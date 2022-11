Zonder doventolk op vakantie valt Mats buiten de groep

Mats Van (15) werd doof geboren. Dat betekende een leven lang nauwelijks contact met horende mensen, afgezien van zijn ouders en zijn drie jaar oudere zus. Ja, als klein kind kon hij nog wel met andere kinderen spelen – een peuter doet nog niet zoveel met taal. Maar tegen zijn tiende veranderde dat. Communiceren met andere kinderen ging nauwelijks. Op de jaarlijkse fietsvakantie, die het gezin samen met andere gezinnen ondernam, viel hij buiten de groep.

Vijf jaar geleden, in 2017, schakelde het gezin daarom voor het eerst een tolk in, die meeging op vakantie. Doven en slechthorenden krijgen standaard een tolkenvergoeding voor 30 uur per jaar, doofblinden voor 168 uur. Daarnaast kunnen zij extra uren aanvragen, bijvoorbeeld voor een vakantie. In Nederland hebben 7.737 mensen recht op deze tolkvoorziening.

Mats kwam tijdens de vakantie, altijd ergens in Europa, in aanmerking voor die extra uren: het UWV betaalde de uren van de tolk, zijn ouders de reis- en verblijfkosten van de tolk. „Het was zo’n openbaring, Mats kon weer meedoen in de groep en werd veel actiever”, zegt zijn vader August. De vakanties werden „leuker dan ooit”, zegt Mats zelf. „Ik kon plezier maken met mijn horende vrienden.”

Dit jaar werd de vakantie weer geboekt en de vergoeding weer aangevraagd. Maar nu ineens werd dat afgewezen. Het UWV vergoedt in principe geen tolkuren meer in het buitenland, zo bleek. Een buitenlandse vakantie is volgens het UWV „niet de enige wijze” waarop Mats met horende leeftijdsgenoten in contact kan komen, staat in de afwijzing van het verzoek, ingezien door NRC. Een bezwaarschrift van het gezin werd in eerste instantie ongegrond verklaard, maar uiteindelijk toch gegrond verklaard door het UWV, omdat de vakantie al geboekt was voordat was gemeld dat de regels zouden veranderen. Voor deze zomer zou het gezin alsnog de vergoeding ontvangen. Maar, stond ook in de brief, dat was „eenmalig” en „een uitzondering”.

Dat het UWV in de toekomst geen tolk in het buitenland meer vergoedt, doet „pijn”, zegt Mats, die op speciaal onderwijs voor dove kinderen in Groningen zit. „Het is niet eerlijk tegenover de dove gemeenschap. Veel dove mensen worstelen zonder tolk met een taalbarrière.” Plezier maken met zijn horende vrienden is op die manier uitgesloten, zegt hij: „Zij kunnen geen gebarentaal.”

Schaars

Een UWV-woordvoerder zegt dat tolken schaars zijn: „Daarom moeten we er doelmatig mee omgaan. In de praktijk zagen we dat tolken soms voor meerdere weken meegingen op vakantie, terwijl er in Nederland een tekort is. Dat is nooit de bedoeling van de regeling geweest.” Hij benadrukt dat de standaarduren (30 voor doven en slechthorenden en 168 voor doofblinden) wél op vakantie gebruikt mogen worden, en er altijd extra uren beschikbaar zijn voor spoedgevallen, ook in het buitenland.

Negen doven, doofblinden en gebarentolken zeggen tegen NRC dat de standaarduren snel op zijn; vaak al vóór de vakantie, bijvoorbeeld aan feestdagen, familiefeestjes, cursussen en doktersbezoeken.

De negen zeggen twijfels te hebben bij de aanpak van het UWV. In chatcontact met het UWV, ingezien door NRC, staat dat contact telefonisch gaat, terwijl bellen vaak onmogelijk is voor dove mensen. Of het taalgebruik is van te hoog niveau, waardoor de boodschap niet wordt begrepen. Nederlands is vrijwel nooit de eerste taal – dat is gebarentaal. Het getuigt van weinig kennis van de gemeenschap, vinden de betrokkenen.

Het UWV zegt ook contact via sms aan te bieden, maar „verbetering is altijd mogelijk en we nemen dit signaal mee”. De woordvoerder is er door belangenbehartigers van op de hoogte gebracht dat zij het oneens zijn met de nieuwe richtlijnen, maar zegt ook dat het nodig is „lastige keuzes” te maken. „Straks kan iemand geen tolk vinden voor een doktersbezoek in Nederland, omdat veel tolken in het buitenland zijn.”

Volgens Lisa van der Mark van belangenbehartiger Dovenschap is er inderdaad een tekort aan tolken, maar is nooit onderzocht of dat door de tolkeninzet tijdens buitenlandse vakanties komt. „Een tolk in het buitenland niet meer vergoeden, schuift het probleem alleen maar door.”

De aanscherping van de richtlijnen was in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook een woordvoerder van VWS wijst op het tekort aan tolken als verklaring voor de nieuwe richtlijnen.

De familie Van gaat in hoger beroep tegen het besluit van het UWV. Deze maandag is de zitting. Mats is niet de enige die erdoor geraakt wordt. Zijn vader moest zelfs de rechtbank vragen om een grotere zaal, omdat „minstens veertig mensen” wilden komen kijken. Ook zij willen op vakantie kunnen naar het buitenland – en zonder vergoeding is dat voor velen onmogelijk. Dove of slechthorende mensen leven vaker van een uitkering of van deeltijdwerk en een tolk kost al gauw 60 euro per uur.

Stroef contact

Belangenbehartigers zoals Dovenschap zijn een petitie begonnen tegen de nieuwe richtlijnen. De petitie is inmiddels 2.519 keer ondertekend. De organisaties hebben binnenkort een bijeenkomst met het UWV, waarmee de communicatie volgens Van der Mark, die zelf ook doof is, tot nu toe „stroef” verliep. Door de nieuwe regels moeten doven en slechthorenden extra voorzichtig zijn met de standaarduren, zegt Van der Mark. „Daardoor kunnen we niet langer spontaan deelnemen aan activiteiten. Als de uren op zijn, zijn we niet meer gelijkwaardig. We kunnen niet meer zelf bepalen hoe we ons leven leiden en hoe we communicatie inzetten.”

Kunnen ze dan niet gewoon in Nederland op vakantie, waar de tolkuren wél vergoed worden? Ja, dat zou kunnen. Maar de fietsvakantie met andere gezinnen doet de familie Van al tien jaar. August Van: „Het is een vriendengroep geworden.” Bovendien, zo zegt Van der Mark van Dovenschap: „Een vakantie in het buitenland kan zoveel met je doen: het is een cultuurtrip, verrijking van de geest, een andere omgeving.”

De familie Van voert de procedure in de eerste plaats voor zoon Mats, maar hoopt ook iets te kunnen betekenen voor de hele gemeenschap. August Van: „We hebben het geluk dat ik een juridische achtergrond heb, waardoor we geen kosten hebben voor een advocaat. Dat is duur, veel dove mensen hebben die middelen niet. Het is een kwetsbare groep.”

Marjolein Pruis (41) is doofblind ‘Ik wil juist zo graag op pad’ Marjolein Pruis is doof en zeer slechtziend – dat maakt haar voor vrijwel alle communicatie met anderen afhankelijk van een tolk. Ze communiceert via gebarentaal – tijdens het videogesprek gebaren zij en haar tolk met de handen tegen elkaar. Zonder tolk voelt ze zich eenzaam. „Ik hoor niks, ik zie niks, ik voel me onzichtbaar.” Pruis heeft familie in Noorwegen. Als ze haar familieleden daar bezoekt, heeft ze een tolk nodig. „En ook als ik met andere toeristen in contact wil komen of mijn omgeving in me op wil nemen. Ik ben ook een mens: ik wil weten wat er om me heen gebeurt en ik wil kunnen meepraten.” Ze is „flink geschrokken” van de nieuwe richtlijnen van het UWV. Ze verheugde zich juist op een buitenlandse vakantie, vooral na de zware coronajaren waarin ze „alleen, alleen, alleen” was. De eerste 168 uur die standaard vergoed worden en ook in het buitenland gebruikt mogen worden, zijn vaak al op als de vakantieperiode aanbreekt. „Ik kan niet liplezen, zodra ik de deur uitga en wil communiceren heb ik een tolk nodig. Als je een beetje actief bent, gaan je uren er dus snel doorheen.” Pruis is zelf onder meer actief als vrijwilliger bij Doofblinden Connexion (DBCX), een organisatie die doofblinden met elkaar in contact brengt. Zelf een tolk betalen noemt ze vanwege de hoge kosten „onmogelijk”. Vraag is wanneer – en of – ze dus weer op bezoek kan bij haar familie in Noorwegen. „Ik wil juist zo graag op pad.”