld Kamervoorzitter Khadija Arib knakte de ene na de andere ambtenaar

Met Roos legde ook het managementteam van de Tweede Kamer zijn taken per direct neer. Een unicum. Een dag later zegde de ondernemingsraad het vertrouwen op in Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) en de rest van het presidium. „Ik denk niet dat Bergkamp de scherven nog zou kunnen lijmen. De schade is te groot,” zei voorzitter Michel Meerts tegen tv-programma Nieuwsuur. „Er is geen vertrouwen meer bij de ambtenarij in de héle politieke top van de Tweede Kamer.”

De aanleiding: de voortdurende onrust over het onderzoek naar meldingen over het gedrag van oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (2016-2021), waartoe het presidium op 28 september besloot. Naast Vera Bergkamp stemmen op woensdag 28 september de acht andere leden van het presidium unaniem in met het onderzoek naar Arib: Martin Bosma (PVV), Salima Belhaj (D66), René Peters (CDA), Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren), Michiel van Nispen (SP), Laura Bromet (GroenLinks), Roelien Kamminga (VVD) en Henk Nijboer (PvdA).

‘Politieke afrekening’

Als het nieuws uitlekt via NRC, zegt Arib tegen journalisten dat er sprake is van „een politieke afrekening door mevrouw Bergkamp en mensen om haar heen”. Ook zegt ze op voorhand niet te zullen meewerken. Ze spreekt van een „schijnonderzoek”. Dat ook haar partijgenoot Henk Nijboer heeft ingestemd, noemt ze „naar”.

De commotie die daarop ontstaat, leidt er toe dat Nijboer zich op 4 oktober terugtrekt als presidiumlid. Dat het nieuws over het onderzoek vroegtijdig naar buiten is gekomen, noemt hij „schandelijk”. Maar hij staat voor het besluit. „Presidiumleden handelen in het belang van de gehele Kamer, ongeacht hun partijkleur,” schrijft hij in een verklaring. „Op het moment dat zoveel medewerkers van de Kamer zich genoodzaakt zien om melding te maken van een onveilige werksituatie” kan het presidium volgens hem niet anders „dan dergelijke signalen serieus nemen”. De PvdA is sindsdien niet meer vertegenwoordigd in het presidium.

Nijboers vertrek is niet de enige personele wissel in het presidium. Laura Bromet (GL) en René Peters (CDA) staan hun plek als plaatsvervangers weer af aan Tom van der Lee (GL) en Anne Kuik (CDA), die weer tijd hebben nadat de verhoren voor de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning voorbij zijn. Het presidium kent vanaf dan dus een andere samenstelling dan tijdens het besluit tot een onderzoek.

Op 1 november loopt een vergadering van de doorgaans procedurele Commissie voor de Werkwijze uit de hand. Bergkamp kan die avond, opnieuw, de orde niet handhaven. Tweede Kamerleden uiten hun twijfels over de manier waarop het presidium het proces begeleidt. Renske Leijten (SP) is één van de Tweede Kamerleden die een andere opvatting heeft dan het presidium waar een fractiegenoot onderdeel van is. Zo wil Leijten het onderzoek „stilleggen” en de opdracht wijzigen om „het instituut” en „alle mensen die daar werken” in de toekomst beter te beschermen.

Nadat Bergkamp de vergadering heeft beëindigd, eisen Tweede Kamerleden zeer tegen haar zin alsnog een stemming. De uitkomst: een nipte meerderheid dwingt Bergkamp het presidium te vragen het onderzoek naar Arib stil te leggen. De ervaren griffier Simone Roos noemt de commissievergadering in haar brief de „meest ontluisterende bijeenkomst in mijn loopbaan, in alle opzichten”.

Vertwijfeld

Niet lang na de ontspoorde vergadering dient zich het volgende probleem aan. Het presidium heeft zich bij het besluit op 28 september mede gebaseerd op een advies van landsadvocaat Pels Rijcken. De juristen schrijven: „Wij kunnen ons voorstellen dat de Griffier en het Presidium de opdracht tot dit onderzoek gezamenlijk geven.” Zo geschiedde. Dat het presidium en de griffier bekend zijn met de klachten – en daarmee belanghebbenden zijn bij het onderzoek – proberen ze op te lossen door een „gedelegeerd opdrachtgever” – het hoofd HR en het hoofd juridische zaken – aan te wijzen. Dat ook die bekend is met de klachten taxeren ze niet als een probleem. De keuze leidt tot felle kritiek.

Het gaat dan al amper meer over de aanleiding tot het onderzoek: de meldingen in twee anonieme brieven. De ambtelijke top beleeft een déjà vu: opnieuw is het presidium niet in staat meldingen van een onveilig werkklimaat een adequaat vervolg te geven. Begin 2019 meldde topambtenaar Jan Willem Duijzer het presidium – waar Vera Bergkamp en Martin Bosma dan al lid van zijn – in een brief dat hij eind 2018 in een persoonlijk gesprek met Arib „zijn grote zorgen” heeft uitgesproken. „Kort samengevat betroffen mijn zorgen haar rolopvatting ten aanzien van de ambtelijke organisatie en haar grillige en soms uitgesproken negatieve leiderschapsstijl,” schreef hij. „Voor mij was met name het laatste punt urgent, gelet op diverse dringende signalen uit de ambtelijke organisatie.” Duijzer vertrok, voor ambtenaren veranderde er niets.

De aanvankelijke opluchting na het besluit van het presidium is, bij het deel van het ambtelijke apparaat dat slechte ervaringen heeft met Arib, omgeslagen in grote teleurstelling. „Het raakt mij ten diepste dat mijn wettelijk ingegeven werkgeversverplichting zo politiek is gemaakt en daarmee onderdeel is geworden van een publiek debat,” schrijft Roos. Het ambtelijk vertrouwen in de politiek als oplossing is weg. De leiding stopt ermee, de rest blijft vertwijfeld achter: wat nu?

Het presidium, dat zich doorgaans bezighoudt met minder in het oog springende onderwerpen als de werkwijze van de Tweede Kamer, moet met antwoorden komen. Óf en in welke vorm het onderzoek doorgaat. Hoe ze invulling gaat geven aan de ambtelijke leiding. En op welke manier ze het vertrouwen denkt te herwinnen. Bergkamp wil aanblijven, zei ze vrijdagavond. „Ik ben een gekózen voorzitter. En ik ga ervoor om dat onderzoek in veilig vaarwater te brengen.”